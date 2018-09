Da Laser League a Friday the 13th: i giochi del PlayStation Plus di ottobre

Nelle scorse ore, Sony Interactive Entertainment ha colto l'occasione per svelare i giochi di ottobre del PlayStation Plus. Dopo un settembre assolutamente scoppiettante (che ricordiamo ha visto Destiny 2 e God of War 3 come protagonisti) il team nipponico frena la corsa, e propone a tutti gli abbonati Laser League e Friday the 13th: The Game, entrambi per PlayStation 4. A questi due titoli si aggiungono anche The Bridge, Rocketbird 2: Evolution e 2064: Read Only Memories: il primo sarà scaricabile su tutte e tre le console di Sony, mentre gli altri due potrete trovarli soltanto su PS4 e PSVita. La line-up di ottobre si chiude infine con Master Reboot, esclusivamente su PS3, e col ritorno del gioco bonus Sapere è Potere, uno dei titoli della collana Playlink per PS4.



PlayStation 4

Sviluppato dai creatori di OlliOlli 2 e Not a Hero, Laser League è un intrigante gioco d'azione multiplayer online a quattro giocatori, che simula uno sport futuristico dai ritmi frenetici e fuori di testa. In questa esperienza pensata per il multigiocatore, gli utenti saranno chiamati a mettere alla prova non soltanto i riflessi ma anche le abilità strategiche: infatti, per vincere le sfide che il gioco proporrà ai suoi partecipanti, sarà necessario attuare complesse tattiche di squadra. Ogni personaggio avrà a disposizione una Classe specifica, caratterizzata da capacità di vario genere, che gli permetteranno di difendersi dagli attacchi nemici, danneggiare gli avversari o gettarli fuori dall'arena di combattimento. I lupi solitari potranno dedicarsi invece alle sfide Maestria, una serie di match da completare di volta in volta con regole diverse, che sbloccheranno centinaia di Kit ed elementi per la personalizzazione del nostro avatar.

Se agli sportivi preferite invece i survival, potreste dare un'occhiata a Friday the 13th: The Game. Ispirato alla saga di film nata nel lontano 1980, l'ultima fatica di Gun Media Holdings è un gioco d'azione multiplayer per 8 giocatori, dove uno di questi interpreterà il killer sanguinario Jason Voorhees, mentre gli altri sette collaboreranno per tenerlo a bada o provare ad abbatterlo. Ogni partita ha una durata massima di 20 minuti, e l'obiettivo dell'omicida sarà quello di eliminare brutalmente gli altri giocatori prima che questi riescano a scappare dalla mappa. Il titolo ci darà tutti i mezzi per sopravvivere, sfuggire o tentare di annientare un assassino quasi immortale: riuscirete a sfuggire alla furia di Jason?



PlayStation 3

Master Reboot è un horror a tinte fantascientifiche ambientato in un futuro non troppo remoto, nel quale l'umanità ha creato un grande server capace di immagazzinare le anime ed i ricordi dei defunti, chiamato Soul Cloud. Questo sistema è composto da varie isole fluttuanti, che a loro volta sono in grado di rappresentare città e villaggi. Nei panni di un personaggio il cui upload dell'anima non è andato a buon fine, ci ritroveremo su una spiaggia senza sapere nulla di noi stessi, e l'obiettivo sarà quello di esplorare le varie ambientazioni, risolvere enigmi e svelare il nostro passato. Il gioco sviluppato da Wales Interactive sarà scaricabile solo su PlayStation 3.



The Bridge è un puzzle game bidimensionale disponibile non solo su PlayStation 3, ma anche su PS4 e PSVita grazie al Cross Buy. I giocatori dovranno esplorare alcune stanze caratterizzate da elementi architettonici a prima vista assurdi e privi di ogni logica, e l'unico modo per trovare la via d'uscita sarà quello di manipolare la gravità e dimenticare qualsiasi nozione suelle leggi della fisica. Per quanto riguarda il lato prettamente artistico, il piglio visivo è dichiaratamente ispirato alle litografie in bianco e nero, capace di rappresentare paesaggi e situazioni molto suggestivi.



PlayStation Vita

Pur senza presentare prodotti dalla grandissima eco mediatica, la line-up di ottobre risulta comunque molto varia. Dopo i puzzle game si passa agli shoot'em up a scorrimento orizzontale con Rocketbirds 2: Evolution, titolo che vede come protagonista l'audace spia "Pollo Harboiled". Nei panni del piumato agente segreto, i giocatori faranno la conoscenza del pinguino despota "iL Putzki", che dovranno far fuori una volta per tutte utilizzando tutto l'equipaggiamento possibile, tra cui un comodo jetpack e buffi travestimenti. Se siete amanti della cooperazione, nella modalità "Salvataggio" potrete mettere insieme una squadra di 4 giocatori con cui svolgere missioni di recupero dietro le linee nemiche, giocabili sia online che offline.



Sony chiude la line-up di ottobre con 2064: Read Only Memories, visual novel ambientata in un futuro in cui la distinzione fra macchina e uomo è sempre più labile. La vita e la routine quotidiana di giornalista in difficoltà verrà sconvolta dalla nascita di Turing, la prima "macchina sapiens" mai esistita al mondo. Assieme a questo bizzarro robot, i giocatori faranno la conoscenza dell'intrigante e colorito cast di residenti di Neo-San Francisco, e supereranno molte prove fino a scoprire i segreti che si celano dietro la fusione tra l'umano e l'artificiale. 2064: Read Only Memories sarà disponibile gratuitamente dal 2 ottobre su PS4 e PSVita.



Le novità di ottobre

Disponibili dal 2 ottobre



Friday the 13th: The Game (PS4)

Laser League (PS4)

Sapere è Potere (PS Plus bonus - PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4)



Non più disponibili dal 2 ottobre

Destiny 2 (PS4)

God of War III: Remastered (PS4)

Sapere è potere (PS Plus Bonus - PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus - PS VR required)

Another World - 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director's Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)