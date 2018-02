Da Darksiders 3 a Kingdom Come Deliverance: le novità della settimana su VG news

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi giorni abbiamo assistito all'uscita e al successo di Kingdom Come Deliverance, RPG in prima persona ambientato nella Boemia medievale del 1402. Non sono mancati poi nuovi rumor su Metroid Prime 4 per Nintendo Switch, a cui sono seguiti dettagli inediti su Darksiders 3 e sul nuovo progetto dei Ninja Theory. Continuate a seguirci per leggere anche le nostre Top/Flop News e alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.



Gli articoli della settimana

In un'intervista a Game Informer, il game direcot di Darksiders 3 ha parlato del mondo di gioco, confermando che la mappa sarà composta da un solo grande dungeon con molte aree interconnesse tra loro. Rispetto ai capitoli precedenti, infatti, l'ambientazione sarà molto più organica, e verrà riservata una maggiore attenzione alla verticalità del level design. Ricordiamo che Darksiders 3 uscirà quest'anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Di recente Ubisoft ha lanciato un sondaggio sull'ambientazione che i giocatori vorrebbero esplorare nel prossimo capitolo di Assassin's Creed. Fra le possibili opzioni, il sondaggio propone l'epoca medievale legata a Re Artù o a Giovanna d'Arco, a cui segue il periodo delle invasioni Mongole con Gengis Khan o anche il Giappone Feudale. Ma non è finita qui: alcune delle scelte comprendono le invasioni in Inghilterra di William il Conquistatore, la Roma di Annibale o il periodo della Rivoluzione Russa. Sembrerebbe che le idee non manchino in casa Ubisoft: che una di queste possa effettivamente diventare la location del nuovo Assassin's Creed?



Nelle scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento sulla pagina Kickstarter di System Shock, in cui si informa che lo sviluppo del gioco è stato sospeso. Gli sviluppatori sono consapevoli di aver intrapreso la strada sbagliata e di essersi allontanati dall'idea iniziale promessa ai sostenitori, ed è quindi sospendere i lavori per rivalutare l'intero percorso di sviluppo. Tuttavia una cosa è certa: System Shock non è cancellato, e il team di NightDiveStudio promette di ritornare il prima possibile e più forte che mai. Il gioco era nato come remake del primo System Shock, ma è diventato via via più ambizioso fino a trasformarsi in un nuovo gioco realizzato con l'Unreal Engine 4.



Durante un'intervista a PC Gamer, CD Projekt Red è ritornata a parlare del ruolo che The Witcher rivestirà nei piani futuri della compagnia. Il team ha dedicato gran parte della sua vita lavorativa a questo universo, e sicuramente non è sua intenzione abbandonarlo. Questo, tuttavia, è il momento di Cyberpunk 2077, che si preannuncia il nuovo grande gioco di ruolo della compagnia polacca. Cosa potremmo aspettarci, però, nei prossimi anni? Uno spin off di The Witcher o un ipotetico quarto capitolo?



Secondo il profilo LinkedIn di uno sviluppatore, sembra che Metroid Prime 4 potrebbe includere una componente online. Nel filmato che vi proponiamo nella nostra news, infatti, scopriamo che uno degli sviluppatori del gioco per Nintendo Switch sembra aver fatto riferimento ad una modalità online di qualche tipo, che potrebbe essere legata alla co-op. Tuttavia questi dettagli sono soltanto frutto di speculazioni non confermate ufficialmente. Speriamo che Nintendo sveli presto le prime informazioni ufficiali su Metroid Prime 4, che ricordiamo uscirà esclusivamente su Switch.



Ninja Theory, software house autrice di Hellblade e DMC: Devil May Cry, è alla ricerca di un Senior Combat Designer da inserire nel proprio team per la creazione di nuovo action game. Stando a quanto riportato dall'annuncio di lavoro, il candidato dovrà occuparsi del sistema di combattimento di un nuovo titolo che si baserebbe su un combat engine proprietario realizzato con Unreal Engine 4. Dal momento che si parla di "next generation melee action", il nuovo progetto di Ninja Theory sembrerebbe avere grandi ambizioni nel panorama dei giochi d'azione. Speriamo di conoscere presto qualche nuovo dettaglio.



Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Warhorse Studios: il team ceco ha annunciato che Kingdom Come Deliverance ha già venduto oltre 500.000 copie dal giorno del lancio (avvenuto il 13 febbraio). Attualmente i costi per la produzione del gioco dovrebbero essere già recuperati, e qualsiasi copia venduta dopo il raggiungimento del milione verrebbe accolta con molto entusiasmo dal team. Gran parte del successo sembra riguardare la versione PC, dato che circa 300.000 copie sono state acquistate soltanto su Steam.



Il flop odierno tocca invece ad Hangar 13: la software house che ha sviluppato Mafia 3 è stata colpita di recente da un'ondata di licenziamenti. Il publisher 2K ha confermato che la riduzione dello staff ha avuto lo scopo di garantire che le risorse dello studio siano in linea con i piani di sviluppo a lungo termine. Al momento non sappiamo quante persone siano state licenziate, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe una porzione significativa dell'intera software house, composta da 150 impiegati.



Gli articoli della settimana

