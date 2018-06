Da Hitman 2 a Dead or Alive 6: tutte le novità della settimana su Videogame News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Con l'E3 ormai in dirittura d'arrivo, sono molti i publisher che hanno svelato in anticipo alcuni dei loro prodotti: Warner Bros ha confermato l'esistenza di Hitman 2, Bandai Namco ha presentato Twin Mirror e Koei Tecmo/Team Ninja hanno svelato a sorpresa Dead or Alive 6. Non mancano novità per Nintendo Switch, console che il 12 giugno accoglierà Paladins, mentre sul fronte multipiattaforma assisteremo a breve al reveal di un nuovo gioco sviluppato da Respawn Entertainment (creatori di Titanfall). Si chiude infine con Days Gone, che uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 22 febbraio. Continuate a seguirci per scoprire anche le nostre top/flop news e leggere alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Confermando i rumor dei giorni scorsi, Warner Bros Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente Hitman 2. La nuova avventura dell'Agente 47 verrà lanciata direttamente in forma completa, mettendo a disposizione ben 6 ambientazioni sandbox che offriranno ai giocatori piena libertà di pianificare l'assassinio perfetto. Il gioco uscirà il 13 novembre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e gli acquirenti dell'edizione Gold o della Collector's Edition potranno iniziare a giocare quattro giorni prima dal lancio. In Hitman 2 partiremo in missione con l'Agente 47 per dare la caccia all'elusivo Cliente Ombra, ed eliminare lui e la sua milizia una volta per tutte.

Koei Tecmo ha svelato qualche ora fa Dead or Alive 6, picchiaduro in uscita nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel trailer pubblicato per l'occasione possiamo dare un'occhiata alle prime sequenze in-game e ad alcuni lottatori presenti, fra cui Jann Lee, Zack, Hayate, Ryu Hayabusa e Kasumi. Per conoscere ulteriori dettagli sul gioco dovremo attendere lunedì 11 giugno, giorno in cui il picchiaduro verrà presentato durante l'E3 2018.

Bandai Namco e Dontnod Entertainment annunciano a sorpresa Twin Mirror, nuova avventura dalle tinte sovrannaturali e investigative dei creatori di Life is Strange. I giocatori vestiranno i panni di Samuel, giornalista investigativo di 33 anni che sta facendo ritorno a casa per il funerale di un vecchio amico. Una mattina, per, il protagonista si sveglierà nel suo hotel con la camicia sporca di sangue e nessun ricordo di ciò che è successo la sera precedente. Spetterà a noi, dunque, indagare per scoprire la verità avendo come unica arma la nostra mente. Twin Mirror uscirà nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Un errore tecnico di Steam ha svelato anticipatamente Just Cause 4, ultimo capitolo della serie open world in terza persona di Avalanche Studios. Il banner pubblicitario in questione (che probabilmente non sarebbe dovuto trapelare prima della conferenza Square Enix l'11 giugno) riporta ad una pagina ancora offline, che presumibilmente verrà attivata poco dopo l'annuncio ufficiale. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire i primi dettagli sulla produzione.



Respawn Entertainment ha annunciato su Twitter che presenterà un nuovo gioco durante l'EA Play 2018 di stasera. E' probabile che si tratterà soltanto di un piccolo teaser, dal momento che il capo dello studio Vince Zampella ha confermato che avremo solo un "assaggio" del nuovo progetto dei creatori di Titanfall. Attualmente la compagnia sta lavorando parallelamente a tre progetti: Titanfall 3 (come confermato dopo l'acquisizione dello studio da EA), un gioco su Star Wars e un titolo VR in collaborazione con Oclus Rift.

Hi-Rez Studios ha confermato nei giorni scorsi l'uscita di Paladins su Nintendo Switch. Lo sparatutto multiplayer uscirà sulla console ibrida il 12 giugno, e supporterà sin da subito il cross play con Xbox One e i 60 frame al secondo. E' bene precisare che l'unica versione disponibile su Switch sarà il Founder's Pack (che include i 36 campioni presenti e tutti quelli futuri) al prezzo di 29.99€, mentre quella free to play uscirà nel corso dell'estate.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta a Quantic Dream: la software house ha confermato su Twitter che Detroit Become Human è riuscito a vendere in pochi giorni più copie di Heavy Rain, che è disponibile sul mercato dal 2010. Un risultato notevole che si unisce al buon successo ottenuto in Europa: il gioco, infatti, si è posizionato al primo posto della classifica dei giochi più venduti di maggio sul PlayStation Store.

Il flop odierno lo assegniamo a Microsoft: la compagnia ha confermato che Crackdown 3 non uscirà più entro la fine di quest'anno, ma è atteso adesso per febbraio 2019. La decisione è stata presa valutando attentamente i feedback della community, con l'obiettivo di consegnare ai giocatori la miglior esperienza possibile. Si tratta già del terzo posticipo per il titolo, che è stato annunciato originariamente nel 2014 con uscita per il 2016.

Gli articoli della settimana

Se la settimana appena trascorsa è stata ricca di annunci, possiamo dire lo stesso per le recensioni: troverete il nostro parere su Vampyr, action RPG sviluppato da Dontnod Entertainment, e su Onrush, interessante racing game dei creatori di MotorStorm e Driveclub. Agli appassionati di motociclismo consigliamo invece la review di MotoGP 18, mentre chi preferisce gli MMO potrà leggere quella di The Elder Scrolls Online: Summerset. Vi rimandiamo infine al nostro riepilogo su date e orari di tutte le conferenze dell'E3 2018, ricordandovi che la prima sarà l'Electronic Arts EA Play questa sera alle 20:00 italiane.