Dal successo di COD WW2 ai rumor su Death Stranding: le novità della settimana

Videogame News ritorna puntuale come ogni sabato per raccontarvi le novità videoludiche più importanti della settimana appena trascorsa. Negli ultimi giorni abbiamo assistito all'acquisizione di Respawn Entertainment da parte di Electronic Arts, che contestualmente ha confermato lo sviluppo di un nuovo Titanfall, mentre sul fronte Sony sembra essere sempre più certo il reveal del gameplay di Death Stranding. Non mancano poi nuovi rumor su Kingdom Hearts 3 e diverse informazioni inedite su Monster Hunter World e Cyberpunk 2077. Continuate a seguirci su Videogame News per scoprire anche le Top/Flop news della settimana e leggere alcuni degli articoli più importanti della nostra redazione.

Le novità della settimana

Electronic Arts ha annunciato di aver acquisito Respawn Entertainment, lo studio fondato da Frank West e Vince Zampella autore dei due capitoli di Titanfall. La compagnia continuerà a sviluppare videogiochi sotto il controllo di EA. L'acquisizione prevede il pagamento di 455 milioni di dollari, di cui 151 milioni in contanti e il resto in azioni da versare in quattro anni. I fondatori dello studio riceveranno bonus fino a 140 milioni di dollari in base al raggiungimento di alcuni obiettivi specifici entro il 2022. La compagnia è attualmente al lavoro su un gioco di Star Wars, una nuova esperienza VR e sul futuro del franchise Titanfall.

Nel corso di un'intervista ad IGN, il regista Guillermo del Toro ha parlato del buon rapporto che lo lega ad Hideo Kojima, dichiarando che entrambi sono in perfetta sintonia sia sul lavoro che nella vita privata. Parlando di Death Stranding, invece, il regista fa sapere che a breve dovrebbe vedere il primo gameplay del gioco, a cui Kojima sta apparentemente apportando gli ultimi ritocchi. Il regista sembra avere le idee chiare a riguardo, e si dice convinto di poter visionare il filmato tra "circa due settimane", una finestra di lancio che combacerebbe con i Videogame Awards (7 dicembre) e la PlayStation Experience (9 e 10 dicembre).

Capcom ha pubblicato di recente nuove informazioni su Monster Hunter World, introducendo per la prima volta le comunità di gioco. Chiamate Squad, queste potranno ospitare fino a 50 membri. Il punto di incontro sarà la Taverna collocate sul ponte di una nave chiamata "Star's Ship", e in questa location potranno interagire fino a 16 giocatori alla volta. In banco delle quest permetterà ai giocatori di intraprendere diverse missioni. All'interno della Taverna troveremo anche un'Area per l'allenamento dove è possibile testare le varie armi conto diversi oggetti, come pilastri e barili, e visualizzare le combo effettuate.

L'amministratore delegato di CD Projekt RED ha parlato brevemente di Cyberpunk 2077 durante un'intervista al sito polacco Strefa Inwestorow, confermando che il gioco sarà molto più vasto rispetto a The Witcher 3 Wild Hunt. Secondo le parole dello sviluppatore, il nuovo RPG dello studio polacco offrirà un maggior numero di contenuti rispetto all'ultima avventura di Geralt, dato che l'obiettivo del team è quello di creare un titolo incredibilmente vasto. Il CEO della compagnia, tuttavia, ha preferito non rispondere a una domanda riguardo la presenza o meno del comparto multiplayer. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni su Cyberpunk 2077, che probabilmente arriveranno nel corso dell'anno prossimo.

Il retailer Target potrebbe aver svelato la finestra di lancio di Kingdom Hearts 3. Con quello che probabilmente è un semplice placeholder, Target ha aggiornato la data d'uscita di Kingdom Hearts III al primo novembre del prossimo anno, informando via mail tutti gli utenti che hanno già effettuato il pre-order del titolo. Anche se non abbiamo informazioni certe a riguardo, questo potrebbe suggerire che il titolo di Square Enix vedrà la luce durante il periodo autunnale del 2018. Non rimane che attendere aggiornamenti ufficiali da parte della software house.

E rimanendo sempre in tema Square Enix, sono emersi nuovi dettagli sulla possibile uscita di Project Octopath Traveler e Dragon Quest XII Echoes of an Elusive Age per Nintendo Switch, i quali potrebbero arrivare durante il prossimo anno fiscale che inizierà il primo aprile 2018. La compagnia ha comunicato di non avere altre produzioni Tripla A in cantiere per l'anno in corso oltre a Dissidia Final Fantasy NT e Lost Sphere, parole che farebbero ipotizzare un lancio di entrambi i due titoli per Switch durante l'anno fiscale 2019 (periodo compreso tra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019). Specifichiamo che al momento si tratta soltanto di speculazione, visto che il publisher al momento non ha annunciato date ufficiali.

Top&Flop News

Il top di questa settimana lo assegniamo ad Activision: la compagnia ha annunciato che Call of Duty WWII ha generato vendite pari a 500 milioni di dollari nel primo weekend in cui il gioco è stato disponibile sul mercato. Si tratta di un risultato raddoppiato rispetto a quanto fatto da Call of Duty: Infinite Warfare nei primi tre giorni successivi al lancio. Il publisher fa sapere che il nuovo episodio della saga è diventato il titolo digitale più venduto di sempre sul PS Store nel giorno del lancio, e Activision si è detta molto soddisfatta dei numeri in questione.

Il flop di oggi spetta invece a Sony: la compagnia nipponica ha annunciato nelle scorse ore che The Inpatient e Bravo Team, previsti inizialmente per il 22 novembre e per il 6 dicembre, sono stati rinviati. L'avventura horror ambientata 60 anni prima degli avvenimenti di Until Dawn è fissata adesso per il 23 gennaio 2018, mentre Bravo Team sarà disponibile dal 6 marzo 2018.

Gli articoli della settimana

Questa settimana ha visto l'uscita di DOOM per Nintendo Switch: abbiamo recensito il gioco per la console ibrida Nintendo, scoprendo una versione con qualche compromesso di troppo sul fronte grafico ma ottima in ambito portatile. Agli appassionati di platform game consigliamo invece la review di Sonic Forces, a cui si aggiunge il nostro parere su Xbox One X.