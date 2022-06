FIFA 22 e Far Cry 5 tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine giugno

Si è fatto attendere un po' più del solito, ma alla fine è arrivato anche l'annuncio dei giochi per Xbox e PC Game Pass della seconda metà di giugno. Ancora abbacinati dalla ricchezza dell'Xbox & Bethesda Showcase, che ha snocciolato una lista di ben 40 titoli in arrivo nel servizio entro i prossimi 12 mesi, il nuovo aggiornamento mensile potrebbe sembrare contenuto, ma ad una visione più attenta lascia subito trasparire il suo indiscusso valore qualitativo. Andiamo alla scoperta dei nuovi giochi per PC e Xbox Game Pass!



21 giugno

Shadow Run Trilogy (Cloud e Console) - Day one su Xbox

Total War: Three Kingdoms (PC)



23 giugno

Naraka Bladepoint (Cloud, Console e PC) - Day One su Xbox Series X|S

FIFA 22 (Console e PC) - Via EA Play



1° luglio

Far Cry 5 (Cloud, Console e PC)

Di tutto un po': cyberpunk, storia, calcio e fanatici religiosi

Shadowrun Trilogy segna il debutto in grande stile su Xbox di una saga concepita più di trent'anni come un gioco da tavolo. La raccolta comprende i tre RPG tattici Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun Hong Kong - Extended Edition, tutti ambientati in un mondo cyberpunk unico nel suo genere, in cui la magia si è risvegliata riportando in vita le creature più popolari del genere fantasy.

Le nuove versioni per Xbox, oltre a tutti miglioramenti applicati da Harebrained Scheme nel corso degli anni che hanno seguito la pubblicazione originaria su PC, includono anche delle ottimizzazioni all'interfaccia, ai comandi e alla gestione dell'inventario pensate in maniera specifica per la fruizione su console.



I giocatori PC possono consolarsi con Total War Three Kingdoms, il primo gioco della serie strategica di Creative Assembly ad aver ricreato gli epici conflitti dell'Antica Cina. Dopo aver scelto un eroe tra i dodici leggendari Signori della Guerra ispirati alla celebre opera cinese "Il Romanzo dei Tre Regni", siete chiamati ad unificare una terra lacerata e forgiare forgiare una dinastia duratura, il cui retaggio influenzerà i secoli a venire.

Total War: Three Kingdoms si basa sul Guanxi, il concetto cinese delle interrelazioni dinamiche. Ognuno dei personaggi è caratterizzato da personalità, preferenze e motivazioni uniche, e sono dunque in grado di influenzarsi gli uni con gli altri facendo ripercuotere le proprie azioni sul destino dell'intera Cina. Ad essere strettamente collegate sono anche la campagna strategica a turni e le battaglie in tempo reale, ma di questo ve ne parliamo nella nostra recensione di Total War: Three Kingdoms.



Il 23 giugno debutta su Xbox Series X|S e immediatamente in Game Pass anche Naraka Bladepoint, battle royale PvP per 60 giocatori caratterizzato da una elevata mobilità e un vasto arsenale di armi da mischia e a distanza. L'Isola di Morus, sulla quale si svolge l'azione di gioco, si distingue per una spiccata verticalità che incentiva il parkour e le azioni spettacolari. Essenziale, a tal fine, anche il Gancio in dotazione egli eroi, che può essere utilizzato sia per attaccare a sorpresa i nemici, sia per muoversi più rapidamente negli ambienti e sfuggire a situazione pericolose.

La versione Xbox Series X|S di Naraka Bladepoint vedrà moltro presto l'introduzione di una Modalità Campagna, che inviterà i giocatori a formare delle squadre da tre componenti per abbattere nemici e boss in differenti scenari. Entro la fine dell'anno verrà pubblicata anche l'edizione per Xbox One.



Il 23 giugno tocca anche a FIFA 22, che si unisce Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass via EA Play. La simulazione sportiva, che ambisce ad intrattenere tutti gli appassionati durante la lunga pausa estiva in attesa della prossima stagione, è attualmente il gioco di calcio più completo sulla piazza, forte delle licenze di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e dei principali campionati europei, tra cui Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander e Serie A TIM.

