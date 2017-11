Da Gran Turismo Sport a PlayerUnknown's Battlegrounds: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana. In questi ultimi giorni Sony Interactive Entertainment ha annunciato i nuovi aggiornamenti gratuiti per Gran Turismo Sport, che oltre ad una nuova serie di vetture introdurranno anche modalità inedite, mentre i ragazzi di Ninja Theory hanno svelato finalmente le vendite di Hellblade: Senua's Sacrifice. Scopriamo anche nuovi indizi sulle copie totali di PlayerUnknown's Battlegrounds vendute su Steam, a cui seguono nuove dichiarazioni sull'atteso Monster Hunter World. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e leggere alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.



Videogame News

Yuya Tokuda, director di Monster Hunter World, ha dichiarato durante un'intervista all'Official PlayStation Magazine UK che l'obiettivo di Capcom è quello di evitare che i giocatori abbandonino il titolo poco dopo l'inizio, sopraffatti da aspetti troppo complessi. La software house, tuttavia, non sta cambiando il cuore del gameplay, limitandosi a rendere più accessibile il percorso necessario per arrivarci. Il team vuole che l'esperienza di gioco sia più flessibile rispetto ai capitoli precedenti, senza tuttavia semplificarla o modificarla integralmente. Infatti tutti gli aspetti più complessi della produzione sono rimasti intatti, e viene semplicemente lasciata al giocatore la libertà di decidere come interagire con essi. Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One, e il 9 dicembre prenderà il via una beta pubblica disponibile esclusivamente agli utenti PS4 abbonati al Plus.

Secondo quanto riportato da SteamSpy, attualmente sono ben 22 milioni gli utenti che hanno acquistato una copia di PlayerUnknown's Battlegrounds su Steam, un milione delle quali solamente dal 15 novembre ad oggi. Si tratta di un risultato eccellente per il gioco di Bluehole, che continua a riscontrare un notevole successo e che ha superato di recente anche DOTA 2 per quanto riguarda il numero di utenti connessi contemporaneamente su Steam. Il gioco uscirà il 12 dicembre anche su Xbox One in esclusiva console, e Bluehle ha pianificato l'uscita di un corposo aggiornamento per la versione PC, che dovrebbe accompagnare PlayerUnknown's Battlegrounds all'arrivo della versione completa.

Creative Assembly sta assumendo nuovo personale per quello che, stando alle parole di un insider, sarà il progetto multipiattaforma più grande e importante mai realizzato dalla software house. Secondo questa indiscrezione, ad occuparsi di questo titolo misterioso sarà il team responsabile di Alien: Isolation e Halo Wars 2. La compagnia è alla ricerca di un senior meta game designer, un lead system designer e di un lead technical artist. La prima figura si occuperà di realizzare l'economia, le sfide, le classifiche e gli eventi del gioco, mentre gli altri due dovranno occuparsi dello sviluppo di armi, gadget e abilità varie. Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori novità sul progetto.

E rimanendo in tema di nuovi progetti, diversi mesi fa Playground Games (autrice della serie Forza Horizon) aveva annunciato l'apertura di un nuovo studio per lo sviluppo di un gioco open world non legato al racing. Di recente, però, sono emerse nuove informazioni sulla natura del progetto. La software house ha annunciato sul proprio profilo Twitter di aver acquisito una nuova sede a Leamingtin Spa, in cui lavorerà al suo nuovo "gioco di ruolo open world tripla A". Al momento non sono stati condivisi altri dettagli, e speriamo quindi di ricevere presto altri aggiornamenti.

Sony e Polyphony Digital hanno annunciato importanti novità per Gran Turismo Sport. Il racing game riceverà presto due nuove patch: la prima, in arrivo il 27 novembre, introdurrà tre nuovi veicoli e renderà giocabili diverse modalità (fra cui Campagna e Panorami) anche offline, mentre la seconda presenterà la modalità "GT League", basata sulla classica modalità carriera dei precedenti capitoli della serie. I giocatori parteciperanno a tornei competitivi single player dal livello Amatoriale al livello Pro, ma saranno comprese anche gare di Resistenza. Da qui a marzo 2018, invece, la software house ha intenzione di introdurre un totale di 50 nuove auto, e nel corso dell'anno prossimo arriveranno anche tracciati inediti.

Ninja Theory ha annunciato che Hellblade: Senua's Sacrifice ha venduto oltre 500.000 copie dal lancio, superando le aspettative dello studio e generando profitti prima del previsto. Dall'uscita, avvenuta lo scorso agosto, il gioco ha piazzato 500.000 dowload su PlayStation 4 e PC, cifra che ha permesso alla software house di recuperare l'investimento e vedere i primi profitti, traguardo inizialmente previsto sei mesi dopo il lancio. Scendendo più nel dettaglio, Hellblade: Senua's Sacrifice ha venduto 250.000 copie nella settimana del lancio, mentre i preordini digitali sono stati invece 75.000. Ad oggi le entrate generate dal titolo sono pari a 13 milioni di dollari, e la metà delle vendite è avvenuta su PC.

Top&Flop news

Il top di questa settimana spetta di diritto a BadLand Games: il publisher di Axiom Verge ha annunciato che donerà il 75% delle vendite del gioco a favore di uno speciale fondo a sostegno delle spese mediche necessarie per Alastair, figlio dello sviluppatore Tom Happ affetto da una patologia che ne ha causato la perdita di gran parte delle sue funzioni motorie e dell'udito. Si tratta senza dubbio di un gesto lodevole, che speriamo possa aiutare quanto più possibile lo sviluppatore di uno dei metroidvania migliori degli ultimi anni, che dal 21 novembre è disponibile nella sua Multiverse Edition su PS4, PSVita, Wii U e Switch (e in digitale anche su PC e Xbox One).

Il flop odierno lo assegniamo invece a Marvel Heroes: gli sviluppatori di Gazillion Entertainment sono stati licenziati il giorno prima del Ringraziamento, e secondo quanto riferito dal CEO Dave Dohrmann la sospensione di tutti i finanziamenti ha reso necessaria la chiusura anticipata, ed è per questo motivo che probabilmente i dipendenti non riceveranno neppure il denaro che gli spetta, come quello relativo ai permessi retribuiti. Se da una parte molti utenti sono infuriati ed esigono un rimborso per tutti i loro acquisti su Marvel Heroes, dall'altra Disney non ha ancora spiegato le motivazioni che l'hanno spinta alla chiusura del progetto e all'interruzione dei rapporti con Gazillion Entertainment.



Gli articoli della settimana