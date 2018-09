Da Overcoocked a Victor Vran: i Games With Gold di ottobre

Microsoft ha svelato ufficialmente i giochi in arrivo nei Games With Gold di ottobre: Overcooked e Victor Vran sono i protagonisti della line-up di Xbox One e saranno scaricabili gratis dagli abbonati rispettivamente dall'1 e dal 16 ottobre, mentre sulla console della scorsa generazione troveremo ad attenderci Stuntman Ignition e Hitman Bood Money. Come da tradizione, i titoli per Xbox 360 saranno perfettamente retrocompatibili anche su One e One X.



Xbox One

All'indomani dell'uscita del secondo capitolo su Xbox One, gli abbonati ad Xbox Live Gold potranno scaricare gratuitamente il capostipite di Overcooked!, un bizzarro gioco di cucina cooperativo pensato per un totale di quattro giocatori. Esattamente come un novello chef, ci verrà chiesto di lavorare in squadra insieme ai nostri compagni per preparare, cucinare e servire una grande varietà di piatti. I lati negativi? I clienti non sopporteranno attese eccessive, e se ne andranno via infuriati quando non saremo abbastanza veloci nel preparare gustosi manicaretti. Overcooked! è ambientato nel fantasioso Regno delle Cipolle, paese che si trova sull'orlo di una crisi che solo la miglior cucina del pianeta può risolvere. Nel corso dell'avventura esploreremo la storia e le specialità di molte cucine, con l'obiettivo di diventare i migliori chef al mondo e sconfiggere l'antico demone che tormenta il Regno.



Dal mondo della cucina a quello dei cacciatori di demoni: Victor Vran è un Action RPG a visuale isometrica ambientato a Zagoravia, una città maledetta che il giocatore avrà il compito di liberare. L'editor del titolo ci permetterà di forgiare un eroe personalizzato con cui impugnare una fra 8 diverse classi di armi, con cui affrontare un totale di 7 specie di demoni diverse, ognuna con le loro caratteristiche, punti di forza e debolezze. Come da tradizione per i giochi di ruolo, sconfiggere un nemico darà accesso a del bottino prezioso con il quale modificare ulteriormente non soltanto l'aspetto estetico del protagonista, ma anche il suo stile di combattimento. Nelle situazioni più difficili, inoltre, ci sarà permesso di utilizzare 12 poteri demoniaci diversi, ossia delle azioni speciali (e dall'utilizzo limitato) con le quali fare piazza pulita di decine di nemici contemporaneamente. Pur essendo giocabile totalmente in single player, Victor Vran supporta una cooperativa locale a 2 giocatori e a 4 su Xbox Live.



Xbox One & 360

La line-up di ottobre per Xbox 360 si apre con Stuntman Ignition, racing game arcade basato sul rischio e sulle acrobazie più spettacolari. Alla guida del nostro bolide a quattro ruote, infatti, sfideremo la morte guidando ad altissima velocità gareggiando contro stuntman avversari sui set dei film e nelle arene. Come facilmente intuibile, in Stuntman Ignition non vince chi taglia il traguardo, bensì chi realizza l'azione più folle e spettacolare. Il gioco sarà scaricabile gratuitamente dall'1 al 15 ottobre sia su Xbox 360 che su Xbox One.



Xbox One e 360 accolgono l'assassino videoludico più famoso: Hitman Blood Money ci proietta nello spietato mondo dell'Agente 47, dove essere silenziosi, astuti e spietati è l'unico modo per portare a termine un'uccisione perfetta e completare l'incarico. In Hitman Blood Money molti membri dell'agenzia ICA sono stati brutalmente assassinati. Che si tratti dell'operato di un'agenzia rivale? Spetterà all'Agente 47 scoprirlo, grazie anche all'utilizzo di tecniche allora inedite per la serie come la possibilità di disarmare o distrarre gli avversari.



Le novità di ottobre

Xbox One

Overcooked! - Dall'1 al 31 ottobre

Victor Vran - Dal 16 ottobre al 15 novembre



Xbox 360

Stuntman Ignition - Dall'1 al 15 ottobre

Hitman Blood Money: Dal 16 al 31 ottobre