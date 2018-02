Da Super Smash Bros a Final Fantasy XV: le novità della settimana su VG News

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Negli ultimi 7 giorni sono stati diffusi davvero tantissimi rumor: da una parte troviamo l'ipotesi di un Super Smash Bros su Nintendo Switch, dall'altra le prime indiscrezioni su un nuovo gioco di Naughty Dog. In questi giorni non sono mancate inoltre novità sul supporto a lungo termine di Dragon Ball FighterZ e Final Fantasy XV, scoprendo che quest'ultimo godrà di ulteriori contenuti aggiuntivi anche durante il 2019. Gli appassionati di racing game festeggeranno invece l'annuncio di Assetto Corsa Competizione, nuovo titolo di Kunos Simulazioni che arriverà in Early Access su Steam questa estate. Continuate a seguirci per scoprire anche le nostre Top/Flop News e leggere alcuni degli articoli più interessanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Hajime Tabata ha confermato che nel 2018 arriveranno altri tre DLC di Final Fantasy XV, mentre un quarto pacchetto di contenuti scaricabili vedrà la luce nel 2019. Attualmente sono in programma quattro espansioni per la storia, il primo dei quali arriverà quest'anno e sarà dedicato ad Ardyn. Lo sviluppatore non ha escluso l'aggiunta di ulteriori contenuti nel 2019, sebbene non siano state prese ancora decisioni definitive in merito. Ricordiamo che Final Fantasy XV tornerà in versione Royal su PlayStation 4 e Xbox One, e debutterà su PC il 6 marzo.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video in cui ha delineato la mappa dei prossimi aggiornamenti di Dragon Ball FighterZ. Si inizierà con la patch in arrivo a fine febbraio, ma il gioco si aggiornerà nuovamente a metà e a fine marzo. L'obiettivo è quello di risolvere gradualmente tutti i problemi riscontrati ad oggi, specialmente nel comparto online. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, e di recente sono stati annunciati i primi due personaggi in arrivo tramite DLC: Bardack e Broly.

Nel corso di un panel al D.I.C.E. Summit di Las Vegas, Neil Druckmann ha affermato che Naughty Dog è decisamente aperta riguardo la natura del suo prossimo progetto. Lo sviluppatore fa sapere che i suoi giochi preferiti sono in terza persona e che solo così riesce a identificarsi meglio con i personaggi, tuttavia i giochi narrativi possono dare buoni frutti anche con visuale in prima persona. Il team si è interrogato a lungo prima di decidere che impostazione utilizzare per The Last of Us, decidendo in quel caso per la terza persona. Nulla, però, è deciso per quanto riguarda il prossimo gioco della compagnia, con Druckmann che si dichiara "totalmente aperto" ad un progetto con visuale in soggettiva.

Secondo un rumor diffuso su ResetEra dall'insider Emily Rogers, Nintendo ha intenzione di pubblicare un nuovo Super Smash Bros su Switch quest'anno. Stando alle indiscrezioni, il nuovo episodio dovrebbe includere diversi contenuti inediti e altri rimaneggiati dai capitoli usciti su Wii U e 3DS. La stessa Emily Rogers, purtroppo, non ha abbastanza informazioni per sapere se il gioco sarà presentato come una definitive edition dell'episodio precedente (sulla scia di Mario Kart 8) o come un progetto diverso.

Kunos Simulazioni e 505 Games hanno annunciato Assetto Corsa Competizione, nuovo racing game che uscirà su Steam in modalità accesso anticipato questa estate. Il gioco permetterà agli utenti di vivere la vera atmosfera della Blancpain GT series, e includerà tutti i piloti, i team, le auto e i circuiti ufficiali perfettamente riprodotti col più alto livello di dettaglio possibile. Assetto Corsa Competizione utilizzerà l'Unreal Engine 4 e promette di segnare un nuovo standard in quanto a realismo e immersione nel mondo dei titoli racing. Non mancheranno le condizioni meteorologiche variabili, che andranno ad influenzare la fisica delle vetture in pista e degli stili di guida. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra news.

Il recente Dissidia Final Fantasy NT non ha riscosso il successo commerciale sperato, almeno secondo quanto dichiarato da Square Enix durante l'ultima conferenza stampa con gli azionisti. Sembra infatti che le vendite al lancio non abbiano raggiunto i livelli sperati, ma la software house confida molto nel passaparola e ritiene che, vista la sua natura multiplayer, il gioco possa vivere ancora a lungo grazie agli eventi, i tornei e i prossimi contenuti aggiuntivi in uscita.

Top&Flop News

Il top di questa settimana spetta ad Activision: Call of Duty World War 2 è stato il gioco più venduto dello scorso anno in Nord America, superando NBA 2K28 e Destiny 2, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica diffusa da NPD. Si tratta di un'ottima notizia per l'FPS di Activision, che dopo l'ultimo capitolo di Infinity Ward aveva registrato un calo di consensi sia di critica che di pubblico.



Il flop odierno lo assegniamo invece ad Ubisoft: il publisher francese ha confermato di aver coperto le nudità artistiche delle statue nella modalità Discovery Tour di Assassin's Creed Origins, disponibile da qualche giorno tramite aggiornamento gratuita. Questa modalità si presenta come un museo virtuale nel quale i giocatori potranno scoprire tutti i dettagli sulle statue e le opere incontrate nel corso del gioco. Alcuni capolavori, tuttavia, hanno subito alcuni ritocchi per nascondere nudità e parti intime maschili e femminili.

Gli articoli della settimana

