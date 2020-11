Games with Gold dicembre 2020: nuovi giochi gratis per Xbox One e Series X

A differenza di PlayStation Plus, che si è evoluto accogliendo nella sua Instant Game Collection un'ampia selezione di giochi della passata generazione e un titolo per PS5, Xbox Live Gold non ha ricevuto grossi stravolgimenti. Microsoft, che preferisce convogliare la maggior parte dei suoi sforzi in Game Pass, ha mantenuto la consueta formula che prevede due giochi provenienti dall'era Xbox One e altri due da quella precedente ancora, Xbox 360. Grazie al programma di retrocompatibilità, in ogni caso, saranno fruibili anche sulle console next-gen, Xbox Series X e Series S. Prima di andare alla scoperta dei nuovi titoli gratis di dicembre, vi ricordiamo che avete ancora diversi giorni per scaricare i Games with Gold di novembre 2020. Aragami Shadow Edition e LEGO Indiana Jones Le Avventure Originali rimarranno disponibili fino al 30 novembre, mentre Swimsanity! lo sarà fino al 15 dicembre.

The Raven Remastered (Xbox One, Xbox Series X|S): 1-31 dicembre

The Raven Remastered è un'avventura investigativa punta e clicca, rimasterizzazione di The Raven: Legacy of a Master Thief, gioco lanciato originariamente su Xbox 360. Siamo a Londra, nel 1964: un antico rubino è stato rubato dal British Museum, e sul luogo del crimine è stata rinvenuta solamente una piuma di corvo. Che qualcuno voglia emulare il Corvo, il leggendario ladro svanito nel nulla anni prima?

The Raven Remastered vanta una trama fortemente intrecciata realizzata da KING Art, i creatori della serie The Book of Unwritten Tales. Nei panni di differenti personaggi potrete esplorare tanti luoghi tipici del genere investigativo, da un treno sulle Alpi Svizzere a una gigantesca nave da crociera, fino ad arrivare al museo del Cairo. Rispetto all'originale le animazioni sono state completamente rimasterizzate, mentre il quadro generale è stato impreziosito con un'illuminazione rinnovata e l'alta definizione.

Bleed 2 (Xbox One, Xbox Series X|S): 16 dicembre - 15 gennaio

Bleed 2 è un gioco d'azione arcade frenetico che ha per protagonista Wryn, la più grande eroina del mondo, oltre che l'unica in grado di difenderlo da alcuni malvagi invasori. Oltre a poter fare affidamento su un arsenale di bocche da fuoco, la ragazza è anche capace di schivare gli attacchi, rallentare il tempo e riflettere i colpi per eliminare con stile ondate di cattivi e gli immancabili boss.

Nei sette livelli che compongono la campagna principale ci sono oltre venticinque boss, ma il divertimento non finisce qui. Bleed 2 offre anche altre modalità, come Arcade, in cui bisogna affrontare tutta la storia con un sola vita, Sfida, che vi mette alla prova scagliandovi contro tre boss in contemporanea, e Infinita, che offre livelli generati casualmente e sfide giornaliere. Tutte le modalità sono inoltre giocabili in cooperativa da due giocatori in locale.

Saints Row Gat out of Hell (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S): 1-15 dicembre

Saints Row: Gat Out of Hell è un'espansione stand-alone di Saints Row 4 che vi catapulta direttamente all'inferno nei panni di Johnny Gat e Kinzie. Ai due folli personaggi spetta il compito di mettere a ferro e fuoco il regno dei defunti, spaccare la faccia al diavolo e salvare l'anima del Presidente degli Stati Uniti d'America.

I protagonisti possono volare utilizzando le loro nuove ali angeliche, ordinare ai demonietti di attaccare gli avversari e sfruttare un arsenale composto da armi ispirate ai sette peccati capitali. L'Inferno è composto da cinque diversi distretti, all'interno dei quali ci sono alleati da liberare, Arciduchi da annientare e impianti di estrazione delle anime da smantellare. Saints Row Gat Out of Hell conserva tutti i tratti distintivi della serie, comprese la tendenza all'eccesso e le situazioni surreali. Peccato che Microsoft abbia deciso di offrire l'edizione per Xbox 360, e non la più recente per Xbox One...

Stacking (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S): 16-31 dicembre

Stacking è una piccola perla di Double Fine Productions che all'epoca della sua uscita, nell'ormai lontano 2011, ci ha letteralmente stregato per l'originalità dei suoi puzzle e del mondo di gioco. Ambientato in un universo dall'atmosfera vintage abitato da matrioske russe viventi, Stacking vi mette nei panni di panni di Charlie Blackmore, la matrioska più piccola al mondo, il cui compito è quello salvare la sua famiglia dal malvagio industriale conosciuto come "il Barone".

La sua statura è in realtà la sua più grande forza: essendo piccolissimo, Charlie può saltare all'interno di cento bambole uniche, tutte differenti tra loro per dimensioni e aspetto, in modo da sfruttare le loro caratteristiche peculiari ed avanzare nei livelli di gioco, che spaziano dall'animata stazione ferroviaria reale ad un dirigibile che sfreccia tra le nuvole. Le cutscene e le musiche ispirate ai film muti di inizio secolo contribuiscono a valorizzare la narrazione e un'esperienza che merita di essere assaporata in ogni suo aspetto. Leggete la recensione di Stacking.