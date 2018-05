Da Red Dead Redemption 2 a Battlefield V: tutte le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Il protagonista assoluto di questi giorni è stato certamente Red Dead Redemption 2, titolo che abbiamo potuto vedere dal vivo in esclusiva italiana e che uscirà il 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Non sono mancati, poi, nuovi rumor su Battlefield V, a cui segue invece il successo eccezionale di God of War su PlayStation 4. Bungie, dal canto suo, ha svelato i primi dettagli sull'espansione autunnale di Destiny 2, mentre Ubisoft ha mostrato l'atteso Beyond Good and Evil 2. Continuate a seguirci su VG News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e una carrellata degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.

Le novità della settimana

DICE ed Electronic Arts presenteranno il nuovo Battlefield all'EA Play di giugno, ma sono già iniziati a circolare i primi rumor. Secondo alcune indiscrezioni, il gioco non sarà Battlefield V ma Battlefield Bad Company 3. Secondo la fonte, il nome "Battlefield V" sarebbe un nome in codice per rivelare sin da subito la vera origine del progetto. La voce è stata diffusa da un presunto dipendente di DICE, apparentemente seguito anche dall'account ufficiale del franchise, anche se il messaggio in questione è stato rimosso e l'appartenenza dell'insider al team di sviluppo appare in dubbio. Speriamo di poter ricevere presto nuove informazioni.

Days Gone potrebbe non essere l'unico gioco PlayStation 4 in sviluppo presso Sony Bend. La compagnia ha pubblicato di recente nuovi annunci di lavoro per cercare figure professionali da inserire nel team che si occuperà di un progetto non ancora annunciato. Dagli annunci in questione si ricerca la figura del Senior Staff Gameplat Programmer, un ruolo centrale nello sviluppo di un gioco Tripla A esclusivo (proprio come viene descritto il gioco misterioso). L'annuncio in questione, d'altra parte, potrebbe riguardare l'ampliamento dello staff per Days Gone, anche se ciò appare improbabile visto che lo zombie game per PS4 è già in fase avanzata di sviluppo. Vi ricordiamo che Days Gone uscirà in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2019.

Ubisoft ha tenuto qualche giorno fa un livestream dedicato a Beyond Good and Evil 2, e in questa occasione sono emersi tanti nuovi dettagli sul gioco. Innanzitutto scopriamo che presso lo studio di Montpellier sono 120 gli sviluppatori al lavoro sul gioco, e questi si uniranno presto le forze con collaboratori di Ubisoft Sofia, Barcelona e Bordeaux, così da costituire un tram di sviluppo più massiccio. Scopriamo inoltre che Beyond Good & Evil 2 sarà un prequel del capitolo originale, e che porrà le fondamenta su una sequenza di eventi cruciali che iniziano nel 2040, quando l'invenzione di un nuovo motore permetterà la colonizzazione nello spazio.

Coddy Johnson di Activision ha parlato del futuro di Destiny 2 nel meeting con gli analisti della compagnia. In questa occasione, Johnson ha svelato i primi dettagli sull'espansione autunnale dello sparatutto Bungie. Scopriamo che per il futuro Bungie ha deciso di far diventare i Guardiano ancora più potenti fornendo nuove ricompense. Inoltre la nuova espansione proporrà una modalità incredibilmente coinvolgente, oltre ad uno stile di gioco mai visto per gli sparatutto in prima persona.

Microsoft ha svelato i risultati ottenuti da Xbox One nel primo trimestre del 2018 e sugli obiettivi della compagnia per i prossimi mesi. Scopriamo che gli utenti Xbox LIVE sono cresciuti del 13% rispetto allo stesso periodo del 2017 arrivando a quota 59 milioni, e al tempo stesso sono aumentate le vendite di Xbox One del 15% su base annua. Positivi anche i dati relativi alla retrocompatibilità, con circa un miliardo di ore di gioco spese su titoli Xbox Classic e Xbox 360.



Bandai Namco ha annunciato le date del Network Test di Dark Souls Remastered, in programma nei giorni 11 e 12 maggio, date confermate al momento soltanto per Giappone e Nord America. Il test sarà aperto a tutti, e i giocatori dovranno scaricare il client Dark Souls Remastered Network Test da Xbox Store e PlayStation Store, una volta fatto ciò sarà possibile giocare nei giorni indicati (11 e 12 maggio) in fasce orarie ancora da confermare.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Sony Santa Monica: la compagnia ha annunciato che God of War ha venduto ben 3.1 milioni di copie in soli tre giorni di commercializzazione, diventando l'esclusiva PlayStation 4 venduta più rapidamente di sempre. Il totale di copie vendute è sicuramente destinato ad aumentare, e non è escluso che possa superare le 10 milioni durante il suo arco vitale.

Il flop odierno lo assegniamo invece a Nintendo: la compagnia ha confermato che il proprio settore mobile non ha ancora raggiunto dei "livelli di profitto soddisfacenti". Pur non essendo scesi nei dettagli, è chiaro che giochi come Super Mario Run e Animal Crossing Pocket Camp non abbiano ottenuto il successo sperato dalla casa di Kyoto.

Gli articoli della settimana

Red Dead Redemption 2 è stato il protagonista assoluto della settimana appena trascorsa. Abbiamo avuto l'occasione di vedere in anteprima esclusiva il nuovo gioco Western di Rockstar, trovandoci di fronte ad un open world che sembra essere capace di rivoluzionare il genere. Passando al fronte Nintendo vi proponiamo il nostro hands on sul Kit Assortito di Labo, a cui segue un approfondimento sull'utilizzo del piano sequenza in God of War.