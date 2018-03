Da No Man's Sky Next a Dragon Quest 11: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Negli ultimi sette giorni abbiamo assistito a diversi annunci interessanti, fra cui la data d'uscita di Dragon Quest XI per PlayStation 4 e PC. Hello Games, dal canto suo, ha svelato ufficialmente No Man's Sky Next, il più grande update per l'avventura spaziale in arrivo durante l'estate insieme alla versione Xbox One. Non sono mancati, infine, dettagli inediti su God of War e indiscrezioni sull'atteso (e mai annunciato ufficialmente) The Elder Scrolls VI. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere le nostre Top/Flop News e una carrellata degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.



Le novità della settimana

Santa Monica Studio ha parlato recentemente di come la software house abbia creato la struttura ludica di God of War, spaziando dal background narrativo, al level design, sostenendo che l'esplorazione e la struttura degli ambienti siano stati ispirati da Bloodborne. Ciò che gli sviluppatori hanno creato non è un vero e proprio open world, in quanto ci sarà un hub principale attorno al quale si potranno trovare elementi non necessariamente legati alla storia principale. La compagnia spiega infatti che il suo obiettivo è quello di riuscire a donare personalità e coerenza ad ogni elemento del gioco, e per riuscirci ha introdotto anche diverse tipologie di missioni secondarie pensate per espandere la mitologia dell'universo.

Spesso, inoltre, un oggetto che influisca sul gameplay avrà anche un significato narrativo, qualcosa di più profondo di una semplice schermata descrittiva. Infine buone notizie per quanto riguarda l'esplorazione, che si è rivelata molto più estesa di quanto prevista dal team. Inizialmente Santa Monica aveva pensato di creare circa 5 o 10 ore di contenuti in aggiunta alla main quest, ma nel gioco completo ne troveremo molte di più. Ricordiamo che God of War uscirà il 20 aprile esclusivamente su PlayStation 4.

Hello Games ha annunciato No Man's Sky Next, il nuovo e ambizioso update che uscirà gratuitamente nel corso dell'estate. Si tratta dell'aggiornamento più grande mai realizzato dal team, a cui seguirà anche la versione Xbox One del gioco in arrivo entro il 2018. Quest'ultima includerà tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in precedenza su PlayStation 4 e PC, e godrà di miglioramenti su Xbox One X.



Square Enix ha aperto un nuovo studio chiamato Luminous Productios con sede a Tokyo e guidato da Hajime Tabata, game director di Final Fantasy XV. L'obiettivo del team sarà quello di sviluppare nuovi progetti AAA originali e innovativi per un pubblico globale, utilizzando nel frattempo tecnologie più recenti e concentrandosi principalmente al futuro del gaming e dell'intrattenimento. Sebbene non ci siano certezze in merito, sembra chiara la volontà di guardare ai traguardi tecnologici più moderni, magari sfruttando anche le potenzialità delle console di prossima generazione.

Continuiamo a parlare di Square Enix: la compagnia ha confermato che Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta uscirà su PlayStation 4 e Steam il 4 settembre 2018. Il gioco seguirà le avventure di un eroe perseguitato che dovrà scoprire la verità sul suo destino grazie all'aiuto di un nutrito gruppo di comprimari. I personaggi si imbarcheranno in una missione che li porterà ad attraversare continenti e vasti oceani, nonché a scoprire una minaccia che incombe sul mondo. Con una longevità di oltre 100 ore, Dragon Quest XI includerà anche diversi miglioramenti assenti nella versione giapponese, tra cui un miglioramento grafico dell'interfaccia e il doppiaggio in lingua inglese.

Nel corso del podcast The AIAS Game Maker's Notebook, Todd Howard di Bethesda ha ribadito di non poter svelare assolutamente su The Elder Scrolls VI, raccontando anche un curioso aneddoto in merito. Sembra infatti che il figlio di Howard abbia iniziato a chiedere al padre notizie sul sequel dopo aver giocato alla versione Switch di Skyrim. Lo sviluppatore, tuttavia, ha dichiarato di non voler (e soprattutto, di non potere) dire nulla a nessuno, neanche ai suoi familiari più stretti. Sebbene non si tratti di un annuncio in piena regola, da queste dichiarazioni è possibile supporre che il progetto esista in qualche forma, per quanto sia abbastanza improbabile una sua uscita entro quest'anno. Non ci resta che attendere novità in merito alla conferenza di Bethesda dell'E3 2018, che si terrà il 10 giugno 2018.

Akihiro Hino, CEO di Level-5 ha confermato il massimo supporto a Nintendo Switch con l'intenzione di portare tutti i principali prodotti della compagnia sull'ultima console della casa di Kyoto. Hino fa sapere infatti che l'idea dello studio è quella di sviluppare su Switch tutto ciò che è stato realizzato in precedenza su 3DS, supportando al massimo la console ed eleggendola a propria piattaforma principale. Il primo gioco di Level-5 per Switch sarà The Snack World Trejarers Gold, mentre per il futuro è facile prevedere l'arrivo di franchise come Yokai Watch e Professor Layton.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta a Microsoft: la compagnia ha confermato che Sea of Thieves si sta rivelando la nuova IP Xbox venduta più rapidamente di questa generazione. Nel calcolo delle vendite del gioco (che in questo momento conta oltre 2 milioni di giocatori) non sono stati considerati gli utenti Xbox Game PAss, ma soltanto le copie realmente vendute in formato retail e digitale.



Il flop odierno invece lo assegniamo a Square Enix. In seguito all'annuncio di Dragon Quest XI per l'Occidente, purtroppo la compagnia ha confermato che la versione 3DS non sarà pubblicata al di fuori del Giappone. Come se non bastasse, la versione per Nintendo Switch (confermata ancora prima del reveal della console) non arriverà in contemporanea con quella PS4 e PC, ma soltanto a partire da un non meglio specificato "2019".

Gli articoli della settimana

