Games with Gold aprile 2020: i nuovi giochi gratis per Xbox One

Microsoft ha atteso l'ultimo giorno di marzo per annunciare i nuovi Games with Gold che gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno scaricare gratis nel corso del mese di aprile, ma possiamo affermare che non ha tradito le attese. Stavolta a gioire saranno in particolar modo gli amati dei giochi di guida, poiché la selezione è guidata da un eccellente esponente del genere, Project CARS 2. L'altro gioco già a disposizione dei giocatori è Fable Anniversary, rifacimento per Xbox 360 dell'iconico, primo capitolo della saga partorita da Peter Molyneux. Le novità, tuttavia, non si fermano qui: andiamo alla scoperta di tutti i Games with Gold di aprile 2020.

Project CARS 2 (1-30 aprile)

Dopo aver dato alle stampe Project CARS, un gioco fortemente voluto e finanziato grazie all'ambizioso sistema del World of Mass Development, i ragazzi di Slighty Mad Studios hanno attirato le attenzioni di Bandai Namco, che ha permesso loro di esprimere tutte le proprie potenzialità con questo Project CARS 2. Fedele ai paradigmi della serie, anche questo secondo capitolo propone un gameplay senza fronzoli e tantissima fisica, che si aggira dalle parti della simulazione vera e propria.

Con Project CARS 2 gli appassionati possono districarsi tra oltre 180 auto da gara e da strada appartenenti a differenti categorie (al debutto ci sono IndyCar, Rallycross e gare su ovale) e tra più di 40 circuiti internazionali, fra cui Monza, Nurburgring, Le Mans, Imola, Spa-Francorchamps, Brno e Dubai, in una carriera che ricalca le dinamiche del mondo reale. La simulazione è spinta al limite grazie ad una fisica dinamica, la presenza di superfici sconnesse (ghiaccio, fango, terra) e un ciclo di 24 ore con tanto di condizioni atmosferiche e stagionali in tempo reale. Inutile dire che sono supportati anche un'ampia gamma di volanti. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Project CARS 2.

Knights of Pen and Paper Bundle (16 aprile-15 maggio)

Il bundle offerto questo mese include entrambi i capitoli della serie nella loro versione più completa, ovvero Knights of Pen & Paper +1 Deluxier Edition e Knights of Pen & Paper 2 Deluxiest Edition. I due giochi replicano l'esperienza dei classici giochi d ruolo carta e penna con una grafica retrò in pixel art.

Siete liberi di vestire i panni dei personaggi oppure del Game Master, scegliendo quali battaglie combattere e quali invece no. Lungo l'avventuroso viaggio, affrontabile nei panni delle tipiche classi del genere pienamente personalizzabili, tra cui Cavalieri e Maghi (ai quali vanno ad aggiungersi gli Gnomi e gli Elfi del secondo capitolo), incontrerete fabbri, incantatori, miniere, raccolte e tesori nascosti. Non mancano, inoltre, tantissimi riferimenti alla cultura pop contemporanea.

Fable Anniversary (1-15 aprile)

Fable Anniversary è il rifacimento per Xbox 360 del primo capitolo dell'omonima serie sviluppata dai Lionhead Studios di Peter Molyneux, lanciato in origine per la prima Xbox. Il titolo è giocabile anche sulle console dell'attuale generazione - con tanto di ottimizzazioni per Xbox One X - grazie al programma di retrocompatibilità.

All'epoca della sua uscita, Fable ha contribuito ad aprire la strada ai giochi di ruolo in cui le scelte dei giocatori hanno delle conseguenze. Nei panni di un ragazzo senza nome, che ha perso l'intera famiglia quando dei banditi hanno attaccato il suo villaggio, vi unirete alla Gilda degli Eroi per vivere un'avventura nelle antiche terre di Albion, liberi di scegliere se diventare un paladino senza macchia o un uomo malvagio e corrotto. Il lavoro di ammodernamento non è esente da difetti e le meccaniche di gioco sono state ampiamente superate dal secondo capitolo, ma Fable Anniversary merita di essere riscoperto da tutti gli amanti del genere.

Toybox Turbos (16-30 aprile)

Ispirato all'indimenticato Micro Machines, Toybox Turbos di Codemasters è un simpatico gioco di macchinine con visuale dall'alto. Nel gioco sono inclusi oltre 35 micro-veicoli personalizzabili, pronti a gareggiare in circuiti stravaganti ambientati tra le mura di casa, su tavoli da biliardo, nelle aule scolastiche e in laboratori scientifici. A rendere ancor più animatele competizioni ci pensano i power-up, che possono cambiare le sorti delle gare in qualsiasi momento.

Toybox Turbos è un gioco che si presta particolarmente bene a sessioni di gioco brevi o a divertenti serate in compagnia degli amici. Oltre alla modalità single player e al gioco online, è infatti supportato anche il multigiocatore locale per un massimo di quattro partecipanti.