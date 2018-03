Da Shadow of the Tomb Raider a Sonic: tutte le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Gli ultimi 7 giorni hanno visto come protagonista il reveal di Shadow of the Tomb Raider, nuovo capitolo dell'archeologa più famosa del panorama digitale, in uscita quest'anno su PC, PS4 e Xbox One. Non sono mancati, poi, rumor sull'attesissimo (e mai annunciato) The Elder Scrolls VI, a cui è seguita la comparsa di Geralt di Rivia come personaggio giocabile di Soul Calibur VI. SEGA, dal canto suo, ha svelato ufficialmente Sonic Mania Plus e un racing game legato a Sonic, anche se di quest'ultimo non conosciamo ancora nessun dettaglio. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le nostre Top/Flop News e una carrellata di alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.



Qualche giorno fa Square Enix ha pubblicato il primo teaser di Shadow of the Tomb Raider, nuova avventura di Lara Croft. Il breve filmato permette di dare un primo sguardo alle ambientazioni, mostrando alcune sequenze in computer grafica. Scopriamo inoltre che Shadow of the Tomb Raider uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 14 settembre 2018, mentre non sembra essere prevista una versione per Nintendo Switch. Square Enix ha comunicato infine che i dettagli su edizioni Limited, Collector's e sui bonus pre-order arriveranno il 27 aprile, insieme a nuovi dettagli su gameplay e trama del gioco.

Confermando i rumor sempre più diffusi in rete, Bandai Namco e CD Projekt hanno annunciato che Geralt di Rivia sarà uno dei personaggi giocabili di Soul Calibur 6. Il protagonista della serie The Witcher si è formato presso la Scuola del Lupo, ed è considerato uno dei cacciatori di mostri più abili. Geralt possiede riflessi e forza sovrannaturali, oltre ad eccellenti abilità di combattimento con la spada. I giocatori che sceglieranno questo personaggio sfrutteranno lo speciale stile di combattimento dello strigo, ossia una combinazione di assalto all'arma bianca, pozioni che potenziano le abilità e poteri simili alla magia. Presente anche lo stage di Kaer Morhen, sede della Scuola del Lupo.

Zenimax Media è attualmente alla ricerca di un Quest Designer per Bethesda Studios Austin, team nato dalle ceneri di BattleCry Studios e che si occuperà dei maggiori franchise della compagnia. Nell'annuncio di lavoro non viene citato nessun gioco in particolare, ma al candidato viene richiesta esperienza nello sviluppo di giochi Tripla A e nella realizzazione di quest fortemente integrate con la narrazione. Il portale GamingBolt ipotizza che il Quest Designer possa lavorare nello studio di The Elder Scrolls VI oppure di Starfield, il rumoreggiato RPG di Bethesda ad ambientazione spaziale e mai annunciato ufficialmente. La software house ha fissato la sua conferenza E3 per il prossimo 11 giugno, speriamo di saperne di più in questa data.

Rimanendo sempre in tema Bethesda, questa volta parliamo di Prey: dopo gli ultimi indizi trapelati in rete da Arkane Studios, la software house è tornata ad incuriosire i fan sull'ipotetico DLC di ambientato sulla Luna. La compagnia ha pubblicato un nuovo ed enigmatico video in cui è possibile, da una didascalia, anagrammare la frase "Good Morning Morgan", riferita al protagonista dell'avventura. Gli sviluppatori di Arkane, inoltre, hanno scattato una foto di gruppo accompagnata dalla frase citata in precedenza, e in cui si può notare la presenza di una lavagna con l'immagine della Luna e di una data: "06.10.18". Con tutta probabilità il 10 giugno (data USA, corrispondente all'11 giugno in Italia) scopriremo tutti i segreti sul progetto proprio alla conferenza di Bethesda all'E3 2018.

Corey Barlog, game director presso Santa Monica Studios, ha svelato nuove informazioni sull'atteso God of War per PlayStation 4. Scopriamo infatti che al termine della nuova avventura di Kratos i giocatori potranno visitare ancora una volta i luoghi già esplorati in precedenza. Si tratta di un'opportunità del tutto inedita per la serie, dal momento che i seguenti capitoli seguivano una progressione molto più lineare. Rimane da capire il modo in cui sarà gestito il backtracking: lo spartano esplorerà nuovamente il mondo di gioco dopo la fine della storia, oppure si utilizzerà un salvataggio precedente alla missione finale? Ricordiamo che God of War uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 20 aprile.

Mantenendo fede alla promessa fatta qualche giorno fa, SEGA ha svelato nuovi progetti legati al mondo di Sonic. Il primo di questi è Sonic Mania Plus, versione retail dell'omonimo titolo pubblicato l'estate scorsa. Questa edizione conterrà una cover reversibile, un artbook di 32 pagine e due nuovi personaggi giocabili, a cui seguirà la presenza di una "Encore Mode" completamente rinnovata e una versione per quattro giocatori della "Competion Mode". Il gioco uscirà in estate al prezzo di 29.99 dollari, mentre gli utenti che hanno acquistato la versione base riceveranno i nuovi contenuti tramite un aggiornamento gratuito. Come se non bastasse, SEGA ha pubblicato infine un teaser trailer su un nuovo racing game legato al porcospino blu, ancora avvolto in un fitto alone di mistero.

Il top di questa settimana lo assegniamo a SEGA. Anche al netto di alcuni difetti dovuti all'esigenza di impratichirsi con un nuovo motore grafico, Yakuza 6 si è dimostrato un gioco eccellente. Se da una parte troviamo una molte contenutistica ridotta rispetto agli ultimi episodi, dall'altra si può ammirare un salto di qualità in ogni singolo aspetto del gioco. In attesa del progetto Shin Ryu Ga Gotoku, che rappresenterà una sorta di delicato reboot per la serie, l'avventura finale di Kazuma Kiryu è imperdibile per ogni fan della serie.

Il flop odierno spetta invece a Monolith Soft: la compagnia ha annunciato che la patch 1.3 di Xenoblade Chronicles X aggiunge alcuni fastidiosi problemi al gioco, tra cui la scomparsa di determinati Gladius comuni nella modalità New Game +. Nelle scorse ore Nintendo è intervenuta su Twitter per scusarsi dell'inconveniente, assicurando ai giocatori che la patch 1.3.1 (in arrivo a fine mese) risolverà tutte le criticità menzionate.



