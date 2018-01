Da God of War a Monster Hunter World: le novità della settimana su VG News!

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi giorni sono state diffuse interessanti novità su God of War e Monster Hunter World, due dei titoli più attesi di quest'anno, e non sono mancati rumor su giochi del calibro di Fable, Bayonetta 3 e Metroid Prime 4. Abbiamo scoperto anche alcuni retroscena sullo sviluppo di Destiny 2, mentre Call of Duty: WW2 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le nostre Top/Flop News e dare un'occhiata ad una carrellata di articoli della Redazione di Everyeye.

Le novità della settimana

Capcom Japan ha cambiato di recente l'immagine di copertina del profilo Twitter giapponese di Biohazard: la nuova cover include le copertine di Resident Evil Revelations, Revelations 2 e Resident Evil 7, con un quarto slot completamente nero. Lo spazio in questione ha dato il via ad una serie di speculazioni su un nuovo titolo da annunciare, e l'ipotesi più probabile è che Capcom si appresti finalmente a svelare il già annunciato Resident Evil 2 Remake. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo, ma è bene precisare che lo spazio oscuro al centro dei rumor non sia stato utilizzato soltanto per motivi estetici.

Durante un livestream andato in onda diverse ore fa, Capcom ha svelato molti dettagli inediti su Monster Hunter World. Viene confermata una nuova Open Beta che si terrà dal 19 al 22 gennaio esclusivamente su PlayStation 4, e oltre alle missioni precedenti i giocatori potranno combattere con il Nergigante. Capcom ha dichiarato infine che gli aggiornamenti post lancio del gioco introdurranno nuovi contenuti su base regolare, e il primo di questi arriverà nella primavera del 2018 e includerà Deviljho, uno dei mostri più apprezzati dai fan. Ricordiamo che la versione completa di Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC il gioco arriverà in autunno.

Grazie al numero di febbraio di GameInformer USA riportati da un utente di ResetEra, arrivano nuovi dettagli sul combat system e sulla progressione di God of War. Le fasi esplorative del nuovo capitolo della serie sono pensate per non interrompere l'azione, e dunque spariranno sezioni platform o fasi in cui si dovrà nuotare. Per quanto riguarda la progressione, armi e armature saranno potenziabili tramite un menu di crafting che permetterà di creare vari tipi di strumenti ed equipaggiamenti, con le rune utilizzabili sull'ascia di Kratos per cambiare la tipologia di attacco speciale. Il combat system, infine, sarà meno confusionario rispetto al passato e ogni nemico avrà un punto debole ben preciso sul quale agire. Durante i combattimenti, Kratos potrà contare anche sull'aiuto del figlio Atreus, che avrà un pulsante dedicato con cui useremo il suo arco per ampliare o completare le combo. Ricordiamo che God of War arriverà in esclusiva su PlayStation 4 nei primi mesi di quest'anno.

Come riportato recentemente da un insider su Twitter, Nintendo of Norway ha inserito i nomi di Bayonetta 3 e di Metroid Prime 4 fra i giochi che la casa di Kyoto pubblicherà durante quest'anno su Nintendo Switch. C'è da precisare, tuttavia, che questa divisione non fa parte della compagnia vera e propria bensì a Bergsala, un agente distributore dei prodotti Nintendo nei paesi Scandinavi. Per questo motivo non possiamo essere certi che questi due titoli arriveranno effettivamente nel 2018. Secondo un ulteriore rumor, invece, Bayonetta 3 sarebbe previsto su Switch entro questa estate, anche nemmeno qui abbiamo conferme ufficiali in merito.

E continuando a parlare di rumor, l'utente Kobrille di ResetEra ha lasciato presagire l'arrivo di interessanti novità per gli utenti Xbox. Sembra infatti che l'utente in questione abbia accesso ai file interni di Xbox Live, dai quali avrebbe decifrato alcune delle novità in arrivo prossimamente sulla console di Microsoft. Si parla di un nuovo capitolo di Fable assegnato ad una software house britannica, un capitolo inedito di Perfect Dark questa volta in prima persona e di un Forza Horizon 4 ambientato in Giappone. Non mancherebbe infine una versione Xbox di Age of Empires 4, un nuovo capitolo di MechAssault o MechWarrior e un Halo 6 che permetterà di partecipare a battaglie nultiplayer online col maggior numero di giocatori mai visto prima. In attesa di conferme o smentite ufficiali non ci resta che attendere il prossimo E3 ulteriori dettagli.

Electronic Arts Japan ha annunciato la versione HD di Burnout Paradise per PlayStation 4, che sarà disponibile in Asia dal 16 marzo. Al momento le divisioni occidentali del publisher non hanno annunciato nulla per Europa e Stati Uniti, ma non è escluso che ciò possa avvenire nelle prossime ore. Il gioco sarà disponibile in Giappone sia in edizione fisica che in digitale solo su PS4, ma con ogni probabilità in Occidente uscirà pure su Xbox One.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta ad Activision: Sony ha pubblicato la lista dei titoli maggiormente scaricati durante il 2017 sul PlayStation Store americano, e Call of Duty: World War II si è piazzato saldamente al primo posto, seguito da Destiny 2 (altro gioco pubblicato da Activision) e Friday the 13th: The Game. Anche nella classifica delle espansioni PS4 il publisher si piazza in prima e seconda posizione grazie rispettivamente a Call of Duty Black Ops III: Zombies Chronicles e Destiny 2: Expansion Pass.

Il flop odierno, invece, lo assegniamo a MachineGames. Di recente abbiamo recensito Le Avventure di Pistolero Joe, primo DLC di Wolfenstein 2, trovandoci di fronte ad un contenuto aggiuntivo problematico sotto più frangenti. Purtroppo la campagna principale può essere completata in appena un'ora e mezza, e si segnala pure il riciclo (spesso molto evidente) di ambientazioni, armi e situazioni riprese dal gioco completo. Speriamo che con le due restanti espansioni gli sviluppatori arrivino a proporre contenuti, ambientazioni e armi inedite, nonché una longevità maggiore.

Gli articoli della settimana

Se questa settimana è stata certamente ricca di novità, ad aggiungersi alla folta schiera di annunci e indiscrezioni ci ha pensato Fumito Ueda, autore dei celebri Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Lo sviluppatore nipponico ha pubblicato una misteriosa immagine teaser sul nuovo progetto a cui sta lavorando, e nel nostro speciale tentiamo di indagare per saperne di più su questo titolo misterioso. Il 14 Marzo, invece, si terrà a Milano la cerimonia di premiazione degli Italian Videogame Awards, e nel nostro articolo vi sveliamo tutti i dettagli sul funzionamento dell'evento. Infine, passando alle recensioni troverete il nostro parere su Doki Doki Literature Club! e Beat Street, disponibili rispettivamente su PC e su piattaforme mobile.