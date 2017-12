Da Cyberpunk 2077 a Red Dead Redemption 2: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi giorni gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno parlato di un'ipotetica (e ancora tutt'altro che confermata) versione PlayStation 4 del gioco, mentre sono tornati alla ribalta nuovi rumor sulla data d'uscita di Red Dead Redemption 2. Sono state diffuse, invece, nuove informazioni su gli attesi Cyberpunk 2077 e Marvel's Spider-Man (quest'ultimo in esclusiva su PS4), a cui sono seguiti i primi dettagli su una misteriosa nuova IP in sviluppo presso gli studi di Platinum Games. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire le nostre Top/Flop news e dare un'occhiata ad alcuni articoli della nostra redazione.



Le novità della settimana

Nel corso di un'intervista ad InvenGlobal, il CEO di PUBG Corporation è tornato a discutere degli ambiziosi progetti che la compagnia ha in mente per PlayerUnknown's Battlegrounds. In merito ad un ipotetico arrivo del gioco su PlayStation 4, il team ha confermato che attualmente il titolo è disponibile in esclusiva console su Xbox One, senza escludere la possibilità di pubblicarlo su ogni piattaforma possibile, se capitasse l'opportunità. Sembrerebbe, dunque, confermata una volta per tutte l'esclusività temporale per la piattaforma Microsoft, e di conseguenza la volontà della software house di portare il gioco prima o poi anche su altri dispositivi. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.

Bryan Intihar, Creative Director di Marvel's Spider-Man per PlayStation 4, è stato intervistato dalla rivista Games: in questa occasione lo sviluppatore ha avuto modo di approfondire il ruolo che il personaggio di Miles Morales avrà nel gioco. Sembra infatti che Morales, almeno inizialmente, avesse una parte marginale, ma Insomniac Games si è letteralmente innamorata di lui durante la fase di ricerca sul personaggio, tanto da curare in maniera ancora più approfondita la sua relazione con Peter Parker. Miles, infatti, è più giovane del protagonista e vive una vita completamente diversa, ma entrerà ed interagirà con lui in una maniera piuttosto unica. Ricordiamo che Marvel's Spider-Man è in sviluppo esclusivamente su PlayStation 4 e uscirà nel corso del 2018.

Il Game Director di Left Alive ha confermato che non dovremo attendere molto prima di conoscere nuovi dettagli sul nuovo e interessante progetto di Square Enix. Un grosso annuncio in tal senso è previsto per l'inizio del 2018, sebbene gli sviluppatori non abbiano stabilito una finestra temporale precisa. Ricordiamo che Left Alive vede coinvolti nomi importanti nel settore videoludico come Yoji Shinkawa (character designer della serie Metal Gear) e Takayuki Yanase (mecha designer di Ghost in the Shell Arise, Mobile Suit Gundam 00, Xenoblade Chronicles X). L'obiettivo di Square Enix per il gioco è quello di trasformarlo in un franchise Tripla A, capace di generare numeri elevati per i prossimi anni.

Adam Kicinski di CD Projekt ha dichiarato alla testata polacca di Puls Biznesu che la software house sta impiegando su Cyberpunk 2077 maggiori risorse finanziarie rispetto a qualsiasi altra opera su cui abbia mai lavorato, incluso The Witcher 3. Quest'ultimo ha richiesto un totale di 85 milioni di dollari, di cui però soltanto 25 sono stati effettivamente investiti per la creazione del gioco vero e proprio. Cyberpunk 2077 richiederà però un esborso ancora maggiore, ma allo stesso modo il team si aspetta che il titolo riesca a far incassare alla società un profitto superiore a quello dell'ultima avventura di Geralt, che ricordiamo ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo.

Ritornano alla luce nuove indiscrezioni sulla data d'uscita di Red Dead Redemption 2: sulle pagine di CoolShop è possibile notare che la release del nuovo gioco Rockstar sia fissata all'8 giugno 2018. Come spesso succede in queste occasioni potrebbe trattarsi di un semplice placeholder del rivenditore, che però in passato svelò correttamente la data d'uscita delle versioni PS4 e Xbox One di GTA V. Speriamo che Rockstar si esprima ufficialmente sulla questione, e che torni a diffondere nuovo materiale e informazioni sul suo ambizioso open world ad ambientazione western.

Platinum Games ha annunciato ufficialmente di volersi dedicare allo sviluppo indipendente. Oltre ai progetti di terze parti attualmente in cantiere, infatti, lo studio si sta concentrando sulla creazione di una propria IP, esaminando diverse proposte e focalizzandosi su due concept design in particolare. La compagnia ha dichiarato inoltre di non avere le risorse economiche per creare un gioco tripla A, ma allo stesso tempo non si trova nelle condizioni di un piccolo studio indie composto da poche persone. Piuttosto si tratta di una via di mezzo, con la possibilità di gestire un team di una ventina di sviluppatori. E se Platinum Games fosse al lavoro su un progetto simile (per budget e composizione del team di sviluppo) al recente Hellblade: Senua's Sacrifice?

Top&Flop News

Il Top di questa settimana spetta a Nintendo Switch: la console ibrida ha raggiunto un nuovo traguardo, visto che in soli 9 mesi ha venduto oltre 3.3 milioni di console in Giappone, superando così le vendite totali che Wii U ha realizzato in ben 5 anni dalla sua uscita. Nello specifico, Wii U ha venduto 3.3 milioni di unità dal dicembre del 2012 al dicembre del 2017, mentre a Switch sono bastati poco più di 9 mesi per ottenere lo stesso risultato.

Il flop odierno lo assegniamo invece ad Atlus: la software house giapponese ha confermato che l'atteso Shin Megami Tensei V si trova in realtà ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Trattandosi di un progetto decisamente ambizioso, gli sviluppatori non vogliono scendere a compromessi e stanno sperimentando vari concept per capire quali implementare nel gioco completo e quali invece scartare. Sembra quindi che l'attesa per il JRPG in esclusiva per Nintendo Switch sia ancora piuttosto lunga.

Gli articoli della settimana

Il 2018 è ormai alle porte, e la prossima stagione videoludica si prospetta ricchissima per ognuna delle tre grandi hardware house. Per questo motivo vi proponiamo degli Speciali sui giochi più attesi del 2018 rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sul fronte delle recensioni, invece, troverete ad attendervi il nostro parere su L.A. Noire The VR Case Files e sulla versione Switch di Yooka-Laylee. Vi ricordiamo infine che mancano pochissimi giorni per votare i migliori giochi del 2017 agli Everyeye Awards.