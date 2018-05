Da Pro Evolution 2019 a Days Gone: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana. Gli ultimi sette giorni sono stati davvero esplosivi, dato che hanno visto l'annuncio di Pro Evolution Soccer 2019 e i primi dettagli su Days Gone. Sono stati svelati ufficialmente anche i piani di Sony e Bethesda all'E3 2018, mentre Nintendo ha tolto i veli sul servizio Online a pagamento per Switch. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e leggere una carrellata degli articoli più interessanti della Redazione.



Le novità della settimana

Qualche giorno fa Konami ha annunciato ufficialmente Pro Evolution Soccer 2019, confermando che il gioco di calcio uscirà il 30 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli sviluppatori hanno ufficializzato il supporto 4K e HDR, a cui seguiranno numerosi miglioramenti sul versante tecnico per quanto riguarda la gestione delle animazioni. Precisiamo che il calcistico non sarà disponibile per Xbox 360 e PlayStation 3, mentre non si ha ancora nessuna notizia in merito ad un'ipotetica versione per Nintendo Switch.

Pete Hines di Bethesda ha dichiarato che quest'anno la compagnia ha moltissimo materiale da mostrare ai videogiocatori, e che la conferenza che si terrà all'E3 2018 potrebbe anche essere la più lunga di sempre nella storia della compagnia. Uno dei maggiori indiziati è senza dubbio RAGE 2, sequel dell'FPS uscito nel 2010 che ha fatto capolino per errore nel listino di Walmart Canada. Si parla inoltre dell'annuncio di DOOM 2, e del tanto vociferato Starfield. Quest'ultimo dovrebbe essere il nuovo progetto di Bethesda Game Studios (sviluppatori di Skyrim e Fallout 4), che secondo vari rumor sarebbe un gioco di ruolo ad ambientazione spaziale in uscita per l'autunno.

E continuando a parlare di E3, Sony ha confermato che la PlayStation Conference andrà in onda martedì 12 giugno alle 3:00 italiane. Stando alle dichiarazioni della compagnia, l'evento non avrà il format tradizionale delle ultime edizioni, presentandosi come una sorta di "insider look" alle 4 esclusive più importanti in arrivo su PlayStation 4: Marvel's Spider-Man, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima e Death Stranding. Nel corso della conferenza, però, non mancheranno altri annunci riguardanti i giochi third party e ai prodotti indipendenti, ma non verranno fatti invece annunci sul fronte hardware (nessuna novità su PS5, quindi).

In questi giorni Sony ha colto l'occasione per svelare i primi dettagli su Days Gone, Zombie-game open world che uscirà nel 2019 esclusivamente su PlayStation 4. Il gioco avrà una durata generale di circa 30 ore, saranno presenti finali multipli e si potrà personalizzare il proprio mezzo di trasporto. Lo sviluppo procede bene, e i piani di Sony sono quelli di lanciare il titolo prima di The Last of Us II, probabilmente nei mesi iniziali del 2019.



Capcom ha rivelato che Monster Hunter Generations Ultimate uscirà il 28 agosto in esclusiva su Nintendo Switch. Il gioco è la versione definitiva di Monster Hunter Generations (diffuso solo su 3DS), e presenta una combinazione di varie caratteristiche: il gameplay classico della serie arricchito da nuove meccaniche, aree esplorabili e creature da affrontare. In questo capitolo avrà spazio anche il G-Rank, un inedito livello di missioni contraddistinte dalle versioni potenziate dei classici mostri.

Nintendo ha reso noti tutti i dettagli sul servizio a pagamento Switch Online, attivo da settembre 2018. Pagando 3.99 euro al mese (19.99 euro l'anno) sarà possibile giocare online in multiplayer, accedere ai salvataggi Cloud, a una selezione di giochi NES con supporto multigiocatore e agli sconti esclusivi del Nintendo eShop. Per i gruppi di utenti più numerosi, invece, sarà disponibile il Profilo Famiglia (con supporto ad 8 account sulla stessa console) a 34.99€ l'anno.

Mundfish, uno studio di sviluppo indipendente con sede a Mosca, ha svelato un nuovo trailer di Atomic Heart, uno sparatutto in prima persona ambientato nell'Unione Sovietica di un universo alternativo. La sua pubblicazione è prevista nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sul fronte artistico e stilistico, il gioco ricorda da vicino titoli come BioShock e Prey, anche se questa volta il protagonista dell'avventura sarà un agente speciale mandato in un'area segreta dal governo russo. Gli sviluppatori promettono un gameplay ricco di azione, un setting folle e una storia intrigante e coinvolgente.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta a Gran Turismo: Sony ha confermato che la serie di racing game ha raggiunto quota 80.4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, cifra che include i dati di tutti gli episodi pubblicati sulle console PlayStation. Kazunori Yamauchi, ideatore della serie, si è detto incredibilmente soddisfatto dei risultati raggiunti, facendo sapere che continuerà a lavorare duramente per i prossimi episodi della saga. Sembra inoltre che il recente Gran Turismo Sport abbia venduto 3.4 milioni di unità, dato che nel precedente comunicato si parlava di 77 milioni di copie per la serie GT. Ricordiamo infine che nei giorni scorsi GameStop USA ha inserito in listino Gran Turismo 7. Si tratta di un errore o di un'anticipazione di ciò che vedremo all'E3 2018?

Il flop di questa edizione lo assegniamo invece ad Electronic Arts: nei giorni scorsi i server di FIFA 18 e FIFA 18 Ultimate Team sono risultati offline o funzionanti ad intermittenza, con frequenti disconnessioni dalla piattaforma, problematiche che hanno reso di fatto impossibile giocare con i due titoli in questione. Electronic Arts, dal canto suo, si è detta a conoscenza del problema e sta lavorando per riportare la situazione alla normalità. I disguidi si verificano principalmente su console ma anche la versione PC di FIFA 18 non è immune a down dei server e disconnessioni continue.

Gli articoli della settimana

