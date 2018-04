Da Shadow of the Tomb Raider a Smash Bros: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana. Sul fronte Nintendo vengono date alcune informazioni su Super Smash Bros per Switch, mentre Square Enix ha colto l'occasione per svelare in maniera più concreta Shadow of the Tomb Raider. Non sono mancati, infine, nuovi rumor su Cyberpunk 2077 e sullo sviluppo travagliato di Final Fantasy VII Remake. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop news e una carrellata degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.it.



Le novità della settimana

Nintendo ha annunciato ufficialmente che Super Smash Bros per Switch sarà uno dei protagonisti indiscussi del suo E3 2017. Il titolo, infatti, sarà disponibile alla fiera losangelina sotto forma di demo giocabile. La casa di Kyoto ha confermato inoltre che terrà un proprio evento il 12 giugno, e che sta preparando un ricco programma con una grande varietà di giochi da provare, tra cui spiccheranno anche alcune produzioni Third Party.



Square Enix ha diffuso i primi dettagli ufficiali su Shadow of the Tomb Raider. Nel terzo e ultimo capitolo della trilogia, Lara dovrà sopravvivere alle insidie della giungla, esplorare tombe spaventose e affrontare una minaccia catastrofica. L'obiettivo dell'archeologa sarà quello di evitare l'apocalisse maya, incontrare il suo destino e diventare l'eroina che tutti conosciamo. Shadow of the Tomb Raider uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 14 settembre.

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dei rumor di SemiAccurate, secondo cui PlayStation 5 monterà una CPU AMD Ryzen da 7 nanometri. Di recente, però, la produzione di questi ultimi chip avrebbe subito un notevole boost, e questo lascerebbe pensare ad un lancio in qualche modo anticipato della nuova console Sony. Prendono consistenza i rumor che vorrebbero PS5 pronta già per fine 2019, insieme ad alcuni titoli cross-gen come The Last of Us 2, Cyberpunk 2077 e l'attesissimo Death Stranding. Ricordiamo però che al momento si tratta solo di speculazioni senza alcuna conferma ufficiale.

Qualche giorno fa la pagina Facebook di Kingdom Hearts ha aggiornato la propria copertina con un'immagine, in cui è allegato un messaggio che farebbe pensare all'annuncio imminente della data d'uscita di Kingdom Hearts 3. Anche se il messaggio in questione ("KHIII arriverà presto su PS4 e Xbox One") appare piuttosto generico, non è la prima volta che dietro all'aggiornamento grafico dei profili social si nasconda un reveal imminente. Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori informazioni a riguardo.

Secondo alcune fonti del portale Game Pressure, l'atteso Cyberpunk 2077 sarà un gioco di ruolo in prima persona, e non in terza come i giochi della serie The Witcher. Il titolo proporrà in ogni caso un gameplay ricco di elementi RPG, e offrirà agli utenti diverse possibilità di approccio. La fonte anonima afferma che entrambi gli studi di CD Projekt sono al lavoro sul gioco, e che quello di Cracovia si sta concentrando su una sezione ambientata sulla luna. Sembra inoltre che la compagnia sia al lavoro sul wall running, opzione che renderebbe possibile al proprio personaggio camminare e correre sui muri come accade in Titanfall. Precisiamo che nessuno di questi dettagli è stato mai confermato ufficialmente.

Si ritorna a parlare di Final Fantasy VII Remake: lo sviluppatore Dan Tsukasa ha affermato su Reddit che il gioco venne affidato inizialmente ai ragazzi di CyberConnect2, che incontrarono però molte difficoltà nello sviluppo. Per questo motivo, Square Enix due anni fa decise di affidare l'incarico a BD1, un team interno che in passato aveva lavorato su altri capitoli della saga, ricominciando lo sviluppo quasi da zero. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni ufficiali, che probabilmente arriveranno soltanto dopo l'uscita di Kingdom Hearts 3.



Top&Flop News

Il top di oggi spetta a Sony: la compagnia ah annunciato i risultati finanziari dell'ultimo quarto dell'anno fiscale 2017, svelando che al 31 marzo le PS4 e PS4 Pro distribuite in tutto il mondo ammontano a 79 milioni. Le previsioni parlano di un totale di 95 milioni di pezzi spediti entro la fine dell'anno fiscale in corso (31 marzo 2019). Buone notizie anche sul fronte software, dove le vendite digitali su PS4 sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso così come le iscrizioni al PlayStation Plus.

Il flop di questa edizione lo assegniamo invece a Radical Heights. Il nuovo battle royale di Boss Key Productions non ha riscosso il successo sperato, e a due settimane al lancio in Early Access ha registrato una consistente perdita di utenti. Il picco negativo è stato raggiunto il 25 aprile, con soli 2.200 utenti connessi ai server del gioco.

Gli articoli della settimana

