Game Pass per Xbox One e PC, i nuovi giochi di maggio 2020

La selezione per la seconda metà di maggio è meno ricca della precedente, ma non possiamo assolutamente dire che agli abbonati Xbox Game Pass manchino titoli da giocare. Tra l'altro nel catalogo sta per arrivare un'altra novità assoluta, Minecraft Dungeons, che in qualità di gioco Xbox Game Studios entrerà nel servizio il giorno stesso in cui verrà lanciato sul mercato. Per i più nostalgici e per quelli che non hanno mai avuto modo di vivere una delle avventure più memorabili della passata generazione di console, c'è invece Alan Wake di Remedy.



Prima di andare alla scoperta di tutti i nuovi titoli, segnaliamo che il giorno 29 maggio dovremo salutare #IDARB (Xbox One), Brothers: A Tale of Two Sons (Xbox One e PC), Hydro Thunder Hurricane (Xbox One e PC), King of Fighters '98 Ultimate (Xbox One), Old man's Journey (Xbox One e PC), Opus Magnum (PC) e Stealth Inc 2 (PC). Tutti i gioca appena elencati lasceranno il servizio definitivamente.

Alan Wake (Xbox One e PC) - 21 maggio

Sono già passati dieci anni dalla sua uscita, ma Alan Wake continua ad essere ricordata come una delle migliori opere di Remedy. Merito di un personaggio iconico, una storia oscura e affascinante presentata nello stile di una serie televisiva e una delle ambientazioni meglio caratterizzate di sempre. Un'opera a cavallo tra un gioco d'azione e un thriller psicologico.

Quando sua moglie scompare durante una vacanza a Bright Falls, nel nord-ovest degli Stati Uniti d'America, per lo scrittore di best-sellers Alan Wake comincia un vero e proprio incubo. Durante la sua ricerca s'imbatte nelle pagine di un thriller che non ricorda d'aver scritto, mentre un'oscurità opprimente comincia ad attanagliarlo. Preferiamo non proseguire oltre, perché se in questo decennio non avete mai avuto modo di vivere la sua avventura, è giusto che lo facciate per la prima volta senza alcuna anticipazione di rilievo. Se invece lo avete già giocato, vi consigliamo di leggere il nostro speciale per il decimo anniversario di Alan Wake.



La versione giocabile su Xbox One non è altro che quella originale per Xbox 360, proposta grazie al programma di retrocompatibilità. Più avanzata, invece, la versione per PC, ricca di impostazioni grafiche e in grado di dire la sua anche dopo tutti questi anni.

Cities: Skylines (Xbox One e PC) - 21 maggio

Cities Skylines è gioco gestionale vi dà l'opportunità di costruire una città dalle fondamenta per poi osservarla crescere e trasformarsi in una tentacolare metropoli capace di soddisfare le richieste di una popolazione in continua espansione. A voi tocca il compito di gestire ogni singolo aspetto dell'agglomerato urbano, dai servizi pubblici alle ordinanze municipali, passando per la sanità, la sicurezza, il trasporto e l'istruzione.

I cittadini hanno esigenze molto differenti e sapranno stupirvi con le loro molteplici reazioni alle vostre decisioni. I tanti strumenti a disposizione forniscono un ampio margine di manovra, e sarete liberi di erigere una città industriale avvolta in una nube di smog oppure una tranquilla cittadina balneare a misura di turista e alimentata da energie rinnovabili. La scelta sta a voi, assicuratevi però di gestire l'agglomerato con il giusto equilibrio!



Cities Skylines nasce su PC, per cui su questa piattaforma, grazie al mouse e alla tastiere, riesce a dare il meglio di sé. Gli sviluppatori di Colossal Order, tuttavia, sono riusciti ad adattarla in maniera più che dignitosa anche al controller per Xbox One.

Minecraft Dungeons (Xbox One e PC) - 26 maggio

L'uscita di Minecraft Dungeons era prevista per il 30 aprile, ma Microsoft si è vista costretta a rinviarla a causa dei problemi provocati dall'emergenza sanitaria. Per fortuna non bisognerà attendere ancora molto, visto che tra pochissimi giorni arriverà finalmente sul mercato. Gli abbonati a Xbox Game Pass, sia su PC che su Xbox One, potranno ovviamente giocarci senza alcun costo aggiuntivo!

Minecraft Dungeons è un gioco d'azione e avventura ispirato ai classici dungeon crawler e ambientato nell'universo di Minecraft, che può essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa fino ad un massimo di 4 giocatori. La nostra redazione ha già avuto modo di recensirlo, trovando un'esperienza che può risultare interessante anche per i veterani del genere grazie ad un elevato grado di personalizzazione, e ad una cura notevole nella generazione delle mappe e nella progressione dell'eroe. Ne saprete di più leggendo la recensione di Minecraft Dungeons.

Plebby Quest: The Crusades (PC) - da definire

Plebby Quest: The Crusades è un gioco di strategia a turni ambientato nell'epoca delle Crociate, in Europa e Medio Oriente. Il vostro compito è quello di sopravvivere in un scenario spietato in cui i sovrani ambiziosi cercano di conquistare il mondo, gli uomini di religione avanzano pretese irragionevoli e i vostri vicini pianificano continuamente di invadervi.

Sono disponibili due modalità di gioco: Scenario, nella quale potete seguire la storia del vostro personaggio; Sandbox, dove siete liberi di conquistare il mondo privi di qualsiasi restrizione. I regni confinanti reagiscono alle vostre scelte, e possono decidere di diventare vostri alleati oppure acerrimi nemici. I bivi rivestono un ruolo fondamentale, dal momento che possono influenzare il corso delle guerre e, quindi, della storia.