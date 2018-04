Da Spider-Man a Spyro Reignited Trilogy: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Questi ultimi sette giorni sono stati davvero esplosivi: sul fronte Sony segnaliamo la data d'uscita di Marvel's Spider-Man e nuovi rumor su PlayStation 5, mentre in ambito multipiattaforma troviamo l'annuncio di Spyro Reignited Trilogy e la versione console di Divinity Original Sin II. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le nostre Top/Flop News e alcuni degli articoli più importanti della redazione di Everyeye.

Le novità della settimana

Sony Interactive Entertainment ha rivelato nei giorni scorsi la data d'uscita di Marvel's Spider-Man: il gioco sviluppato da Insomniac uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il 7 settembre, e nei mesi successivi vedrà anche l'arrivo del DLC "La città che non dorme mai", una serie di capitoli narrativi che introdurranno nuove missioni storia e personaggi inediti. Oltre all'edizione standard, Marvel's Spider-Man sarà disponibile anche in una ricca Limited Edition di cui vi parliamo in maniera più approfondita nella nostra news.

Ma gli annunci non finiscono qui: Activision ha svelato ufficialmente Spyro Reignited Trilogy, una collection che include i primi tre capitoli del celebre action platform usciti originariamente su PlayStation 1. Il gioco arriverà il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, e manterrà inalterato il gameplay dei titoli originari proponendo però una grafica al passo con gli standard dell'attuale generazione. Nulla da segnalare, invece, per quanto riguarda un'ipotetica versione PC o Switch, anche se il titolo è comparso brevemente sullo store inglese di Nintendo.

Continuando a parlare di nostalgia, Microids ha annunciato il remake di Toki, lo storico platform arcade del 1989 che tornerà in esclusiva su Nintendo Switch entro la fine del 2018. La software house conferma il coinvolgimento dei veterani Philippe Dessoly e Pierre Adane, i quali, come nello sviluppo della versione Amiga, ricopriranno rispettivamente i ruoli di art director e programmatore. Vi rimandiamo alla nostra news per i primi screenshot del remake di Toki.

Bandai Namco Europe ha ufficializzato che Divinity Original Sin 2 uscirà su Xbox One e PlayStation 4 ad agosto 2018. Il pluripremiato RPG sviluppato da Larian Studios offrirà ai giocatori console la libertà di un gioco di ruolo sandbox, incoraggiando l'improvvisazione e la sperimentazione. Ambientato nel mondo di Rivellon, i giocatori potranno andare ovunque, parlare con chiunque e interagire con lo scenario come in nessun altro esponente del genere. All'inizio dell'avventura potremo scegliere uno fra sei personaggi unici, ognuno dotato di una propria storia, personalità e trama. La versione console di Divinity Original Sin 2 potrà contare su un'interfaccia ottimizzata nella co-op per 4 giocatori online e per 2 utenti in schermo condiviso, a cui si aggiunge un sistema di comandi pensato appositamente per il controller.

Il sito Semiaccurate, che in passato ha svelato in anteprima dettagli su PS4 Pro, ha pubblicato un breve approfondimento dedicato a PlayStation 5. Secondo quanto riportato, Sony avrebbe mostrato ad alcuni sviluppatori un prototipo della nuova console, che sarebbe basata su architettura AMD Navi e dovrebbe montare una CPU della serie Zen. La scheda grafica, invece, non sarebbe stata definita al 100% anche se dovrebbe trattarsi di un modello disponibile per la fine del 2018. Non ci resta che attendere le prime informazioni ufficiali in merito.

Secondo quanto riportato da Rectify Gaming, Microsoft avrebbe ottenuto i diritti di marketing di numerosi titoli Third Party in uscita prossimamente, i quali saranno quindi pubblicizzati soltanto su piattaforma Xbox (non si parla in alcun modo di esclusive temporali o totali). I titoli in questione sarebbero Battlefield V, Madden NFL 19, Anthem, Cyberpunk 2077, Borderlands 3 e un nuovo capitolo di Splinter Cell, a cui dovrebbe aggiungersi anche Shadow of the Tomb Raider. L'analista ZhugeEx è intervenuto su ResetEra per dichiarare che la lista è effettivamente autentica ma non completa, e che quindi altri giochi mancherebbero all'appello. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli a riguardo, che probabilmente arriveranno durante il prossimo E3.



Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta di diritto a Ubisoft: sappiamo già che il recente Far Cry 5 è il secondo miglior lancio di sempre nella storia della compagnia, tuttavia fino ad oggi non conosciamo il numero esatto di copie effettivamente distribuite al lancio. Un inidizio in merito però arriva da The Jefferies Group, secondo cui lo sparatutto open world avrebbe già venduto quasi cinque milioni di copie in tutto il mondo. Si tratta di un numero impressionante, considerando che il predecessore ha venduto un totale di otto milioni in dodici mesi.

Il flop di oggi lo assegniamo invece a Boss Key Productions: la compagnia di Cliff Bleszinski (papà di Gears of War) ha ammesso che Lawbreakers non ha raggiunto i risultati sperati, non trovando un'audience sufficiente per generare profitti utili a far evolvere il gioco come gli sviluppatori avevano previsto. Di conseguenza, la software house continuerà a supportare il titolo nello stato attuale in cui verte, ma non ci saranno aggiornamenti che possano rivitalizzarlo né per contenuti né per modalità. Scopriamo infine che Boss Key Production sta lavorando su un nuovo progetto non ancora annunciato.

Gli articoli della settimana

