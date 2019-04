Da Katana Zero a Cuphead Switch: i migliori giochi indie di aprile 2019

Siamo sommersi da titoli AAA e, diciamoci la verità, il tempo per dedicar il giusto spazio a tutti è impresa improba. Dopo un ricco febbraio, ad aprile si replica con nuove uscite e interessanti riproposizioni di grandi IP del passato: Darksiders, Borderlands, Final Fantasy X e X-2 HD, Final Fantasy XII The Zodiac Age per passare a Mortal Kombat 11 e Days Gone. Insomma ce n'è per tutti i gusti su tutte le piattaforme. Accanto a queste produzioni, per così dire, maggiori, gravita una congerie di piccole, interessantissime perle che non è proprio possibile lasciarsi sfuggire. Di solito li chiamiamo "indie", giusto per farli rientrare in una macro categoria che sta a indicare sforzi produttivi ed economici più contenuti, opera di un capitale umano che si conta sovente sulle dita di una sola mano.



Ce ne sono sempre più ed è difficile tenerne traccia, questo è vero. Spesso non sono nemmeno sponsorizzati. Ogni tanto, nelle nostre caselle di posta troviamo persino timide mail di sviluppatori che propongono il proprio prodotto nella speranza di poter vederlo giocato e apprezzato. Ad ogni modo, quali sono gli "indie" a cui non è proprio possibile rinunciare in questo pazzo Aprile? A quali dedicherete le vostre pause dai capisaldi videoludici del mese? Noi abbiamo pensato a cinque soluzioni. E voi?

Cuphead (Nintendo Switch) 18 aprile

Cupheadè un capolavoro artistico, prima che videoludico. È un indie, ma è come se fosse un tripla A. Anzi, di più. Una gemma di rara bellezza (come confermato dalla nostra recensione di Cuphead), da incastonare nella vostra softeca. Un'opera d'arte partorita dalla testardaggine di due fratelli, Chad e Jared Moldenhauer, che, pur di realizzare un progetto inizialmente coccolato amorevolmente solo nel tempo libero, hanno abbandonato i loro vecchi impieghi giungendo addirittura a ipotecare la loro casa per trovare i fondi con cui portarlo a termine.

Senza dimenticare la splendida sorella Maja, PR dello studio e disegnatrice dei quadri in movimento che abbiamo ammirato sullo schermo già nel lontano 2017. Ora il cattivissimo action platform a scorrimento orizzontale sbarca su Nintendo Switch. Non vorrete mica lasciarvi sfuggire l'opportunità di giocarci in modalità portatile, vero?

Weedcraft Inc. (PC) disponibile ora

Avete mai sognato di mettere in piedi e gestire l'industria della Marijuana? Beh, se siete tra i pochi che non hanno mai provato il desiderio di diventare il Dan Bilzerian nostrano, Weedcraft Inc. fa proprio al caso vostro. Il particolare gestionale vi permetterà di fondare una vostra industria, controllare la coltivazione delle piante, selezionare le diverse qualità, ibridare i semi per creare qualcosa di mai visto sul mercato.

E, ovviamente, vendere, vendere, vendere. Nel caso in cui il governo vi metta i bastoni tra le ruote non dovete far altro che oliare gli ingranaggi del sistema, corrompere i partiti, creare un forte gruppo di pressione...e far cambiare le leggi a vostro favore. Occhio, però, a gestirvi bene e a non mandare tutto in fumo. Volete saperne di più? In questo caso vi rimandiamo alla nostra anteprima di Weedcraft Inc.

Katana Zero (PC - Switch) 18 aprile

Un meraviglioso side scroller game, frenetico, lisergico. Un tripudio di pixel noir che ci metterà nei panni di un samurai in cerca di vendetta.

La trama non è data, ma pare sarà non lineare, con molti finali diversi, a seconda dei modi in cui verranno completati gli scenari. Il nostro alter ego armato di katana si produrrà in letali evoluzioni che porteranno morte e distruzione tra le fila dell'organizzazione criminale che lo vuole morto.

God's Trigger (Xbox One, PS4, PC) 18 aprile

Top down twin stick shooter ignorante e violentissimo, questo God's Trigger. Se volete passare qualche ora senza pensieri distruggendo qualsiasi cosa, God's Trigger potrebbe fare al caso vostro.

Il frenetico shooter ci metterà nei panni di Jude e Harry, rispettivamente demone fuggito dall'Inferno e angelo caduto in disgrazia, pronti ad aprirsi la strada verso il Paradiso a suon di pallottole, sciabolate, granate e abilità sovrannaturali. Il bello? È possibile giocarlo in co-op con un proprio sodale, a patto che abbia gusto per il gore.

Pixel Noir (PC - Early Access, menzione d'onore)

Pixel Noir mette in scena la travagliata storia di un detective condannato ingiustamente dopo la morte del partner. Dieci anni dopo, uscito dal carcere, il nostro alter ego viene perseguitato dagli incubi del passato. In costante equilibrio sul filo sottilissimo che divide la sanità mentale dalla follia più pura, dovremo combattere i nostri demoni e riscattare il nostro nome, trovando i responsabili dell'efferato omicidio del compagno.

Il gioco esiste da un bel po', in realtà. Una pre-alpha del gioco è disponibile dalla campagna Kickstarter addirittura del 2015. La versione di Steam, in Early Access, avrà circa la metà dei contenuti immaginati dai creatori. La colonna sonora del titolo è stata composta da Hiroki Kikuta, l'uomo dietro alla soundtrack di Secret of Mana.