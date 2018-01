Da Cyberpunk 2077 a Dark Souls Remastered: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Qualche giorno fa si è tenuto a sorpresa un Nintendo Direct Mini in cui sono stati svelati titoli del calibro di Dark Souls Remastered e Mario Tennis Ace, ma non sono mancati anche annunci esterni come la versione PC di Final Fantasy XII: The Zodiac Age e Assassin's Creed Rogue Remastered. Si continua con i rumor su Cyberpunk 2077, seguiti dal reveal di Dakar 18 e dalle indiscrezioni su un nuovo capitolo di Prince of Persia. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire le nostre Top/Flop news e dare un'occhiata ad alcuni degli articoli della nostra redazione.

Le novità della settimana

Nel corso del Nintendo Direct Mini andato in onda l'11 gennaio, Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Dark Souls Remastered, titolo che uscirà in italia il 24 maggio 2018 su Switch, PlayStation 4 e Xbox One (con la versione PC Steam in arrivo il giorno dopo). Ci troviamo di fronte ad una versione riveduta e corretta del celebre gioco di From Software, che potrà contare su diversi miglioramenti grafici e su nove patti online da scoprire che influiranno sulle interazioni online dei giocatori. Il gioco girerà a 60 frame al secondo su PlayStation 4 e Xbox One, e supporterà la risoluzione 4K upscalata su PS4 Pro e Xbox One X. Per quanto riguarda Nintendo Switch, invece, gli utenti potranno aspettarsi 1080p in modalità home e 720p in portatile, ed entrambe supporteranno 30FPS.

Nintendo ha annunciato ufficialmente Mario Tennis Aces per Switch durante l'ultimo Direct. Il gioco uscirà in esclusiva sulla console ibrida durante la primavera, e per la prima volta dai tempi di Mario Tennis su GBA includerà una modalità storia con una varietà di missioni, battaglie contro i boss e molto altro ancora. Speriamo di conoscere presto la data d'uscita ufficiale.

Lo YouTuber LegacyKillaHD fa sapere di aver ricevuto da un dipendente di Sony Interactive Entertaimment la conferma dell'esistenza di una demo preliminare di Cyberpunk 2077, che sarebbe arrivata ad inizio settimana negli uffici della compagnia. Secondo quando riportato, Sony potrebbe avere accordi esclusivi di marketing e promozione sul gioco, e la stessa CD Projekt avrebbe già pronta una grande campagna pubblicitaria per Cyberpunk 2077. La demo in questione conterrebbe una porzione della campagna definita come "impressionante", anche se lo sviluppo è ancora ben lontano dall'essere completato. Secondo gli ultimi report, i lavori richiederanno almeno altri 12/24 mesi. In attesa di conferme o smentite ufficiali, vi ricordiamo che al momento si tratta di un semplice rumor.

Il gruppo NPD non ha ancora diffuso i dati sulle vendite di Dicembre in Nord America, ma Aaron Greenberg di Microsoft ha svelato che Xbox One ha venduto più di PlayStation 4 in quel periodo di tempo. La console ha registrato infatti il suo miglior dicembre di sempre e superando le vendite della rivale, anche se Nintendo Switch si è piazzata comunque in prima posizione. I forti sconti su Xbox One S e l'uscita di PlayerUnknown's Battlegrounds sembrano aver influito più che positivamente sul successo della console.

Deep Silver annuncia Dakar 18, gioco di corse cross country in arrivo su PS4, Xbox One e PC nel 2018. Basato sul rally annuale organizzato dalla Amaury Sport Organisation in Sud America, Dakar 18 è un racing open world caratterizzato da una grande varietà di veicoli tra cui moto, auto, truck, quad e SxS. I giocatori sono chiamati a gareggiare in feroci battaglie multiplayer online, nonché sfruttare il single player per sviluppare le proprie abilità. Il gioco comprende i principali team di Dakar, veicoli e piloti, le cinque categorie di corsa già citate e molte altre novità.

Square Enix svelerà alcune novità su Final Fantasy VII Remake durante il Final Fantasy 30th Anniversary Exhibition, che si terrà tra il 22 gennaio e il 28 febbraio. La compagnia mostrerà materiale di ogni genere sui vari capitoli della serie, con una sezione speciale dedicata a Final Fantasy VII in cui si potranno visitare alcune location del gioco ricreate nel Roppongi Hills Complex. Qualche giorno fa, inoltre, il produttore Yoshinori Kitase ha confermato che lo sviluppo del gioco procede secondo i piani, ed è probabile che ne sapremo di più in questa occasione.

SEGA Europe ha annunciato Total War Three Kingdoms, nuovo capitolo della serie strategica di Creative Assembly e primo che esplorerà l'antica Cina. Il gioco uscirà nell'autunno di quest'anno, e sarà ambientato nel 190 d.C. in un periodo di tumulto per la nazione. La dinastia Han si sta sgretolando con l'imperatore bambino, nient'altro che un burattino nelle mani del diranno Dong Zhuo. Alcuni eroi, però, hanno giurato fratellanza di fronte alla calamità, e si preparano a combattere insieme per abbattere la legge spietata di Dong Zhuo.

Top & Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a PlayerUnknown's Battlegrounds: il gioco ha raggiunto tre milioni di giocatori su Xbox One, diventando il Game Preview più popolare di sempre su console Microsoft. Oltre un milione di persone hanno giocato a PlayerUnknown's Battlegrounds nelle prime 48 ore dopo il lancio, e altri due milioni si sono aggiunti durante le festività natalizie. Attualmente il gioco è disponibile su PC e su Xbox One in esclusiva console.

Il flop di oggi spetta ad Ubisoft: Jordan Mechner, il creatore della serie Prince of Persia, ha risposto alle preoccupazioni di una fan lasciando intendere che un nuovo capitolo potrebbe essere in via di sviluppo. Purtroppo però Ubisoft, software house che si è occupata di quasi tutti i giochi del franchise, ha dichiarato ufficialmente che la serie è ancora in pausa, e che al momento non ci sono piani per un suo ritorno. Speriamo che la compagnia francese possa cambiare idea, anche se è chiaro che non succederà nel prossimo futuro.

Gli articoli della settimana

