Games with Gold: i giochi gratis di agosto 2022

La selezione dei Games with Gold non stupisce neppure ad agosto, essendo composta da prodotti indirizzati a specifiche nicchie di videogiocatori e sicuramente incapaci di fare colpo su una platea vasta come quella degli abbonati a Xbox Live Gold. Microsoft ha inoltre raggiunto il limite massimo di videogiochi retrò disponibili sulla piattaforma, dunque non ci stupiamo nel vedere due classici che erano già stati regalati in passato: Saints Row 2 ha già fatto parte della selezione a giugno 2020, mentre Monaco: What's Yours is Mine addirittura nel settembre del 2014. Per questo motivo, a partire dal prossimo mese di ottobre i giochi Xbox 360 non faranno più parte dei Games with Gold. Prima di andare alla scoperta delle novità di agosto, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che avete ancora un po' di tempo per riscattare alcuni dei Games with Gold di luglio 2022: Beasts of Maravilla Island e Torchlight rimarranno a disposizione fino al 31 luglio, mentre Relicta fino al 15 agosto.

Calico (Xbox One e Series X|S) - dal 1° al 31 agosto

Il primo dei Games with Gold di agosto ha un unico, semplice obiettivo: farvi sentire al sicuro offrendo un ambiente creativo e rilassato in cui poter giocare ed esplorare senza alcuna pressione. Calico è infatti un simulatore di comunità che vi affida l'adorabile compito di ricostruire il cat café del villaggio e affollarlo con tante, coccolose creature.

Nei panni del vostro alter ego virtuale - liberamente personalizzabile grazie all'editor di personaggi - viaggerete in un villaggio pieno di ragazze magiche, dove vi verrà data in gestione una fatiscente caffetteria per gatti. Dovrete riportarla a nuova vita riempendola con mobili carini, decorazioni simpatiche, deliziosi pasticcini e, chiaramente, amici animali. Durante la vostra avventura incontrerete tantissime creaturine interattive, le quali vi seguiranno ovunque ubbidendo ai vostri ordini. Potrete anche mandarle alla caffetteria, dove potranno rilassarsi e giocare con i clienti.

ScourgeBringer (Xbox One e Series X|S) - dal 16 agosto al 15 settembre

Sviluppato dagli autori di NeuroVoider, ScourgeBringer è un platform roguelite a metà strada tra Dead Cells e Celeste che offre tanta azione e una grande libertà di movimento. L'avventura è ambientata in un mondo post-apocalittico dove l'umanità è stata gettata nel caos da un'entità misteriosa.

Nei panni di Kyhra, la guerriera più letale del suo clan, dovrete esplorare le profondità di un mastio in continuo mutamento e aprire un varco attraverso macchine antiche che proteggono il sigillo del suo passato, e forse anche la redenzione dell'umanità. Il tutto, sfruttando un frenetico sistema di combattimento basato esclusivamente sugli attacchi per sconfiggere nemici coriacei e boss enormi.

Saints Row 2 (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 1° al 15 agosto

A poco meno di un mese dal lancio del nuovo Saints Row, che si pone come un reboot del franchise, Microsoft compie un grande salto nel passato offrendo agli abbonati Gold Saints Row 2. All'epoca della sua uscita, nel 2008, la serie non aveva ancora abbracciato la deriva folle, esagerata e sopra le righe che ha poi caratterizzato gli episodi dal terzo in avanti, ma questo Saints Row 2 tutto può essere considerato fuorché sobrio.

L'open world sandbox della produzione di Volition può essere approcciato in maniera totalmente libera, dal momento che potete scegliere di esplorare Stilwater via terra, aria o mare. Il personaggio è totalmente personalizzabile per quanto riguarda sesso, aspetto e abbigliamento, mentre la campagna offre oltre 40 missioni alle quali vanno ad aggiungersi una moltitudine di incarichi secondari. Se vi sentite nostalgici, potete anche leggere la nostra vecchia recensione di Saints Row 2... ha quasi 14 anni!

Monaco: What's Yours Is Mine (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 16 al 31 agosto

Monaco: What's Yours Is Mine è un gioco di furti e rapine con visuale dall'alto in cui siete chiamati a gestire un gruppo di ladri per realizzare il colpo perfetto. La composizione della formazione riveste un ruolo cruciale, dal momento che ogni tipologia di lavoretto necessita di un esperto apposito.

Il roster di Monaco comprende un variegato gruppetto di ladruncoli: The Locksmith, un operaio esperto nell'infiltrazione; The Lookout, una leader nata che vede e sente tutto; The Pickpocket, un barbone con una scimmia e un'inclinazione per il crimine; The Cleaner, uno psicopatico silenzioso; The Mole, grosso, stupido e con la passione per i tunnel; The Gentleman, un mago dei travestimenti; The Hacker, uno stregone moderno; The Redhead, una donna manipolatrice e assassina. Le partite possono essere affrontate da un massimo di quattro persone in contemporanea, sia online che sullo stesso schermo, ed è anche previsto il supporto ai Tornei Settimanali.