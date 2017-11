Dal primo DLC di Destiny 2 a Star Wars Battlefront 2: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Il protagonista assoluto (suo malgrado) di questi ultimi giorni è stato proprio Star Wars Battlefront 2, finito al centro dei riflettori per un sistema di micro-transazioni che sembra non aver convinto parte della critica e del pubblico. Sul fronte Nintendo, invece, l'evento dei Golden Joystick Awards ha premiato The Legend of Zelda: Breath of the Wild come gioco dell'anno, mentre sul fronte Disney sembra esserci in cantiere una collection dedicata a Star Wars Rogue Squadron. Continuate a seguirci su Videogame News per leggere anche le nostre Top/Flop news e una carrellata degli articoli più importanti della Redazione di Everyeye.

Gli articoli della settimana

Durante il livestream dedicato al DLC La Maledizione di Osiride, Bungie ha confermato ufficialmente le nuove attività Incursione in arrivo su Destiny 2 con l'espansione. Di fatto non si tratterà di un nuovo Raid vero e proprio, ma d una serie di location inedite esplorabili all'interno del Leviatano ricche di puzzle, armi e armature mai viste prima, scontri con i nemici tra cui un boss finale, nuovi luoghi e ricompense da ottenere. Ricordiamo che La Maledizione di Osiride uscirà contemporaneamente su PC e console a partire dal 5 dicembre.

Qualche giorno fa, Factor-5 ha mostrato interesse verso un porting di Star Wars Rogue Squadron per Nintendo Switch, e di recente è arrivata una curiosa indiscrezione a riguardo lanciata dall'insider Liam Robertson. Secondo il rumor in questione, Disney avrebbe già preparato le versioni rimasterizzate dei tre capitoli della saga per piattaforme non meglio identificate, fra le quali potrebbero rientrare PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Al momento non c'è nessuna conferma sulla questione, ma lo stesso Robertson ha dichiarato che lo sviluppo della collection sarebbe già terminato, e quindi un annuncio ufficiale potrebbe non essere così lontano.

E rimanendo sempre in tema Nintendo, la casa di Kyoto ha annunciato Misango, il nuovo lottatore che entrerà a far parte del roster di ARMS. Il combattente ha un aspetto tribale, mentre i suoi pugni si trasformeranno letteralmente in animali come uno scorpione e un falco. L'update 4.0 del picchiaduro introduce anche varie modifiche al bilanciamento, la nuova arena Temple Grounds, una modalità inedita e anche l'elemento Veleno. Ricordiamo che ARMS è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.

Ritorniamo a parlare di Cyberpunk 2077: in un'intervista ai microfoni di Strefa Inwestorow, il CEO di CD Projekt RED è tornato a parlare del gioco, dichiarando che la compagnia intende ottenere un successo commerciale superiore a quello di The Witcher 3: Wild Hunt, popolare RPG uscito nel 2015. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, il CEO ha dichiarato che l'online è un elemento fondamentale, o quantomeno decisamente raccomandato, se si vuole raggiungere un successo a lungo termine nell'attuale mercato videoludico. Non sappiamo se questa dichiarazione confermi, anche se solo indirettamente, la presenza di modalità online in Cyberpunk 2077, ma alcuni rumor suggerivano la presenza di un Social Hub dove i giocatori avrebbero potuto interagire fra loro.



In occasione della UBS Global Technology Conference 2017, Blake Jorgensen di Electronic Arts ha discusso di Anthem, la nuova IP attualmente ins viluppo presso BioWare. Sebbene si conosca ancora poco sulle caratteristiche del progetto, che ricordiamo è stato annunciato allo scorso E3, EA sembra avere le idee chiare a riguardo, e ha l'intenzione di trasformarlo in un nuovo franchise. Secondo il publisher, infatti, anche se il business videoludico è sempre meno dipendente dai nuovi brand, questo non ha impedito la nascita di saghe regolari come Star Wars Battlefront. Per Anthem, dunque, potremo aspettarci lo stesso nei prossimi anni sia in termini di supporto che di visibilità. Ricordiamo infine che il titolo uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 nell'autunno 2018.



I Game Awards 2017 si terranno alle 02:30 italiane dell'8 dicembre, e il giornalista Geoff Keighley ha annunciato che a breve condividerà nuove informazioni riguardo quella che lui stesso definisce come "la più grande line-up di World Premiere" nella storia dell'evento. Restiamo in attesa di aggiornamenti a riguardo, che potrebbero arrivare nei prossimi. Fra le varie ipotesi circolate in rete, ce n'è una che vorrebbe la partecipazione di Nintendo per il reveal di The Campion's Ballad, il secondo e ultimo DLC di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Top&Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo a Nintendo: l'evento dei Golden Stick Awards ha visto trionfare The Legend of Zelda: Breath of the Wild come miglior gioco dell'anno. Fra gli altri titoli premiati segnaliamo anche Horizon: Zero Dawn per il miglior storytelling e la miglior performance (quest'ultimo premio assegnato ad Ashley Burch, doppiatrice di Aloy) e Playerunknown's Battlegrounds come miglior videogioco multiplayer. Vi rimandiamo alla nostra news.

Il flop odierno spetta di diritto ad Electronic Arts: il publisher americano, a seguito delle feroci critiche ricevute nei giorni scorsi, ha annunciato di aver disabilitato temporaneamente le microtransazioni di Star Wars Battlefront 2. Il gioco è già disponibile per l'acquisto in Europa e Nord America, ed attualmente lo store in-game è stato disabilitato. La compagnia ha fatto sapere che la modifica è solamente temporanea, e si è resa necessaria per consentire al team di lavorare meglio sul bilanciamento e sul sistema di progressione. Sia lo store che le microtransazioni torneranno prossimamente, ma l'obiettivo è quello di proporre un'alternativa che sia in grado di soddisfare le aspettative e le richieste della community.

Gli articoli della settimana

La settimana appena conclusa ha portato con sé le recensioni di due titoli per Nintendo Switch: da una parte troviamo L.A. Noire, intrigante titolo investigativo sviluppato dal Team Bondi, mentre dall'altra c'è invece The Elder Scrolls V Skyrim. Continuando sempre con Nintendo vi segnaliamo anche l'anteprima di Xenoblade Chronicles 2 , mentre sul fronte multipiattaforma potrete leggere il confronto fra Xbox One X e PlayStation 4 Pro: le due console mid-gen di Microsoft e Sony.