Da Destiny 2 a God of War 3 Remastered: i nuovi giochi di settembre su PS Plus

Ad appena un giorno dall'annuncio dei Games With Gold di Microsoft, Sony ha svelato ufficialmente i giochi di settembre per il PlayStation Plus. Si tratta, senza timore di smentita, di uno dei mesi più ricchi per il servizio della casa nipponica, che vede come protagonisti assoluti Destiny 2 e God of War 3 Remastered. Insieme a questi due pezzi da novanta, la line-up di settembre si arricchisce con Another World - 20th Anniversary Edition e QUBE Director's Cut per PS3 e PS4, a cui seguono infine Foul Play e Sparkle 2 su PlayStation Vita (il primo giocabile anche su PS4 in Cross Buy). Destiny 2 è già scaricabile gratuitamente per gli abbonati al PS Plus, in modo tale che gli utenti possano prepararsi adeguatamente alla prossima espansione I Rinnegati, mentre tutti gli altri giochi saranno disponibili a partire dal 4 settembre.

PlayStation 4

Arrivato totalmente a sorpresa, Destiny 2 è il primo titolo di settembre per gli abbonati al PlayStation Plus. Scaricabile immediatamente, il gioco è il seguito del popolare sparatutto in prima persona online uscito nel 2014, che a partire dal 4 settembre accoglierà la sua terza espansione chiamata I Rinnegati. A differenza del prequel, in Destiny 2 troviamo una campagna dal taglio cinematografico e decisamente più ricca ed elaborata rispetto a quella dell'originale, che porterà i giocatori ad esplorare una nuova ambientazione terrestre e tre pianeti del sistema solare. Alla storyline, affrontabile anche in single player, seguono diverse modalità di gioco cooperative e la facoltà di cimentarsi in un complesso Raid per un totale di 6 giocatori insieme, ma non manca un interessante comparto PvP che vedrà impegnate due squadre di sei utenti l'una contro l'altra. Fra le altre novità arrivano anche i Settori Perduti, brevi dungeon nascosti la cui esplorazione ci ricompenserà con armi e oggetti rari, e anche un nuovo sistema di abbinamento che aiuterà i giocatori a trovare gruppi compatibili per sperimentare le attività più impegnative di Destiny 2, Raid incluso.

Il secondo gioco di settembre è God of War 3 Remastered, la versione riveduta e corretta dell'ottimo action game sviluppato da Santa Monica su PlayStation 3. Anche su PlayStation 4 l'incipit narrativo rimane lo stesso: Kratos, il protagonista del franchise, affronterà un incredibile viaggio dalle profondità dell'Ade fino alla vetta del Monte Olimpo, e durante questo tragitto affronterà in combattimento le divinità che lo hanno tradito, tra cui Poseidone, Hermes e ovviamente Zeus. Tra le principali novità di questa riedizione si segnala un miglioramento al già ottimo comparto grafico, che grazie alla potenza della console current gen riesce a raggiungere senza particolari problemi i 1080p e i 60 frames al secondo, anche se purtroppo questo incremento di qualità non ha coinvolto tutti gli aspetti della produzione. Non sarà raro, infatti, imbattersi in texture che testimoniano l'età del gioco, mentre dal punto di vista dell'illuminazione i passi avanti si sono limitati soltanto ad alcune sezioni specifiche dell'avventura.

PlayStation 4 - Bonus

Sapere è Potere è un gioco a quiz disponibile dall'anno scorso in esclusiva PlayStation 4 come parte della collana Playlink. Esattamente come tutti gli altri titoli del catalogo, anche in questo gioco gli utenti non utilizzeranno il Dualshock 4, ma faranno affidamento sui propri smartphone o tablet tramite l'apposita applicazione. Grazie al nostro dispositivo sceglieremo uno fra otto personaggi, entreremo nella Piramide del Sapere e insieme ad un massimo di 5 amici dovremo rispondere ad una serie di domande che ci porterà verso la vetta. Fra i vari avatar disponibili troveremo il bizzarro uomo Hotdog, la Cowgirl o il Mago, e a prescindere dalla nostra scelta ci toccherà battere sul tempo gli avversari rispondendo esattamente ai quesiti proposti.

