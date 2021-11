Games with Gold di dicembre: tutti i nuovi giochi gratis per Xbox Series X

Tra un aggiornamento a Xbox Game Pass e l'altro, Microsoft non si è ancora dimenticata dei suoi Games with Gold, che continua incessantemente a rinnovare mese dopo mese. Anche a dicembre gli abbonati a Xbox Live Gold (anche incluso in Game Pass Ultimate) riceveranno quattro giochi gratuiti, due per Xbox One e due provenienti dalla generazione 360, come sempre giocabili sui dispositivi attuali grazie all'apprezzato programma di retrocompatibilità. Non sono presenti all'appello grandi blockbuster di richiamo, in compenso la selezione offre indie di alto livello e titoli di genere che sapranno soddisfare un'ampia fetta di videogiocatori. Prima di procedere alla rassegna, ci teniamo tuttavia ad ricordarvi che c'è ancora tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di novembre 2021: Moving Out e LEGO Batman DC Super Heroes 2 rimarranno in catalogo fino all'ultimo giorno del mese, mentre Kingdom Two Crowns non verrà rimosso prima del 15 dicembre.

The Escapists 2 (Xbox One e Series X|S) - dal 1° al 31 dicembre

Tra i giochi indipendenti più acclamati degli ultimi anni, The Escapists 2 permette di assaporare la vita quotidiana di un detenuto e di simulare un'evasione di prigione. L'ambiente sandbox in pixel art offre molte opportunità spingendo i giocatori a padroneggiare al meglio le attività di routine per pianificare e mettere in atto la strategia di fuga dai centri di detenzione più duri di tutto il mondo.

Rispetto al suo diretto predecessore, The Escapists 2 introduce un nuovo sistema di combattimento che rende ogni rissa ancora più interattiva permettendo di creare catene di attacchi contro gli obiettivi agganciati. È anche possibile unirsi ad un massimo di tre amici (in locale oppure online) per progettare piani di fuga ancora più azzardati e complessi, oppure sfidarli in una modalità competitiva in cui dimostrare una volta per tutte chi è il fuggiasco più veloce in circolazione Leggete la nostra recensione di The Escapists 2 se volete saperne di più.

Tropico 5 Penultimate Edition (Xbox One e Series X|S) - da 16 dicembre al 15 gennaio

A qualche mese dall'aggiunta del quarto capitolo in versione Xbox 360, arriva in Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate anche Tropico 5. Questo quinto episodio del celebre "simulatore di dittatore" assegna ai giocatori il compito di guidare un regno dal primo periodo coloniale fino al 21° secolo e oltre, passando quindi per le due Guerre Mondiali, la Grande Depressione e la Guerra Fredda. Il tutto affrontando una nuova serie di sfide, padroneggiando avanzate dinamiche commerciali, mettendo a punto nuove tecnologie ed esplorando il vasto mondo di gioco.

Per la prima volta nella storia della serie, Tropico 5 offre pure una modalità multigiocatore, sia cooperativa che competitiva, con partite fino a un massimo di quattro giocatori. L'edizione offerta tra i Games with Gold è la Penultimate, ed include al suo interno anche le espansioni "The Big Cheese", "Hostile Takeover" e ben cinque esclusive mappe Xbox One, che garantiscono tante ore di divertimento aggiuntive. Scoprite maggiori dettagli sul gioco nella nostra recensione di Tropico 5.

Orcs Must Die! (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 1° al 15 dicembre

Dall'era 360 arriva Orcs Must Die!, un tower defense di successo che mette i giocatori nei panni di un potente Mago Guerriero con decine di armi, incantesimi, trappole e un unico, chiarissimo obiettivo: uccidere gli orchi in ogni modo possibile, arrostendoli in fosse di lava, spappolandoli con una trappola oppure congelandoli e poi sbriciolandoli con un colpo ben assestato.

Orcs Must Die include ben ventiquattro fortezze da difendere, con tortuosi passaggi segreti, torri altissime ed enormi saloni che pullulano di orchi e mostri. La campagna, divisa in tre atti, accompagna lo stregone verso il miglioramento e il perfezionamento delle sue arti magiche, svelando mano a mano i segreti che si celano dietro gli improvvisi attacchi. La produzione di Robot Entertainment incentiva inoltre la rigiocabilità con l'ardua Modalità Incubo e un sistema di ranking.

Insanely Twisted Shadow Planet (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 16 al 31 dicembre

Completa il dittico di classici 360 Insanely Twisted Shadow Planet, un folle action-adventure 2D, in cui bisogna esplorare ambienti dallo stile particolare e combattere contro bizzarre creature nel tentativo di raggiungere il centro del misterioso Pianeta Ombra.

Immaginate un Super Metroid con un disco volante al posto di Samus Aran ed ecco che avete ottenuto Insanely Twisted Shadow Planet. Risolvendo i rompicapi e lottando per la salvezza per il pianeta, otterrete dei preziosi potenziamenti per l'astronave che aumentano la sua efficienza in combattimento e permettono di raggiungere nuovi luoghi. La campagna è in grado di tenere impegnati almeno cinque ore (otto se l'obiettivo è quello di completare tutto), ed è affiancata da una modalità multigiocatore che chiede a un massimo di quattro utenti a collaborare per superare il più in fretta possibile nemici e rompicapi.