Da Qube 2 a Dragon Age 2: I Games with Gold di dicembre 2018

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore i Games With Gold di dicembre: Dragon Age 2 è il protagonista indiscusso della line-up di Xbox 360 e One, mentre sull'ammiraglia di Redmond arriveranno Q.U.B.E. 2, Never Alone e Mercenaries: Playground of Destruction (titolo uscito sull'originale Xbox). A differenza di quanto accaduto nei mesi scorsi, insomma, per gli utenti Xbox 360 sarà disponibile un solo gioco, ed inoltre assistiamo per la prima volta al debutto di un prodotto Xbox Originals nel servizio in abbonamento del colosso americano.



Xbox One

Seguito dell'omonimo puzzle game in prima persona uscito nel 2011, Q.U.B.E. 2 fa vestire ai giocatori i panni dell'archeologa Amelia Cross, risvegliatasi fra le rovine di un antico pianeta alieno. Il nostro obiettivo sarà quello di attraversare e manipolare la bizzarra struttura di questo mondo per trovare la via di casa. Quando riapriremo gli occhi, infatti, saremo equipaggiati con una tuta dotata di guanti, grazie alla quale interagire con l'ambiente circostante in modi incredibili. Superare i livelli labirintici e sempre più complessi del pianeta extraterrestre ci porterà non soltanto ad incontrare un misterioso sopravvissuto, ma anche a scoprire la verità sul nostro destino e sull'origine del mondo.



Dai puzzle game in prima persona si passa ai platform a scorrimento laterale: Never Alone racconta la storia di Nuna, una bambina che durante l'esplorazione delle fredde terre dell'Alaska sarà preda di orsi polari in cerca di cibo. Soccorsa da una splendida volpe artica, la piccola protagonista cercherà la via di casa con l'aiuto dell'animale e di misteriosi spiriti-guida. L'avventura si basa sulla risoluzione di semplici enigmi ambientali, legati alla collaborazione fra i due comprimari: Nuna sa arrampicarsi e può distruggere piccoli cumuli di ghiaccio, mentre la volpe spiccherà salti più lunghi e scalerà le pareti. A controbilanciare almeno in parte una scarsa longevità (circa due-tre ore per arrivare ai titoli di coda) vengono in aiuto dei video documentari sulla realizzazione del gioco, sbloccabili avanzando nell'esperienza.



Per la prima volta in assoluto i Games With Gold accolgono un titolo Xbox Originals nella propria line-up. Stiamo parlando di Mercenaries: Playground of Destruction, sparatutto in terza persona sviluppato da LucasArts nel quale impersoneremo un mercenario da controllare all'interno di un campo di battaglia completamente interattivo. Il titolo ci proporrà infatti una lista di "Most Wanted", ossia degli obiettivi nemici da eliminare a qualunque costo e in qualsiasi modo. Spetterà soltanto a noi scegliere che tipo di approccio adottare per rimuovere la minaccia: le nostre azioni saranno tenute debitamente in considerazione non soltanto dai civili, ma anche dalle altre fazioni militari con cui entreremo in contatto. Buone notizie anche sul fronte degli armamenti: Mercenaries: Playground of Destruction ci metterà a disposizione decine di bocche da fuoco per fare piazza pulita dei bersagli, dandoci inoltre la possibilità di guidare una grande varietà di veicoli militari e anche civili.



Xbox One & Xbox 360

Dragon Age 2 è un gioco di ruolo in terza persona sviluppato da BioWare e pubblicato originariamente su Xbox, ma compatibile anche con Xbox One e One X. L'avventura segue la vita di Hawke, uno dei pochi superstiti alla distruzione del villaggio di Lothering, annichilito da un esercito di demoni conosciuto come Flagello. Costretti a lottare per sopravvivere in un mondo ostile e in pieno mutamento, i giocatori dovranno circondarsi di potenti alleati, accumulare fama e fortuna, ed affrontare al meglio delle proprie capacità i problemi che affliggono la grande città di Kirkwall. La storia di Dragon Age 2 si svilupperà nell'arco di un decennio, e grazie alle scelte multiple saremo in grado di plasmare il destino del mondo di gioco a nostro piacimento. Per raggiungere l'obiettivo, avremo a disposizione una vasta libertà di scelta: nulla ci vieterà infatti di usare la violenza oppure di ottenere il risultato desiderato nella maniera più pacifica possibile. Rispetto a quanto visto nel primo capitolo il combat system appare decisamente più dinamico (ma allo stesso tempo meno profondo e strategico), mentre viene mantenuta la possibilità di scegliere una tra le classi disponibili, in cui campeggiano il mago, il ladro o il guerriero.



Le novità di dicembre

Xbox One

Q.U.B.E. 2 - dall'1 al 31 dicembre

Never Alone - dal 16 dicembre al 15 gennaio

Mercenaries: Playground of Destruction - dal 16 al 31 dicembre

Xbox One & 360

Dragon Age 2 - dall'1 al 15 dicembre