Here They Lie è una spaventosa avventura nata come esclusiva PlayStation VR, ma giocabile anche senza il visore per la realtà virtuale. Nel gioco, partorito dalla collaborazione fra Santa Monica e Tangentlemen, vivremo un incubo in prima persona, esplorando una città monocromatica in cui sinistre creature attendono nell'ombra. Riusciremo a svelare il segreto che si cela dietro la misteriosa donna in giallo che sembra scandire le tappe del nostro viaggio? Saremo pronti a scegliere fra la vita e la morte o fra il rimpianto e il rimorso? Il modo in cui si concluderà la storia dipenderà soltanto dal giocatore.

PlayStation 3

PlayStation 3 e PS4 accolgono Another World 20th Anniversary Edition, ultima versione dello splendido titolo di Eric Chahi pubblicato originariamente su PC ed Amiga nel lontano 1991. Questa nuova edizione sarà caratterizzata da un comparto tecnico decisamente migliorato, e ci consentirà di vivere la strepitosa avventura dello scienziato Lester Knight Chaykin, che durante un esperimento in un acceleratore di particelle viene coinvolto in un incidente che lo trasporta su un pianeta sconosciuto, ma decisamente ostile e poco ospitale.

Q.U.B.E: Director's Cut è un adventure-puzzle game dove i giocatori dovranno utilizzare dei guanti tecnologicamente avanzati capaci di interagire con gli elementi degli scenari in varie maniere. Durante l'esplorazione dei livelli dovremo manipolare l'ambiente circostante costruendo ponti, spostando muri e creandoci passaggi per raggiungere le profondità di un misterioso cubo che viaggia nello spazio in rotta di collisione con la Terra. L'obiettivo principale del gioco è molto semplice: distruggere il misterioso oggetto dall'interno prima che possa annientare definitivamente la vita sul nostro pianeta. Rispetto al titolo uscito su PC qualche anno fa, Q.U.B.E: Director's Cut include una nuova storyline ideata dallo scrittore Rob Yescombe, a cui si aggiungono dieci livelli a tempo che metteranno a dura prova l'abilità e la precisione degli utenti.



PlayStation Vita

Su PlayStation Vita e PS4 arriva Foul Play, picchiaduro a scorrimento orizzontale cooperativo pubblicato da Devolver Digital due anni fa. Nel gioco interpreteremo Barn Dashforth, un cacciatore di demoni che affronterà mostruosità di ogni tipo sul palcoscenico di un grande spettacolo che premia più l'interpretazione degli attori che l'abilità in combattimento. La narrazione si dipanerà per 22 atti che ci porteranno a visitare diversi scenari, dal deserto del Cairo alle profondità di Atlantide, nonché ad affrontare oltre 50 tipologie di nemici.

Sparkle 2 è un puzzle game sviluppato da 10Tons LTD che supporta il Cross Buy con PlayStation 4, e presenterà una storia in single player composta da oltre 90 stage. La vicenda vede il giocatore impegnato a risolvere numerosi enigmi al fine di recuperare cinque chiavi incantate perdute in terre lontane e pericolose. Accanto allo Story Mode trovano spazio altre due modalità di gioco, ossia Challenge e Survival, per un rompicapo di stampo fiabesco, nobilitato dalla colonna sonora realizzata dal compositore Jonathan Geer, autore - ad esempio - della soundtrack di Owlboy.

Le novità di settembre

Già disponibile

Destiny 2



Disponibili dal 4 settembre

God of War III: Remastered (PS4)

Knowledge is Power (PS Plus Bonus - PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus )

Another World - 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director's Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)



Non più disponibili dal 4 settembre

Mafia III (PS4)

Dead by Daylight (PS4)

Bound by Flame (PS3)

Serious Sam 3: BFE (PS3)

Draw Slasher (PS Vita)

Space Hulk (PS Vita)