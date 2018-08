Da Prison Architect a Livelock: i Games With Gold di settembre 2018

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore i titoli che faranno parte dei Games With Gold di settembre per Xbox One e 360. Sulla console current gen, gli abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente Prison Architect e Livelock, mentre sulla piattaforma della scorsa generazione (e su One tramite retrocompatibilità) saranno disponibili LEGO Star Wars III: La Guerra dei Cloni e Sega Vintage Collection: Monster World. Rispetto al mese scorso si potrebbe lamentare la mancanza di videogiochi Tripla A, che viene però sopperita dalla buona varietà (in termini di generi ludici) della line-up.

Xbox One

In Prison Architect i giocatori vestiranno i panni dell'architetto e del governatore di una prigione: il loro obiettivo sarà quello di controllare ogni dettaglio del centro detentivo, dalla costruzione di nuove celle all'assunzione del personale. Sarà necessario partecipare anche alla progettazione dei programmi di riabilitazione, e non mancheranno sporadici contatti con informatori e contrabbandieri. Le lotte fra gang saranno all'ordine del giorno, così come rivolte di massa e disordini di altro tipo che dovremo affrontare e risolvere nel migliore dei modi. Una volta realizzata la prigione dei nostri sogni, potremo collegarci con altri giocatori grazie alla modalità Mondo delle Guardie, e condividere i progetti con tutta la community.

Il secondo gioco di settembre per Xbox One è Livelock, uno sparatutto cooperativo con visuale dall'alto dove i giocatori dovranno interrompere il ciclo, apparentemente senza fine, di guerra fra macchine. Nel corso dell'avventura ci ritroveremo ad affrontare schermaglie caotiche e complesse, dove il pieno controllo del nostro arsenale sarà la chiave principale per la sopravvivenza. Se l'esperienza in solitaria ci sembra eccessivamente difficoltosa, nulla ci vieta di unire le forze con altri due alleati per sfruttare i punti di forza di ogni classe. L'esperienza di Livelock si articola in due grandi modalità: nello Story Mode esploreremo un mondo postapocalittico tentando di ridare nuova vita all'umanità, mentre nel Survival Mode affronteremo ondate di nemici generate progressivamente.

Xbox One & 360

I giochi LEGO sono spesso protagonisti dei Games With Gold per Xbox 360, e anche settembre non fa eccezione. LEGO Star Wars III: La Guerra dei Cloni farà riviere a tutti i fan le vicende del terzo episodio di Guerre Stellari, unendo storie epiche e personaggi dell'universo di George Lucas con nuovi elementi di gameplay e divertenti mini giochi. Rispetto ai capitoli precedenti, infatti, in questo episodio avremo l'opportunità di utilizzare la spada laser per arrampicarsi sui muri, impugnare le armi dei coloni o anche effettuare dei lunghi salti usando la Forza Jedi. LEGO Star Wars III: La Guerra dei Cloni sarà disponibile gratuitamente per il download sia su Xbox One che su Xbox 360.



L'ultimo titolo per Xbox One e 360 è Sega Vintage Collection: Monster World, una raccolta di tre classici RPG a scorrimento, ossia Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World e Monster World IV, quest'ultimo mai pubblicato in Europa all'infuori di questa riedizione. Ognuno dei tre giochi include nuovi obiettivi, prove inedite da affrontare, il supporto alle classifiche su Xbox Live e la possibilità di registrare e scaricare intere sessioni di gioco.

