Da Sekiro Shadow Die Twice a Resident Evil 2 Remake: le novità dalla Gamescom

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana. In questi giorni si è tenuta la Gamescom 2018 di Colonia, importante evento europeo in cui abbiamo scoperto le date d'uscita di Shenmue 3 e Sekiro: Shadow Dice Twice. Dal canto suo, Ubisoft ha colto l'occasione per annunciare un nuovo capitolo di The Settlers, mentre CD Projekt ha svelato nuovi dettagli sull'avanzamento dei lavori su Cyberpunk 2077. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire le nostre Top/Flop news e al coverage sulla Gamescom 2018.

Le novità della settimana

A sorpresa, durante la Gamescom From Software ha annunciato la data d'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice. L'attesa nuova IP dei creatori di Dark Souls uscirà il 22 marzo 2019 in Europa su PlayStation 4, Xbox One e PC. ça compagnia ha dichiarato che la Collector's Edition del gioco includerà, oltre al gioco completo, anche la steelbox, la statua del protagonista, un artbook, tre repliche delle monete in-game, la mappa di gioco e la colonna sonora digitale. Ricordiamo che Sekiro: Shadows Die Twice non sarà un RPG, ma un action adventure ambientato in Giappone durante il periodo Sengoku alla fine del 1500.

Durante la cerimonia di apertura della Gamescom 2018, Yu Suzuki ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Shenmue 3: il terzo capitolo della serie uscirà il 27 agosto 2019 esclusivamente su PlayStation 4 e PC. Pur essendo passati 16 anni dal debutto del secondo capitolo, Shenmue 3 riprenderà la storia da dove era stata interrotta, esattamente come è possibile vedere nel nuovo trailer pubblicato qualche giorno fa.

Durante l'ultima puntata di Inside Xbox, Capcom ha colto l'occasione per annunciare la data d'uscita di Devil May Cry 5. L'atteso Action game uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 l'8 marzo 2019. In questa occasione, la compagnia ha pubblicato un nuovo nuovo trailer gameplay che mostra in azione Dante per la prima volta.

Nel corso di un'intervista ad Engadget, CD Projekt Red ha dichiarato che Cyberpunk 2077 può già essere giocato dall'inizio alla fine. Questo non vuol dire che il titolo sia pronto per la pubblicazione imminente, ma si tratta certamente di un traguardo importantissimo per lo sviluppo. La compagnia però ha ancora molto da fare in futuro: bisognerà aggiungere molti altri asset, effettuare varie sessioni di playtesting e risolvere i bug. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà prossimamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Aaron Greenberg di Xbox ha parlato del nuovo gioco non ancora annunciato in sviluppo presso Playground Games, i creatori di Forza Horizon. Stando alle parle del dirigente, il titolo in cantiere si presenta come un titolo incredibilmente ambizioso. Il talento dello studio, già messo in evidenza dalla serie Forza Horizon, verrà profuso anche nel secondo progetto in lavorazione, che secondo Greenberg sarà qualcosa di cui tutti dovrebbero essere tutti entusiasti. Molti rumor delle scorse settimane vogliono Playground Games al lavoro su un reboot della serie Fable.

Alla conferenza di apertura della Gamescom 2018 Ubisoft ha annunciato l'ottavo capitolo di The Settlers, celebre serie strategica. Il gioco, che non sarà un capitolo numerato, sarà mosso dallo Snowdrop Engine, motore proprietario utilizzato per The Division, e uscirà nell'autunno del 2019 esclusivamente su PC. Nella nostra news troverete anche il trailer di debutto.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta a Nintendo e a Square Enix. ll gruppo NPD ha pubblicato i dati di vendita di luglio registrati in USA, e sul fronte software Octopath Traveler si piazza al primo posto, con Nintendo Switch come console più venduta in assoluto. All'RPG di Square Enix segue Grand Theft Auto V, ma si notato anche le ottime posizioni di Mario Kart 8, Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey.

Il flop di oggi lo assegniamo a Bandai Namco Games America. Il publisher nipponico ha annunciato, in concomitanza con la Gamescom 2018, l'uscita di Dark Souls Trilogy per il 19 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Tuttavia l'azienda nipponica si è affrettata a specificare che il pacchetto con i tre episodi del franchise non arriverà in Europa, ma sarà un'esclusiva del mercato nordamericano e asiatico.

Gli articoli della settimana

La settimana appena trascorsa è stata monopolizzata dalla Gamescom 2018: l'evento europeo ci ha permesso di provare con mano titoli del calibro di Sekiro Shadows Die Twice e Devil May Cry V, a cui è seguita una nuova dimostrazione a porte chiuse di Cyberpunk 2077. Segue il nostro hands-on su Assassin's Creed Odyssey e Resident Evil 2 Remake, a cui si aggiunge la recensione di Yakuza Kiwami 2.