Dalla Carriera al Pro Club, fino ad arrivare ad Ultimate Team e Volta Football (l'erede di FIFA Street), l'ampio parco modalità presenta come minimo comune denominatore un gameplay veloce e poco incline alla strategia, che punta sulla spettacolarità e la velocità di esecuzione. Su Xbox Series X FIFA 22 gode inoltre del supporto alla Hypermotion Tecnology, che porta il realismo delle animazioni ad un livello superiore.



La nuova ondata verrà chiusa il primo luglio da Far Cry 5, che dopo Assassin's Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition prosegue il nuovo fruttuoso rapporto di collaborazione tra Ubisoft e Microsoft.

Fedelissimo alla saga di appartenenza, Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona open world ricco di missioni da svolgere, avamposti da far saltare in aria e armi da scaricare addosso ai membri di una setta di fanatici religiosi. La storia si svolge ad Hope County, un'area fittizia del Montana controllata dalla setta apocalittica Eden's Gate, guidata dal capo spirituale Joseph Seed e i suoi fratelli, gli Araldi. Il vostro compito, manco a dirlo, sarà quello di accendere il fuoco della ribellione e liberare la comunità sotto assedio con qualsiasi mezzo possibile, anche in cooperativa. Leggete la nostra recensione di Far Cry 5.

Nel caso ve li foste persi...

A causa dell'annuncio posticipato di questo mese, avvenuto con una settimana di ritardo rispetto alla solita tabella di marcia, un paio di giochi sono arrivati nel catalogo al day one senza particolare fanfare. È il caso innanzitutto di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Cloud, Console e PC), vera e propria dichiarazione d'amore non solo nei confronti del quartetto di tartarughe più famoso di sempre, ma anche verso i picchiaduro a scorrimento di una volta, a base di mazzate e pixel.

Uscito il 17 giugno e sviluppato da Dotemu, lo stesso studio di Streets of Rage 4, TMNT: Shredder's Revenge vanta un'estetica vintage ispirata agli '80, con personaggi, veicoli, armi, oggetti e ambientazioni direttamente ispirati dall'iconica serie animata del 1987. Spostandovi da Manhattan a Coney Island, dai tetti dei grattacieli fino alle umide fogne, dovrete fermare Krang e Shredder, che hanno assaltato Canale 6 e rubato dei dispositivi super malefici per mettere in atto un nuovo malefico piano. Leggete la nostra recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.



Il 17 giugno è inoltre arrivato Omori (Cloud, Console e PC), un gioco di ruolo psicologico al suo day one su Xbox. Creato da OMOCAST con uno stile incisivo ma volutamente minimalista, v'invita ad addentrarvi nel coloratissimo mondo immaginario che il protagonista ha creato per fuggire dalla dolorosa realtà.

Omori è ricco di missioni da completare, nemici da sconfiggere e segreti da scoprire, e saprà colpirvi nel profondo quando rivelerà gli orrori del mondo vero. Vi consigliamo caldamente di dargli una chance, trattandosi di uno dei migliori giochi indipendenti degli ultimi anni. Attenzione però, non è supportata la lingua italiana.



Prima di salutarvi, ci teniamo a fare un paio annunci di servizio. Per prima cosa, vi avvisiamo che il 30 giugno verranno rimossi dal catalogo quattro giochi, ossia FIFA 20, MotoGP 20, Jurassic World Evolution e Last Stop. Portateli a termine finché potete, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per aggiungerli permanente alla vostra raccolta ad un prezzo vantaggioso. Inoltre, segnaliamo che Microsoft ha abilitato gli Xbox Touch Controls ad altri 10 giochi fruibili in streaming su mobile, ovvero Broken Age, Bugsnax, Chinatown Detective Agency, Kraken Academy!!, Life is Strange: True Colors, Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, The Dungeon of Naheulbeuk e The Last Kids on Earth.