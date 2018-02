Da Red Dead Redemption 2 ad Assassin's Creed Dynasty: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Gli ultimi sette giorni sono stati davvero ricchi di novità a cominciare dalla data d'uscita di Red Dead Redemption 2. Non sono mancate purtroppo brutte notizie come i posticipi di Yakuza 6 ed Anthem, a cui sono seguiti rumor sui prossimi capitolo di Borderlands ed Assassin's Creed. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le Top/Flop news e alcuni degli articoli più interessanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Dopo molti mesi di rumor e speculazioni, finalmente Rockstar ha annunciato la data d'uscita di Red Dead Redemption 2. L'open world a sfondo western uscirà il 26 ottobre di quest'anno, e non più in primavera come previsto inizialmente. Gli sviluppatori, infatti, hanno bisogno di più tempo per rifinire alcuni aspetti del progetto e dar vita ad un titolo capace di soddisfare le altissime aspettative della community. Nella nostra news troverete le ultime immagini pubblicate da Rockstar, e nelle prossime settimane la compagnia ha promesso di rilasciare ulteriori contenuti.

Ubisoft ha annunciato di recente i contenuti del Season Pass di Far Cry 5, disponibile come parte della Gold Edition o come acquisto aggiuntivo su PS4, Xbox One e PC. Il Pass offrirà tre diverse esperienze che porteranno i giocatori a vivere alcune avventure straordinarie in altrettanti scenari unici. In Ore di Tenebra viaggeremo indietro nel tempo fino alla guerra del Vietnam, in Dannati Luridi Zombi affronteremo orde di non morti assetati di sangue e, infine, in A spasso su Marte lasceremo la Terra per sterminare pericolosi aracnidi marziani. Tutti i possessori del Season Pass su console riceveranno anche Far Cry 3 Classic Edition in anteprima di quattro settimane prima del lancio, che avverrà come titolo stand alone nell'estate del 2018.

Con un breve messaggio su Twitter, il Game Director di Destiny 2 ha annunciato che la seconda stagione arriverà a maggio, in contemporanea con l'avvio della Stagione 3 dello sparatutto di Bungie. Secondo gli ultimi rumor, il nuovo DLC di Destiny 2 dovrebbe intitolarsi God of Mars, anche se l'indiscrezione viene giudicata falsa da numerosi insider vicini a Bungie e all'universo di Destiny. In attesa di saperne di più sull'espansione, vi rimandiamo al piano degli aggiornamenti di Destiny 2, con nuovi contenuti in arrivo almeno per tutto il 2018.

Secondo quanto riportato dal sito PlayStation Universe, Ubisoft sta lavorando su Assassin's Creed Dynasty, nuovo capitolo della celebre saga degli Assassini e Templari. Il rumor arriva da un presunto impiegato di Technicolor, compagnia con alle spalle lavori per FIFA, Call of Duty e Resident Evil, e dove si starebbe occupando delle animazioni del gioco. Secondo le speculazioni di PS Universe si tratterebbe di un capitolo ambientato in Oriente e più precisamente in Cina durante la dinastia Ming. Nulla di quanto riportato è confermato ufficialmente, e non ci resta che attendere notizie concrete da parte di Ubisoft.

Durante l'ultima riunione con gli investitori, il CEO di Take-Two ha annunciato che la compagnia si prepara a lanciare "un nuovo titolo appartenente ad uno dei più grandi franchise di 2K Games", come già ribadito in alcuni incontri con gli azionisti. Il gioco non farà parte della serie sportiva, bensì di un brand molto conosciuto e e fermo ai box da qualche anno. Secondo gli ultimi titoli potrebbe trattarsi di Borderlands 3, al quale Gearbox Software starebbe lavorando da diverso tempo. Altre voci indicano invece il ritorno di BioShock, sebbene anche questa indiscrezione debba essere presa con le dovute precauzioni. Take Two ha confermato infine che il gioco uscirà il prossimo anno fiscale, ossia nel periodo compreso tra l'1 aprile 2018 e il 31 marzo 2019.

SEGA ha annunciato che Yakuza 6 The Song of Life uscirà in Occidente il 17 aprile, e non più il 20 marzo come previsto inizialmente. La compagnia ha preferito posticipare la data d'uscita per rifinire al meglio ogni aspetto della versione occidentale del gioco. A compensare lo slittamento della data, tuttavia, il publisher ha confermato che una demo gratuita sarà scaricabile gratuitamente sul PSN il 27 febbraio. Ricordiamo che Yakuza 6: The Song of Life è un'esclusiva PlayStation 4.

Top&Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Sony: la compagnia ha diffuso i risultati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale in corso, nel periodo compreso tra il primo ottobre e il 31 dicembre 2017. Positivi i numeri della divisione Games & Network Services, che include il brand PlayStation. Durante questo lasso di tempo, Sony ha distribuito ben nove milioni di PS4 e PS4 Pro in tutto il mondo, e ad oggi la console ha raggiunto quota di 76.5 milioni di unità distribuite dal lancio. I guadagni sono cresciuti del 16.2% grazie all'aumento delle vendite software e ai ricavi dei servizi digitali come PlayStation Store, PS Now e PS Plus.

Il flop odierno spetta invece ad Electronic Arts: la compagnia ha annunciato che Anthem non uscirà più entro il 2018, ma arriverà nel primo trimestre del 2019. Lo sviluppatore potrà contare su qualche mese in più per apportare ulteriori miglioramenti al gioco, anche se il publisher ha confermato che il posticipo è dovuto esclusivamente a motivi commerciali. Anthem uscirà fra l'1 gennaio e il 31 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Gli articoli della settimana

Dopo ben 13 anni dalla sua uscita, Shadow of the Colossus tornerà il 7 febbraio con un remake in esclusiva PlayStation 4. Nella nostra recensione potrete scoprire tutti i segreti di questa riedizione sviluppata da Bluepoint Games. Troverete anche le nostre prime impressioni su Dissidia Final Fantasy NT, picchiaduro in esclusiva PlayStation 4 sviluppato da Ninja Theory e Square Enix. a cui segue l'anteprima della closed beta di Sea of Thieves.