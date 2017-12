Da Destiny 2 a Death Stranding: tutte le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. Si fanno sempre più insistenti i rumor su un video gameplay di Death Stranding durante la cerimonia dei Games Awards, e non mancano neppure le indiscrezioni sul prossimo capitolo di Assassin's Creed. In questi giorni è stato confermato l'arrivo in Europa di Shin Megami Tensei V per Switch, a cui seguono nuovi dettagli sulla demo dell'attesissimo Monster Hunter World. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e dare un'occhiata ad alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.

Le novità della settimana

Capcom ha svelato ufficialmente le prime informazioni sulla beta di Monster Hunter World, che ricordiamo uscirà esclusivamente su PlayStation 4. Innanzitutto veniamo a sapere che la fase di prova inizierà il 9 dicembre alle ore 18 (orario europeo), e terminerà il 12 dicembre allo stesso orario. Si parla, dunque, di tre giorni di prova, anche se Capcom si è riservata la possibilità di modificare il programma in corso d'opera. Per partecipare alla beta bisognerà essere abbonati al PS Plus ed essere connessi ad internet, in quanto la software house intende mettere alla prova i server del gioco. Le quest che potremo affrontare nel gioco sono tre: le prime due ambientate nell'Antica Foresta, e l'ultima nel Wildspire Waste. Concluse le missioni, l'esperienza di gioco verrà valutata tenendo conto di una serie di fattori, e sarà possibile ricevere alcuni extra tra cui diversi consumabili e una pittura facciale. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra news, ricordandovi che Monster Hunter World uscirà su PS4 ed Xbox One il 26 gennaio 2018.

Il survival game DayZ sta per uscire dalla lunga fase di Early Access per entrare in fase beta, e uscire su console (nello specifico si parla di esclusiva temporale su Xbox One) il prossimo anno. Questa versione, tuttavia, non è concepita per essere un prodotto finito, quanto una vera e propria piattaforma che gli sviluppatori di Bohemia Interactive hanno intenzione di sviluppare nel tempo anche con la collaborazione della community dei modder.

Jorge Bigorgne, concept artist di Ubisoft Montreal, ha pubblicato una serie di artwork che raffigurano sia il Giappone feudale che la saga di Assassin's Creed. Dal momento che la software house francese non ha svelato ancora nessun dettaglio ufficiale sull'ambientazione del prossimo episodio, in molti pensano che gli artwork in questione possano rappresentare una sorta di anticipazione di ciò che ci aspetta in futuro dopo lo splendido Egitto di AC: Origins. In mancanza di dettagli ufficiali, non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo.

Sembra che l'atteso Death Stranding potrebbe mostrarsi durante i Game Awards, evento in programma venerdì 8 dicembre alle 02:20 ora italiana. Geoff Keighley ha pubblicato infatti un nuovo trailer dell'evento che sembra contenere un teaser sul nuovo gioco di Hideo Kojima. Nel video compaiono sequenze tratte dalle scorse edizioni e brevi spezzoni di titoli usciti o annunciati quest'anno, che si conclude con una clip che vede protagonista proprio Kojima intento a pronunciare la frase "One More Thing" con cui nel 2016 presentò il secondo trailer del gioco. Potrebbe essere una semplice casualità, ma il fatto di inserire questa frase alla fine del trailer farebbe ipotizzare l'arrivo di novità su Death Stranding durante l'evento, considerando anche il rapporto di amicizia che lega Kojima all'organizzatore dell'evento Geoff Keighley.

Bungie ha annunciato ufficialmente le novità e le modifiche che arriveranno su Destiny 2 il 5 dicembre, giorno d'uscita del DLC La Maledizione di Osiride. Innanzitutto veniamo a sapere che le modifiche rare potranno essere smontate e utilizzate come materiale per l'Armaiolo, e potranno anche produrre componenti modifica di qualità leggendaria. Dal 12 dicembre, invece, le Armi Leggendarie ottenute potranno diventare Prodigiose, ottenendo diversi vantaggi tra cui contare il numero delle uccisioni delle singole armi, generare Sfere di Luce grazie alle multi uccisioni e aggiungere statistiche bonus ripristinabili. Le novità però non finiscono qui, e per l'elenco completo vi rimandiamo alla nostra news.

Qualche giorno fa Atlus ha confermato che l'atteso Shin Megami Tensei V arriverà anche in Europa, e anche qui in esclusiva su Nintendo Switch. Sappiamo ancora molto poco sul JRPG, annunciato durante la presentazione della console Nintendo lo scorso gennaio. Il titolo sarà ambientato in una Tokyo contemporanea e utilizzerà l'Unreal Engine 4, mentre non si conosce ancora nulla sul gameplay e la narrativa alla base della produzione.



Top & Flop news

Il top di questa settimana lo assegniamo ad Atlus: la software house ha annunciato che le copie distribuite di Persona 5 hanno superato i due milioni dal lancio, rendendolo a tutti gli effetti il capitolo più popolare della saga grazie al successo riscosso non soltanto in Giappone, ma anche in Europa e in Nord America. Ricordiamo inoltre che l'eccezionale JRPG è attualmente in nomination in quattro categorie ai The Game Awards 2017: gioco dell'anno, miglior direzione artistica, miglior colonna sonora, miglioro gioco di ruolo.

Il flop odierno spetta invece ad Electronic Arts: dopo il lancio di Star Wars Battlefront 2 e le polemiche dovute alle microtransazioni, la compagnia ha perso oltre 3 miliardi di dollari in azioni. A novembre, infatti, le azioni di EA sono diminuite dell'8.5%,provocando una perdita di poco più di 3 miliardi di dollari, Alcuni analisti ritengono che il declino andrebbe attribuito alle polemiche verso le microtransazioni di Star Wars Battlefront 2, gioco che sembra anche aver registrato numeri meno impressionanti rispetto al prequel.

Gli articoli della settimana

La settimana appena conclusa ha visto l'uscita dell'ultima esclusiva Tripla A del 2017 per Nintendo Switch. Si tratta di Xenoblade Chronicles 2, eccezionale JRPG sviluppato da Monolith Soft di cui troverete la nostra recensione. Continuando sulla console della casa di Kyoto troverete anche il nostro parere su Resident Evil Revelations 1 & 2, a cui segue la review della versione PlayStation 4 di L.A. Noire.