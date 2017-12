Da Monster Hunter World a Metroid Prime 4: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Tutti gli appassionati di Monster Hunter World, che di recente hanno potuto provare il gioco su PS4, potranno ritornare a caccia grazie alla Open Beta del gioco che si terrà sulla console Sony dal 22 al 26 dicembre. Non sono mancate, poi, novità per alcuni dei giochi più interessanti della prossima stagione tra cui Shenmue 3 e Darksiders 3, così come diversi rumor riguardanti l'atteso Metroid Prime 4. Continuate a seguirci per scoprire anche le nostre top/flop news e leggere alcuni degli articoli della nostra redazione.

Gli articoli della settimana

Capcom ha annunciato ufficialmente che una Open Beta di Monster Hunter World sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 dal 22 al 26 dicembre. La versione di prova inizierà alle ore 18 CET di venerdì 22 e terminerà il martedì successivo allo stesso orario. Il preload, invece, sarà disponibile a partire dal 18 dicembre (chi ha già provato la beta precedente potrà utilizzare lo stesso client). Monster Hunter World sarà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio, mentre arriverà su PC in un secondo momento.

Eidos Montreal, lo studio che si è occupato degli ultimi capitoli di Deus Ex, ha confermato di volersi concentrare d'ora in poi sulle esperienze online. Sul sito ufficiale della compagnia, infatti, gli sviluppatori hanno dichiarato che l'obiettivo attuale è quello di porre una maggiore enfasi sull'esperienza online, tentando di fornire continuamente ai giocatori nuovi contenuti memorabili e di grande impatto. Se da una parte Square Enix ha rassicurato i giocatori sul futuro della serie Deus Ex, dall'altra è possibile che il nuovo episodio del franchise potrebbe presentare una componente online ben più marcata.



Qualche ora fa, IGN.com ha pubblicato un nuovo video gameplay di Darksiders 3, action game in sviluppo da Gunfire Games. Il filmato ci mostra la protagonista Furia attraversare una breve area al termine della quale affronterà un possente golem incandescente. Ricordiamo che Darksiders 3 uscirà l'anno prossimo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e che secondo le promesse del team sarà più contenuto rispetto all'episodio precedente ma anche interconnesso e ricco di scorciatoie.

Secondo quanto riportato dal sito brasiliano The Enemy, un remaster di Burnout Paradise potrebbe arrivare presto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Attualmente il prezzo sarebbe fissato a 40 dollari, ma precisiamo che almeno fino ad ora non c'è stata alcuna conferma o smentita a riguardo da parte di Electronic Arts. Speriamo di saperne di più nei prossimi giorni, ma in ogni caso vi terremo aggiornati su tutte le novità della vicenda.

Continuano i rumor su Metroid Prime 4: secondo l'insider Marcus Sellars, il gioco sarebbe sviluppato da un nuovo studio nato presso Bandai Namco con l'unico scopo di lavorare al progetto. Kensuke Tanabe starebbe gestendo la produzione e il coordinamento dei membri di un team giovane ma talentuoso, e la casa di Kyoto collaborerebbe attivamente allo sviluppo. Secondo le indiscrezioni, un primo trailer sarà mostrato durante il Nintendo Direct di gennaio.



YS NET ha annunciato un nuovo personaggio di Shenmue 3 dal ruolo ancora misterioso. Lo screenshot pubblicato dalla software house mostra una ragazza con un tempio sullo sfondo, ma Yu Suzuki non ha voluto rivelare ulteriori dettagli. Il team ha annunciato anche una nuova collaborazione con lo studio Lakshya Dgital, che aiuterà YS con le animazioni e i personaggi. Ricordiamo infine che Shenmue 3 è previsto nella seconda metà del 2018 esclusivamente su PC e PlayStation 4.

Top&Flop news

Il Top della settimana lo assegniamo a Sony: NPD ha diffuso i dati sulle vendite hardware e software del 2017, e PlayStation 4 si è piazzata al primo posto tra le console più vendute di novembre in USA per quanto riguarda le singole unità effettivamente distribuite. Xbox, invece, ha generato entrate maggiori grazie al prezzo medio dei bundle più elevato e al costo di Xbox One X. PlayStation 4 realizza quindi il suo miglior mese di sempre negli Stati Uniti, con vendite superiori persino a quelle del mese di lancio.



Il flop di oggi spetta invece a PlayerUnknown's Battlegrounds: le prestazioni del battle royale non hanno esattamente entusiasmato gli utenti su Xbox One e Xbox One X, e grazie ad una segnalazione di un utente su Resetera abbiamo scoperto che collegando una tastiera alla console e premendo il tasto "O" è possibile vedere la schermata delle impostazioni grafiche. Queste ci permettono di notare che Playerunknown's Battlegrounds gira su One con un settaggio grafico comparabile a quello "very low" su PC, mentre su One X arriva al livello "medium" a costo però di un calo di prestazioni nelle condizioni più stressanti.

