Da Ghost of Tsushima ad Xbox One X: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Alcuni degli annunci più importanti degli ultimi giorni provengono dalla conferenza Sony alla Paris Game Week, luogo in cui la compagnia giapponese ha svelato ufficialmente Ghost of Tsushima (nuovo titolo Sucker Punch) e Concrete Genie (gioco di PixelOpus). Non sono mancati, poi, rumor sull'ultimo DLC di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e diverse novità su Monster Hunter World, accompagnate dalla recensione dell'attesa Xbox One X.



Le novità della settimana

Nel corso della sua conferenza alla Paris Game Week, Sony ha sorpreso il pubblico annunciando ufficialmente Ghost of Tsushima, nuova IP in sviluppo presso gli studi di Sucker Punch in esclusiva su PlayStation 4. Ci troviamo di fronte ad un intrigante stealth game open world ambientato nell'omonima isola nipponica, un lembo di terra che si trova nello stretto che separa Corea e Giappone. E' proprio in questa location che, nel 1274, il misterioso protagonista dovrà arginare l'avanzata dell'esercito mongolo rinunciando al classico stile di combattimento samurai per adottare un approccio più furtivo e allo stesso tempo più letale. Speriamo di conoscere presto ulteriori dettagli sulla produzione, che potrebbero arrivare già in occasione della PlayStation Experience di dicembre.



E sempre durante la Paris Game Week Sony Interactive Entertainment ha annunciato Concrete Genie, nuovo gioco sviluppato dallo studio interno PixelOpus e in arrivo esclusivamente su PlayStation 4 nel 2018. Il titolo segue la storia di Ash, un giovane ragazzo vittima di bullismo che fugge dai suoi problemi dipingendo spettacolari scenari e creature che prendono vita lungo i muri della sua città natale.



Se di recente Nintendo ha riconfermato l'uscita del secondo DLC di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per il 2017, nelle scorse ore potrebbe aver inavvertitamente svelato la data d'uscita definitiva sul sito ufficiale giapponese. Il portale infatti è stato aggiornato con la data d'uscita dell'Expansion Pass (pacchetto che garantisce l'accesso ad entrambi i DLC), che, secondo quanto riportato, sarà distribuito il 23 novembre. Considerando che nello stesso giorno uscirà in Nord America anche l'Explorer Edition del gioco standard, è plausibile immaginare che possa trattarsi della data definitiva. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali e non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori dettagli.



Un insider ha svelato su 4chan alcuni dettagli riguardanti il presunto gioco protagonista della nuova Cover Story di Game Informer. Secondo quanto riferito si tratta di Superman, un gioco dedicato all'omonimo supereroe in sviluppo presso Rocksteady. Sembra infatti che il gioco sviluppato dai creatori di Batman: Arkham sarà gigantesco sia in termini di scala che di ambizioni. Ulteriori dettagli dovrebbero essere svelati nel prossimo numero della rivista, in arrivo lunedì 6 novembre. Speriamo di saperne di più in questa data.



Nel corso di un'intervista a Gamespot, il producer di Monster Hunter World ha confermato che il gioco non implementerà le loot box poiché, semplicemente, non ne ha bisogno. Lo sviluppatore ritiene infatti che Monster Hunter World abbia già un sistema di ricompense casuali integrato all'interno del gameplay, in quanto ogni volta che si uccide un mostro non si sa cosa si ottiene. In un contesto del genere il team non ha sentito il bisogno di inserire le microtransazioni, confermando di volere che i giocatori provino quel tipo di soddisfazione possibile solo dopo aver completato una caccia complessa ed aver ottenuto finalmente l'agognata ricompensa. Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018, e dal 9 dicembre sarà disponibile la beta pubblica in esclusiva su PS4.



Durante il pre-show della conferenza Sony alla Paris Games Week, Drinkbox Studios ha annunciato ufficialmente Guacamelee 2, seguito dell'apprezzato metroidvania pubblicato originariamente nel 2013. Il gioco sarà ambientato 7 anni dopo aver affrontato e sconfitto Carlos Calaca, e vedrà il protagonista Juan Aguacate costretto ad indossare nuovamente la sua maschera da luchador per fronteggiare una nuova minaccia. Purtroppo non sono state comunicate altre informazioni, se non che il gioco arriverà "prossimamente" su PlayStation 4 e che supporterà la cooperativa a 4 giocatori.



Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Microsoft: di recente abbiamo avuto modo di provare e recensire Xbox One X, trovandoci di fronte ad una macchina da gioco che non vuole scendere a compromessi. Si tratta di una piattaforma in grado di gestire agilmente alle massime risoluzioni, puntando con poche rinunce al 4K nativo o scegliendo una risoluzione dinamica per migliorare altri aspetti della performance visiva. I miglioramenti sono avvertibili anche nei pannelli a 1080p, grazie all'utilizzo di texture ad alta definizione ed una netta diminuzione di artefatti visivi. Si tratta, in definitiva, di una macchina completa ed efficiente, che seppur al netto di un prezzo di ingresso elevato rappresenta una grande sicurezza per quanto riguarda il 4K.



Il flop di questa edizione lo assegniamo invece a Perfect World: il publisher cinese, che in passato aveva già smantellato Motiga, ha confermato di aver chiuso definitivamente Runic Games, software house dietro lo sviluppo di Torchlight e del recente Hob. Le cause di questa decisione sono di natura economica, in quanto la compagnia ha deciso di tagliare le sue appendici meno remunerative per poter concentrarsi unicamente sui giochi online presentati come servizi.



Gli articoli della settimana

