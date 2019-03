Da Marvel vs Capcom Infinite a Vampyr: le novità di Xbox Game Pass

Marzo 2019 si presenta come un mese particolarmente ricco per gli abbonatiXbox Game Pass. Dopo l'arrivo di Just Cause 4, F1 2018, Fallout 4 e LEGO Batman 2, il catalogo del servizio Microsoft si prepara ad accogliere a sorpresa altri sei giochi per Xbox One, ampliando ulteriormente l'offerta di questo mese. Tra i nuovi titoli in questione troviamo Deus Ex Mankind Divided, Vampyr, Marvel vs Campcom Infinite e What Remains of Edith, tre esperienze di gioco per tutti i gusti che vale assolutamente la pena recuperare. Di seguito vi forniamo una panoramica più approfondita su tutte le novità che si aggiungeranno alla libreria di Xbox Game Pass durante la seconda metà di marzo.

Deus Ex Mankind Divided (Disponibile)

Il sequel dell'acclamanto Deus Ex Human Revolution arriva su Xbox Game Pass a distanza di quasi tre anni dal suo debutto. In Deus Ex Mankind Divided si tornano a vestire i panni di Adam Jensen, muovendosi sullo sfondo di una Praga distopica in cui gli individui potenziati sono stati emarginati dalla società.

A livello di gameplay troviamo le tipiche meccaniche RPG e stealth della serie, come sempre improntate alla libertà di approccio del giocatore. Lasciate le Sarif Industries, Jensen si unirà a una task force antiterrorismo creata per contrastare gli attentati orditi dagli augmented per ribellarsi alla ghettizzazione decisa dal governo. Dall'altra parte, essendo egli stesso un potenziato, il protagnosita tenterà di trovare una soluzione pacifica al conflitto...

What Remains of Edith Finch (Disponibile)

Una strana maledizione ha perseguitato i Finch per intere generazioni, e ora tutto ciò che ne rimane è Edith, la protagonista di questa intensa avventura narrativa che ha saputo raccogliere i favori di pubblico e critica. In What Remains of Edith Finch torneremo a visitare la colossale dimora di famiglia, rivivendo gli ultimi momenti di vita dei parenti di Edith.

Un'esperienza di gioco breve ma molto intensa, in cui l'immersione ricopre un ruolo fondamentale nel veicolare un racconto toccante e ricco di inventiva. Approfittando della sua inclusione nella lineup Xbox Game Pass di marzo, tutti gli abbonati al servizio Microsoft potranno cogliere l'occasione per recuperare questa piccola gemma preziosa realizzata da Giant Sparrow.

The Walking Dead Michonne (28 marzo)

In The Walking Dead Michonne si indosseranno i panni della leggendaria spadaccina creata da Robert Kirkman, scoprendo dove si recò durante il periodo in cui si è allontanata da Rick, Ezekiel e il resto del suo gruppo di fiducia. Nelle vesti di Michonne saremo chiamati a uccidere i non morti, a lottare per la sopravvivenza e a confrontarci con un passato inquietante.

Su questa strada lastricata di sangue saremo in grando di mantenere la nostra umanità, o rischieremo di perderla per sempre? Come da tradizione per le avventure della compianta Telltale, l'esperienza di gioco è incentrata sulla narrazione, sui dialoghi e sulle scelte compiute dall'utente.

Vampyr (28 marzo)

A distanza di poco meno di un anno dalla sua uscita su PC, PS4 e Xbox One, Vampyr si prepara ad arrivare su Xbox Game Pass il 28 marzo. Il GDR gotico di Dontonod Entertainment ci mette nei panni del dottor Jonathan Reid, sullo sfondo di una Londra vittoriana colpita da un'epidemia che trasforma i suoi abitanti in folli assassini.

Essendo a nostra volta dei vampiri, tuttavia, sentiremo il bisogno di nutrirci delle stesse persone che vorremmo trarre in salvo, vedendoci costretti a prendere delle decisioni molto difficili che avranno un impatto decisivo sulla storia e i personaggi.

Operencia The Stolen Sun (29 marzo)

Operencia The Stolen Sun si presenta come un RPG dungeon crawler, con un sistema di combattimento a turni vecchio stile e la mitologia europea classica sullo sfondo. I giocatori saranno chiamati ad affrontare 13 livelli unici e a combattere contro 50 tipi di nemici mentre cercheranno di salvare il regno dalle tenebre perpetue.

Il titolo uscirà su Xbox One (in esclusiva console) il 29 marzo, e a partire dallo stesso giorno potrà essere scaricato gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Marvel vs. Capcom Infinite (1 aprile)

Marvel e Capcom hanno unito nuovamente le forze per dare vita a un picchiaduro crossover che unisce i più iconici personaggi della casa di Osaka con i celebri supereroi della Marvel. Uno scontro tra titani che vede scendere in campo nomi come Captain America, Dottor Strange, Rocket Raccoon, Ultron, Hulk, Iron Man, Occhio di Falco, Nathan Spencer, Mega Man X, Dante, Chun-li, ryu e Strider Hiryu pronti a darsi battaglia per il predominio della galassia.

Marvel vs Capcom Infinite include uno Story Mode pensato per approfondire il background dei singoli personaggi, oltre a numerose modalità multiplayer per due e quattro giocatori.