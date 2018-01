Da God of War a Xbox Game Pass: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Questi ultimi giorni hanno visto la pubblicazione dei primi importanti giochi del 2018: tra Dragon Ball FighterZ e Monster Hunter World, quest'anno è iniziato probabilmente nel miglior modo possibile. A seguire arriva la rivoluzione di Xbox Game Pass e la data d'uscita di God of War per PlayStation 4, e non mancano neppure nuovi dettagli su Death Stranding e preoccupanti rumor sul posticipo di Anthem. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le nostre Top/Flop news e alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Qualche giorno fa Microsoft ha annunciato l'ampliamento di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che al costo di 10€ al mese consente agli utenti di avere accesso ad oltre 100 giochi per Xbox One e 360. Dal prossimo 20 marzo, giorno d'uscita di Sea of Thieves, tutte le esclusive prodotte da Microsoft Studios entreranno a far parte di questo catalogo nel giorno del lancio. Lo stesso vale anche per i prossimi capitoli di Halo e Gears of War, così come per Crackdown 3 e per l'atteso State of Decay 2. Si tratta certamente di una mossa interessante, grazie alla quale sarà possibile accedere a tutta la futura libreria First Party di Microsoft spendendo una cifra decisamente minore rispetto al passato.

Dopo tanta attesa, finalmente Sony e Santa Monica Studios hanno annunciato la data d'uscita di God of War: la nuova avventura di Kratos uscirà il 20 aprile in esclusiva su PlayStation 4. Le due compagnie hanno pubblicato anche un nuovo Story Trailer in cui è possibile ammirare alcuni dei personaggi e dei nemici che incontreremo nel corso dell'avventura, e svelato i prezzi delle varie edizioni limitate presenti al lancio del gioco.

Norman Reedus di recente ha parlato del concept di Death Stranding, nuovo progetto di Hideo Kojima in uscita esclusivamente su PlayStation 4. L'attore ha definito il titolo di Kojima come un qualcosa di visionario e molto in anticipo sui tempi, anche se non è stato in grado di descriverlo in modo più accurato. Nella produzione troveremo però, a detta di Reedus, l'idea di una società che ormai ha perso l'idea del contatto fisico tra le persone, e che cerca di ristabilire il legame tra esseri umani e non solo. Purtroppo continuiamo a non avere informazioni né sul gameplay né sulla data d'uscita di Death Stranding: speriamo di saperne qualcosa di più nel corso di quest'anno.

Obsidian Entertainment ha annunciato che Pillars of Eternity 2 Deadfire uscirà su PC il 3 aprile 2018. Il titolo uscirà in tre diverse edizioni: la versione standard includerà il gioco a 49.99 dollari; la Deluxe Edition a 59.99 dollari comprenderà anche la colonna sonora, un animale domestico in-game, una guida e una mappa di gioco in alta risoluzione; l'Obsidian Edition (digitale) al prezzo di 74.99€ proporrà tutti i bonus già citati e il Season Pass per le tre espansioni previste. La variante fisica di questa edizione sarà venduta a 79.99€, e includerà anche una mappa di stoffa, un taccuino e delle cartoline.



Qualche giorno fa il produttore esecutivo di Dragon Age ha confermato che la serie non è in pausa, ma che anzi il team di BioWaresta lavorando duramente per realizzare un nuovo capitolo. Casey Hudson, general manager della software house, ha dichiarato inoltre che il prossimo Dragon Age sarà incentrato su storia e personaggi, e che i giocatori non dovranno preoccuparsi della filosofia "giochi come servizi" che è alla base di tutte le recenti strategie di Electronic Arts. Questa componente "live", infatti, verrà usata da BioWare per continuare lo storytelling anche dopo la campagna principale offrendo quindi un supporto costante anche per un gioco esclusivamente single player.

Continuiamo a parlare di Electronic Arts: secondo quanto riportato da Kotaku (che afferma di aver ricevuto la notizia da tre fonti vicine al progetto), Anthem non uscirà nell'autunno di quest'anno come previsto inizialmente, ma verrà posticipato ai primi tre mesi del 2019. Sembra infatti che la finestra di lancio annunciata all'E3 2017 non fosse mai stata realistica, ma è comunque improbabile che il gioco arrivi più tardi del marzo 2019. Sempre secondo le fonti, uno dei motivi dietro al rinvio sarebbe l'enorme pressione a cui è sottoposta BioWare: il malcontento verso Star Wars Battlefront 2 e Destiny 2 avrebbe generato aspettative eccessive verso Anthem, e secondo uno sviluppatore la stessa software house potrebbe cambiare radicalmente in caso di insuccesso. Ricordiamo che nessuna di queste informazioni è stata confermata da fonti ufficiali, e vi invitiamo quindi a prendere il tutto come un semplice rumor.



Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Monster Hunter World: l'ultimo capitolo principale della serie di Capcom sta riscuotendo un grandissimo successo presso la critica internazionale. Attualmente il gioco ha totalizzato un punteggio di 91 /100 su Metacritic, uno dei risultati più alti dell'appena iniziato 2018 e il migliore in assoluto per il franchise. In attesa di conoscere i primi dati sulle vendite, Monster Hunter World almeno qualitativamente può già considerarsi un successo.

Il flop odierno spetta invece ad Epic Games: la software house ha annunciato che i server di Paragon saranno chiusi il 26 aprile 2018. Purtroppo il gioco non è riuscito nell'intento di raggruppare un numero sufficiente di giocatori per risultare sostenibile e soprattutto profittevole per Epic. La compagnia stessa non è stata in grado di trovare una soluzione allo scarso successo del titolo. Dopo un'attenta valutazione, quindi, si è deciso di chiudere i server sia su PC che su PlayStation 4. In ogni caso, chiunque abbia effettuato acquisti in-game potrà essere completamente rimborsato dalla software house.



Gli articoli della settimana

La settimana appena conclusa ha visto l'uscita di due titoli eccezionali di cui vi proponiamo le recensioni: da una parte abbiamo Dragon Ball FighterZ, picchiaduro di Arc System Works tratto dalla celebre serie di Akira Toriyama, dall'altra invece Monster Hunter World, nuovo capitolo principale della serie Capcom che ritorna finalmente su home console. Vi segnaliamo anche la nostra rubrica sui Games With Gold di febbraio, seguita dalle review di The Impatient (esclusiva PlayStation VR) e del DLC Assassin's Creed Origins: Gli Occulti.