Darksiders 3 arriva su Xbox Game Pass a novembre 2019: tutte le novità

È passata una sola settimana dalla puntata di Inside Xbox più ricca di sempre e dal contestuale arrivo in Xbox Game Pass di RAGE 2 e di 7 giochi, ma Microsoft non intende affatto riposare sugli allori. Nella giornata di ieri ha espanso il catalogo del suo servizio in abbonamento con altri sei titoli, tra i quali spiccano Darksiders 3 (per Xbox One e PC) e il quarto episodio di Life is Strange 2 (solo per Xbox One). Restare al passo delle uscite è divenuto quasi impossibile, ma Xbox Game Pass continua a dimostrare, mese dopo mese, che giocare tanto (e bene) senza spendere una fortuna è ormai più che possibile.



Prima di passare in rassegna i nuovi giochi per Xbox Game Pass e scoprire su quali piattaforme sono disponibili, ci teniamo a ricordarvi che in occasione del Black Friday 2019 è possibile acquistare i primi 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro, ottenendo così tutti i benefici di Xbox Game Pass per console, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. Segnaliamo inoltre che il 30 novembre verranno rimossi Abzu (PC e Xbox One), Below (Xbox One), Grid 2 (Xbox One), Kingdom: Two Crowns (Xbox One), Strange Brigade (Xbox One) e Football Manager 2019 (PC).

Darksiders 3 (Xbox One e PC)

Dopo la pausa forzata dovuta al fallimento di THQ e la conseguente chiusura di Vigil Games, la saga di Darksiders è tornata con un terzo capitolo incentrato sulle gesta di Furia, incaricata dall'Arso Consiglio di dare la caccia ai Sette Peccati Capitali e gli esseri immondi che li servono.

L'unico componente femminile dei Cavalieri dell'Apocalisse vanta uno stile di combattimento unico, poiché è in grado di alternare rapidi colpi di frusta e potenti attacchi magici, e di assumere quattro differenti forme che influenzano sia l'esplorazione che gli scontri - Fuoco, Fulmine, Forza e Stasi.



Darksiders 3 è un buon action game, i cui punti di forza risiedono in un sistema di sviluppo del personaggio inquadrato e in un level design ricco di sorprese. Pur non raggiungendo i suoi predecessori dal punto di vista stilistico e narrativo (il racconto è piuttosto confusionario, mentre il colpo d'occhio vive di alti e bassi), è perfettamente in grado di appassionare i fan della serie e del genere, che troveranno pane per i loro denti in un sistema di combattimento scattante e spettacolare, seppur non rivoluzionario. Il nostro Francesco Fossetti ne ha parlato in maniera approfondita nella sua recensione di Darksiders 3.

Munchkin: Quacked Quest (Xbox One e PC)

Munchkin: Quacked Quest è un action GDR che può essere affrontato in solitaria oppure in compagnia di altri tre amici in locale. Il vostro obiettivo è quello di esplorare i numerosi dungeon generati proceduralmente affettando mostri e recuperando tesori d'ogni sorta, tra cui figurano anche delle simpatiche paperette. Per farlo, potete scegliere tra diversi personaggi frutto della combinazione di quattro razze e quattro classi, capaci di brandire più di venti armi e ben nove oggetti letali.

Attenzione, però: in Munchkin: Quacked Quest sarete costretti a guardarvi continuamente le spalle, poiché dovrete competere anche con i vostri stessi amici... il tradimento è sempre dietro l'angolo! Un gioco perfetto per chi cerca un mix di gameplay accessibile e divertimento spensierato per allietare le serate in compagnia.

Vambrace: Cold Soul (Xbox One e PC)

Vambrace: Cold Soul è un rogue-lite narrativo ambientato tra le lande di un paesaggio ghiacciato. Un Re ha maledetto la grande città di Icenaire, ora coperta da una coltre di neve. Gli antichi abitanti sono tornati dall'aldilà sotto forma di malvagi Wraith, e la popolazione è stata costretta a rifugiarsi sotto terra.

Dai sotterranei di questo gelido mondo dovete pianificare le spedizioni nella città in superficie assemblando una squadra di eroi con poteri unici, il cui compito sarà quello di annientare i nemici e ritornare con i materiali e le provviste indispensabili per la sopravvivenza. La storia è composta da 7 differenti capitoli, mentre la varietà dei party è garantita dalla presenza di 5 differenti razze e 10 classi uniche tra le quali attingere.



Life is Strange 2: Episodio 4 (Xbox One)

Prosegue il viaggio di Sean e Daniel Diaz in Life is Strange 2, che gli abbonati a Xbox Game Pass per console stanno avendo l'opportunità di vivere senza alcun costo aggiuntivo. Dove eravamo rimasti? Dopo essere stato ferito gravemente nella contea di Humboldt, in California, Sean si risveglia in ospedale e scopre che suo fratello è sparito. Agli arresti e obbligato a rispondere a domande difficili, dovrà riflettere velocemente, prendere le decisioni più difficili della sua vita e mettersi nelle mani di alcuni alleati inaspettati per poter ritrovare la libertà.

Dopo che avrete giocato questo quarto episodio, vi consigliamo di immergervi nella lettura dell'intervista all'autore di Life is Strange 2 curata dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, che fa un bilancio sull'intera serie in attesa del quinto e ultimo episodio della seconda stagione, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 3 dicembre.

The Red Strings Club (PC)

The Red Strings Club è un'avventura narrativa cyberpunk incentrata sui concetti di destino e felicità in cui dovete smascherare la cospirazione ordita dalla multinazionale Supercontinent Ltd, che sta per lanciare sul mercato Social Psyche Welfare, un sistema che promette di eliminare la depressione, la rabbia e la paura dalla società.

Il barista di un club clandestino e un hacker freelance ritengono che questa operazione non sia altro che un tentativo di effettuare un lavaggio del cervello di massa. Insieme ad alcuni inconsapevoli impiegati dell'azienda e a una androide empatica ribelle, i due faranno di tutto per sventare il subdolo piano. Nella sua recensione di The Red Strings Club, il Todd non ha esitato definirlo come uno dei migliori punti e clicca di sempre, confezionato con cura e ispirato sotto ogni punto di vista, dal suggestivo comparto grafico in pixel art alla stupenda colonna sonora, passando per una storia profonda e potente.

Subnautica (PC)

Già disponibile in Xbox Game Pass per console dalla scorso mese, Subnautica arriva finalmente anche nel catalogo del servizio per PC. Si tratta di un gioco di sopravvivenza sottomarino che vi catapulta nelle profondità oceaniche di un mondo alieno, ricolme di meraviglie e pericoli d'ogni genere.

Dopo un atterraggio di fortuna, siete chiamati a fabbricare gli equipaggiamenti, recuperare acqua e cibo, pilotare sommergibili, costruire basi sul fondale e superare in astuzia la fauna selvatica che popola i mari, mentre esplorerete barriere coralline, fiumi sottomarini bioluminescenti, distese di lava, voragini e intricati sistemi di grotte.



Più lontano e in profondità vi spingerete, migliori saranno le ricompense e più avanzati saranno gli oggetti che potrete costruire. Starà a voi decidere se correre il rischio o meno. Come se tutto ciò non bastasse, ci sono anche dei misteri da risolvere. Cosa c'è che non va sul pianeta? Cosa ha causato lo schianto della vostra capsula di salvataggio? Chi ha costruito le basi sparse per l'oceano? Trovate maggiori informazioni sul gioco di Unknown Worlds nella nostra recensione di Subnautica.