Da Metroid Prime 4 a FF7 Remake: le novità della settimana su VG News

Le notizie della settimana

Nel corso dell'ultimo incontro con gli azionisti, il CEO di Take Two è tornato a parlare di Red Dead Redemption 2, ultima fatica di Rockstar uscita il 26 ottobre su PS4 e Xbox One. L'amministratore delegato della compagnia ha precisato che quando il western open world sarà disponibile nei negozi, il supporto a GTA Online non terminerà. Gli sviluppatori, infatti, continueranno a produrre nuovi contenuti che possano intrattenere ancora a lungo l'utenza. Entrambi i progetti, infatti, saranno del tutto autonomi e indipendenti l'uno dell'altro.

Una fonte vicina ad Eurogamer ha dichiarato che l'atteso Metroid Prime 4 per Nintendo Switch è sviluppato da Bandai Namco Studios Singapore, una divisione della compagnia che comprende alcuni sviluppatori di LucasArt. Sembra però che i lavori siano ancora all'inizio, e questo farebbe pensare ad un'uscita nel 2019. Altre fonti hanno confermato la notizia, aggiungendo inoltre che per quest'anno potrebbe arrivare su Switch Metroid Prime Trilogy, una collection che include i tre capitoli della saga e uscita esclusivamente su Wii. Al momento nulla di quanto riportato è stato confermato ufficialmente, e quindi non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito.

Activision ha annunciato di recente che Treyarch svilupperà il prossimo capitolo di Call of Duty. Si tratta di una scelta prevedibile sulla base dello sviluppo triennale che vede Treyarch, Sledgehammer e Infinity Ward alternarsi alle redini della serie. Il publisher non ha svelato altre informazioni, dichiarandosi però impaziente di rivelare nuovi dettagli ai giocatori. Sembra ormai quasi certo l'arrivo di Call of Duty: Black Ops IV, che secondo le indiscrezioni più recenti dovrebbe essere ambientato in un contesto realistico e uscire anche su Nintendo Switch.



Level 5 ha diffuso alcuni dettagli su Ni No Kuni 2, intrigante JRPG che uscirà su PlayStation 4 e PC il 23 marzo. Attualmente gli sviluppatori stanno bilanciando in gioco, ma in totale la storia principale dovrebbe durare all'incirca 40 ore. Non mancheranno inoltre le classiche missioni secondarie, a cui si aggiunge la modalità Kingdom in cui saremo chiamati a costruire e a gestire il nostro regno. Per quanto riguarda la versione PS4 Pro, gli sviluppatori hanno ribadito che supporterà una risoluzione dinamica per il 4k e i 60fps. Confermato anche l'HDR, che a quanto sembra sarà presente solo su console. Infine il team ha parlato di una possibile remastered su PS4 del primo capitolo della serie, affermando che al momento non è stato deciso nulla su questo frangente.

Focus Home Interactive e Dontnod Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Vampyr: il nuovo gioco dei creatori di Life is Strange uscirà il 5 giugno 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo è un action RPG ambientato a Londra durante un'epidemia che ha colpito la città nei primi anni del '900. Si tratterà di un'esperienza completamente single player, e gli sviluppatori hanno confermato l'assenza di qualsivoglia DLC, multiplayer e microtransazioni. Il gioco sarà disponibile sia in versione retail nei negozi che negli store digitali.

Stando ad alcuni report su Twitter, pare che Square Enix abbia modificato il character design di Cloud previsto per Final Fantasy VII Remake. La conferma dovrebbe arrivare con 4 nuovi screenshot che la compagnia giapponese pubblicherà solo dopo il 28 febbraio. Le immagini in questione sono state mostrate durante un Talk Show in occasione del trentesimo anniversario di Final Fantasy. I visitatori sono le uniche persone che hanno visto il materiale, e alcuni di loro hanno parlato dei cambiamenti apportati al character design di Cloud e dei membri del gruppo Avalanche. L'intero cast principale avrebbe subito delle modifiche estetiche rispetto a quanto visto negli ultimi video, e a questo proposito il development lead di Final Fantasy VII Remake avrebbe ricevuto la piena approvazione di Nomura per il nuovo design. Speriamo di conoscere presto nuove informazioni sul gioco, che in questo momento è confermato esclusivamente su PlayStation 4.



Top&Flop News

Il top di oggi spetta di diritto a Capcom: la compagnia ha annunciato che Monster Hunter World ha da poco superato le sei milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal lancio, cifra che include sia le unità spedite ai rivenditori che i download digitali da PS Store e Xbox Store. Si tratta del gioco della serie che ha raggiunto più velocemente questo traguardo, e oltre 1.5 milioni di copie sono state vendute al lancio in Giappone rendendo Monster Hunter World il titolo PS4 più venduto di sempre in Asia. Capcom ha pubblicato infine il calendario delle prossime sfide in arrivo per il gioco.



Il flop di questa edizione lo assegniamo invece a SEGA: il publisher ha annunciato l'interruzione del supporto per Warhammer 40.000 Dawn of War III. Il titolo uscito la scorsa primavera non ha riscosso il successo commerciale sperato, e purtroppo non riceverà ulteriori contenuti. La fan base attuale è decisamente ridotta, e per questo motivo il publisher non ha in programma nuove aggiunte, che anzi sono ritenute superflue.

