Da Shenmue 1&2 Remaster al nuovo BioShock: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. In questi giorni è scaduto ufficialmente l'embargo per le recensioni di God of War, action game in esclusiva PlayStation 4 che ha già conquistato i favori della critica. Non mancano poi alcuni interessanti rumor su nuovi capitoli di BioShock e Onimusha, mentre sul fronte Epic Games sembrano esserci alcuni problemi con i server di Fortnite. Continuate a leggerci su Videogame News per scoprire le nostre Top/Flop news e leggere una carrellata degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.it.

Le novità della settimana

A sorpresa, SEGA ha annunciato Shenmue 1&2, collection che include le versioni rimasterizzate del primo e secondo episodio della saga di Yu Suzuki. I due giochi arriveranno su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2018 con comparto tecnico migliorato, controlli riadattati e possibilità di selezionare l'audio originale in giapponese.

Restiamo in casa SEGA per confermare l'annuncio del Mega Drive Mini: sull'onda del successo delle riedizioni di NES e SNES, la compagnia giapponese presenta la versione Mini della sua console più popolare. Nessun dettaglio è trapelato, al momento sappiamo solo che il Mega Drive Mini uscirà in Giappone durante l'anno.

Rare ha pubblicato di recente la roadmap dei contenuti aggiuntivi in arrivo per Sea of Thieves, simulatore piratesco disponibile su Xbox One e Windows 10. Il primo update, chiamato The Hunering Deep, uscirà a maggio e introdurrà una nuova minaccia controllata dalla IA. Nei mesi estivi gli sviluppatori pubblicheranno Cursed Sail, con cui sarà disponibile una nuova tipologia di nave, e Forsaken Shores che invece condurrà i giocatori in un'inedita zona del mondo di gioco. Come promesso in precedenza, queste nuove aggiunte saranno scaricabili gratuitamente da tutti i giocatori.

Jason Schreier, giornalista presso Kotaku, ha anticipato l'arrivo di importanti novità in merito alla saga di BioShock. 2K starebbe infatti lavorando ad un progetto segreto relativo alla serie, anche se ancora non c'è alcuna notizia in merito. Sembra inoltre che anche Hangar 13, software house che si è occupata di Mafia 3, abbia pensato ad alcune idee per un nuovo capitolo del franchise, salvo poi dedicarsi ad un promettente gioco a tema spionistico. Non sappiamo se simili rumor si riveleranno fondati o meno, ma è possibile che l'E3 rappresenti il palcoscenico perfetto per annunci di questo genere.

Continuando con le indiscrezioni, sembra che Capcom sia intenzionata a riprendere in mano la serie Onimusha. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, il marchio del gioco è stato registrato nuovamente in Europa e in paesi come Messico, Canada, Filippine e Australia. I trademark comprendono videogiochi, titoli per smartphone e altri elementi associati come musica e merchandise. Non è chiaro se Capcom intenda svelare un nuovo gioco della saga, o se la compagnia stia semplicemente rinnovando il proprio marchio per evitare di perderlo. Diverso tempo fa, tuttavia, lo sviluppatore Yoshinori Ono aveva confermato che il publisher stesse discutendo sul possibile ritorno del franchise, pur senza fornire notizie certe sulla questione.

Secondo un recente annuncio di lavoro pubblicato da Sony Interactive Entertainment, pare che la compagnia giapponese stia creando un nuovo studio a San Diego che si occuperà di un action adventure in terza persona non ancora annunciato. Il team in questione collaborerà con Visual Arts Service, studio di animazione e motion capture che ha già preso parte a progetti come Uncharted, Death Stranding e God of War. Come specificato dall'azienda, il gioco in sviluppo non è stato ancora annunciato e verrà sviluppato in collaborazione con un grande studio di Sony, Stando ad un profilo emerso su LinkedIn, potrebbe trattarsi addirittura di Naughty Dog.

Bungie ha confermato che l'espansione La Mente Bellica di Destiny 2 arriverà il prossimo 8 maggio. Questo DLC porterà i giocatori ad esplorare inedite ambientazioni per incontrare nuovi eroi e nemici, e non mancheranno, inoltre, come di consueto, bottini e attività mai viste prima. Il 24 aprile, inoltre, la compagnia terrà una diretta streaming in cui svelerà in maniera più precisa le novità più importanti dell'espansione.

Qualche giorno fa, Pete Hines di Bethesda ha rivelato che la software house presenterà una line-up decisamente variegata all'E3 di Los Angeles. Secondo alcune voci, tra questi potrebbe esserci anche una riedizione di DOOM 2. Sembra infatti che Hines abbia fatto riferimenti a Hell on Earth, il sottotitolo originale del gioco, dando il via ad una serie di speculazioni che vorrebbero il publisher pronto ad annunciare un remake o un remaster del gioco.

Top&Flop News

Il top di oggi spetta di diritto a Sony: è da poco scaduto l'embargo per le recensioni di God of War, e l'ultima fatica di Santa Monica è riuscita ad ottenere un consenso unanime da parte della critica, conquistato la miglior valutazione per un videogioco originale su PlayStation 4. Come se non bastasse, l'avventura di Kratos si è dimostrata anche un prodigio tecnologico, in quanto Digital Foundry ne ha analizzato minuziosamente ogni dettaglio e lo ha giudicato come capace di settare nuovi standard per la grafica su console.

Il flop della settimana lo assegniamo invece ad Epic Games. Nei giorni scorsi la compagnia ha dovuto affrontare dei problemi imprevisti per Fortnite, trovandosi costretta a mandare temporaneamente offline i server del gioco. La situazione è tornata alla normalità dopo un down di oltre 12 ore, e per scusarsi dell'accaduto gli sviluppatori permetteranno di scaricare gratuitamente due oggetti: un Back Bling per Battle Royale e un Troll Stash Llama per la modalità Salva il Mondo.



Gli articoli della settimana

La settimana appena trascorsa ha visto come protagonista assoluto God of War, di cui vi proponiamo la nostra recensione. Tra gli Speciali, invece, vi segnaliamo l'articolo dedicato all'incredibile successo di Grand Theft Auto V e quello dedicato alla storia dell'intramontabile Donkey Kong. Concludiamo infine con l'hands on di Underworld Ascendant, l'erede spirituale di Ultima Underworld.