Da SoulCalibur 6 a Bayonetta 3: tutte le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti degli ultimi giorni. I The Game Awards 2017, conclusi ieri mattina, sono stati davvero ricchi di novità: oltre ad un nuovo trailer di Death Stranding, durante l'evento abbiamo assistito all'annuncio di Bayonetta 3 e di Soul Calibur VI, a cui è seguito un assaggio del nuovo progetto di From Software. Sul fronte Microsoft scopriamo invece la data d'uscita di Sea of Thieves, mentre Square Enix dal canto suo conferma ufficialmente l'uscita di un nuovo Tomb Raider per il 2018. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le nostre Top/Flop news e alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.



Le novità della settimana

Confermando le recenti indiscrezioni e voci di corridoio, Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Soul Calibur VI nel palco dei Game Awards 2017. Il nuovo episodio della celebre saga di picchiaduro uscirà nel 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Oltre a proporre elementi completamente nuovi sul fronte del combat system, il gioco sfoggerà un comparto tecnico ancora più spettacolare grazie al supporto dell'Unreal Engine 4.

Sorprendendo un po' tutti sul palco dei Game Awards, gli sviluppatori di From Software hanno pubblicato un teaser del loro nuovo progetto. Il video, della durata di soli 30 secondi, permette di capire molto poco sulla natura del titolo, ma è importante sottolineare la presenza di sangue in evidenza e dello slogan "Shadows Die Twice". Indizi come questi potrebbero far pensare ad un sequel di Bloodborne, ma in molti ipotizzano invece una nuova IP o un reboot del franchise di Tenchu. Gli sviluppatori, comunque, hanno confermato che torneranno a parlare del gioco entro i prossimi 12 mesi.

Attraverso un post su Twitter Square Enix ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie Tomb Raider. Il titolo, che secondo alcune indiscrezioni si chiamerà Shadow of the Tomb Raider, sarà svelato nel 2018 in occasione di un grande evento videoludico. Nel messaggio si specifica che non passerà molto tra il reveal ufficiale e la data d'uscita, dato che Square Enix ritiene questa una mossa molto più rispettosa nei confronti dei suoi utenti. Non ci resta che attendere l'anno prossimo per ulteriori dettagli sulla nuova avventura di Lara Croft.

E tra gli annunci più importanti della settimana non può mancare Bayonetta 3, titolo sviluppato da Platinum Games in esclusiva su Nintendo Switch. Di questo nuovo capitolo abbiamo potuto vedere soltanto un breve teaser trailer, ed attualmente non è stata comunicata nessuna finestra di lancio. Sempre in questa occasione, Nintendo ha confermato che i primi due episodi di Bayonetta usciranno su Switch il 16 febbraio 2018.

La conferenza dei Game Awards 2017 ha visto partecipare anche Microsoft: dopo alcune anticipazioni trapelate nei giorni scorsi, la casa di Redmond ha annunciato che il titolo piratesco sviluppato da Rare uscirà il 20 marzo 2018 in esclusiva su Xbox One e Windows 10. Nel nuovo trailer mostrato di recente è possibile dare un'occhiata a scene di battaglia, sequenze esplorative e anche il sistema di personalizzazione del proprio eroe.

L'ultimo gioco appena annunciato di cui vogliamo parlarvi oggi è In the Valley of Gods, sviluppato dalla software house indipendente Campo Santo (già autrice dell'apprezzato Firewatch). Ci troviamo di fronte ad un'avventura Single Player in prima persona, dove i giocatori potranno esplorare una remota e antica valle nel deserto egiziano alla ricerca di tesori e misteri. In the Valley of Gods attualmente è previsto soltanto su PC, anche se il team non esclude a priori l'arrivo di una versione per console.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Nintendo: la casa di Kyoto è stata la vincitrice assoluta dei Game Awards appena conclusi, ottenendo vari premi tra cui quello di Gioco dell'anno per The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ricordiamo inoltre che La Ballata dei Campioni, l'ultimo DLC per il gioco, è già disponibile per il download.

Il flop odierno lo assegniamo invece ad Ubisoft: la casa francese ha recentemente posticipato due dei suoi titoli più attesi: Far Cry 5 uscirà in ritardo di un mese il 27 marzo, mentre The Crew slitta alla prima metà del prossimo anno fiscale (prima del 30 settembre 2018). Brutte notizie, dunque, per chi aspettava di provare questi due titoli entro qualche mese.

Gli articoli della settimana

La settimana appena conclusa è stata letteralmente monopolizzata dai Game Awards. Vi proponiamo, quindi, un articolo che ne illustra tutte le novità, a cui segue un'anteprima in esclusiva italiana di Dreams, l'ultima fatica di Media Molecule in uscita l'anno prossimo esclusivamente su PlayStation 4. Per quanto riguarda le recensioni vi consigliamo invece di leggere il nostro parere su DOOM VFR e su Raiders of the Broken Planet: il primo è uno spin-off di DOOM dedicato alla realtà virtuale, il secondo invece è uno sparatutto cooperativo sviluppato da Mercury Steam.