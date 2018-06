Da Fallout 76 a Pokemon Let's GO: le novità della settimana su Videogame News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità più importanti della settimana appena trascorsa. Negli ultimi sette giorni abbiamo assistito ad una quantità di annunci fuori dal comune: Bethesda ha svelato ufficialmente il misterioso Fallout 76, mentre da Nintendo e Game Freak arriva Pokémon: Let's GO Pikachu & Eevee. Ma le novità non finiscono qui, perché Ubisoft dal canto suo ha deciso di togliere i veli su Assassin's Creed Odyssey, nuovo capitolo della serie principale che verrà mostrato approfonditamente all'E3 2018. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e leggere una carrellata degli articoli più importanti della Redazione.

Le novità della settimana

Durante una conferenza stampa tenuta in Giappone qualche giorno fa, Nintendo e Game Freak hanno annunciato Pokémon: Let's GO Pikachu & Eevee, due nuovi capitoli della serie principale in uscita esclusivamente su Nintendo Switch il 16 novembre 2018. I due giochi saranno un reboot di Pokémon: Versione Gialla, uscito esattamente 20 anni fa, includeranno i 151 Pokémon originali e adotteranno un sistema di cattura dei mostriciattoli sostanzialmente identico a quanto visto su Pokémon GO. In concomitanza ai due titoli, la casa di Kyoto ha svelato anche Pokéball Plus, un controller per Switch ispirato all'omonima sfera che permetterà ai giocatori di trasferire al suo interno e portare in giro una delle creature tascabili. Come se non bastasse, scopriamo infine che un nuovo capitolo della saga principale arriverà nella seconda metà dell'anno prossimo, e a differenza degli ultimi due giochi sarà dedicato prevalentemente al pubblico più esperto.

Si continua con gli annunci: al termine di una lunga diretta/teaser durata quasi 24 ore, Bethesda ha presentato Fallout 76, nuovo capitolo della popolare serie di RPG post-apocalittici. Ancora poche sono le informazioni sul progetto, se non che il Vault 76 avrà probabilmente un ruolo fondamentale sia nella narrazione che nel gameplay. Alcune indiscrezioni in rete, alcune di queste provenienti da Kotaku, descrivono Fallout 76 come un RPG survival con un qualche tipo di componente online, ma al momento si tratta soltanto di speculazioni prive di conferme ufficiali. Fallout 76 verrà mostrato in dettaglio durante la conferenza di Bethesda all'E3 lunedì 11 giugno (ore 03:30 italiane).

Dopo Nintendo e Bethesda è il turno di Ubisoft: il publisher francese ha confermato Assassin's Creed Odyssey, un nuovo capitolo della saga ambientato questa volta in Grecia. In attesa di scoprire di più sul gioco all'E3, alcune voci di corridoio parlano della presenza di due protagonisti (dei quali se ne potrà selezionare solamente uno), del ritorno delle meccaniche di navigazione già viste in Black Flag e di un potenziamento agli elementi RPG introdotti lo scorso anno da Origins. Vi ricordiamo che la conferenza di Ubisoft si terrà lunedì 11 giugno alle ore 22:00 italiane.

Bungie svelerà tutte le novità in arrivo con l'Anno 2 e la relativa nuova espansione di Destiny 2 il martedì 5 giugno. In quella data, infatti, la compagnia terrà un livestream dedicato alle 18:00 italiane, in cui presenterà tutte le novità del gioco durante la prossima stagione autunnale. E' probabile che, esattamente come è successo col primo capitolo, l'Anno 2 dello shooter Bungie si aprirà con una nuova espansione di grande calibro, un corposo add on che possa rilanciare il titolo attirando l'interesse di molti utenti.

Su 4Chan è emerso un presunto elenco di uscite che confermerebbe l'arrivo di Fortnite e Dragon Ball FighterZ su Nintendo Switch. Tra gli altri ci sarebbero anche Paladins, Overcooked! 2 e Killer Queen Black: sono alcuni degli annunci che Nintendo ha in serbo per l'E3 2018 di Los Angeles? L'arrivo di Fortnite su Switch sembra essere confermato anche dalla rating board coreana, che alcune ore fa ha classificato il gioco sulla console Nintendo.

Secondo alcuni rumor di Polygon, sembra che Microsoft abbia intenzione di annunciare all'E3 ben tre giochi legati a Gears of War: un seguito tradizionale, uno strategico in tempo reale simile ad Halo Wars e un Battle Royale. Purtroppo non ci sono conferme ufficiali in merito, e per ulteriori dettagli dovremo attendere domenica 10 giugno alle ore 22:00.

Top&Flop news

Il top di questa settimana spetta di diritto a Nintendo: l'annuncio di Pokémon Let's GO Pikachu & Eevee ha fatto crescere le azioni della compagnia del 4.34%, aumentando considerevolmente la fiducia degli investitori. Come se non bastasse, il trailer di debutto dei due giochi ha raggiunto e superato le 6 milioni di visualizzazioni soltanto in 24 ore.

Il flop odierno lo assegniamo invece ad Electronic Arts: tramite il profilo Twitter di Battlefield 5 scopriamo che il gioco includerà soltanto due fazioni al lancio. Si tratta, nello specifico, dell'esercito tedesco a rappresentare l'Asse e di quello britannico, che invece sarà il simbolo degli Alleati. Le altre armate di entrambi gli schieramenti verranno distribuite nel corso del supporto post lancio gratuito. Il team di sviluppo, inoltre, ha specificato che sarà possibile personalizzare i propri soldati esclusivamente con elmetti o alcune skin disponibili per le armi.

Gli articoli della settimana

Se Nintendo è stata una delle protagoniste assolute di questa settimana, lo stesso si può dire sul fronte degli articoli: vi proponiamo le anteprime di Pokémon Let's GO Pikachu & Eeevee, di Mario Tennis Aces e di Octopath Traveler, tre giochi in arrivo entro il 2018 esclusivamente su Switch. In ottica multipiattaforma, invece, troverete la nostra recensione su FIFA 18 World Cup, l'espansione gratuita di FIFA 18 che porta la frenesia e l'emozione dei Mondiali di Russia 2018 nel simulatore calcistico di EA.