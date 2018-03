Games with Gold: giochi gratis di aprile 2018 per Xbox One e Xbox 360

In concomitanza col reveal del PlayStation Plus, Microsoft ha svelato i titoli che faranno parte dei Games With Gold di aprile. Si tratta di una line-up strepitosa che, a partire dal prossimo mese, consentirà agli utenti abbonati di scaricare su Xbox One giochi del calibro di Assassin's Creed: Syndicate e dell'eccezionale puzzle game The Witness. Su Xbox 360 (e One via retrocompatibilità) troveremo ad attenderci invece Cars 2: The Videogame e Dead Space 2.

Le novità di aprile

Xbox One

The Witness - dall'1 al 30 aprile

Assassin's Creed Syndicate - dal 16 aprile al 15 maggio



Xbox One & Xbox 360

Cars 2: Il Videogioco - dall'1 al 15 aprile

Dead Space 2 - dal 16 al 30 aprile

Nuovi Giochi Xbox One

Assassin's Creed: Syndicate arriva sui Games With Gold di Xbox One pronto per far vivere ai giocatori un'intrigante avventura ambientata nella Londra Vittoriana. In questo capitolo del franchise, uscito nel 2014, controlleremo Jacob ed Evie Frye, due gemelli che si ritroveranno coinvolti tra le maglie della malavita cittadina ed entreranno in contatto con la confraternita degli Assassini, impegnata nella sua infinita lotta contro la fazione dei Templari. Nel corso del'avventura, potremo riunire tutte le bande della capitale britannica per acquisire il controllo delle strade, in modo tale da formare un potente esercito da sguinzagliare contro i nostri nemici.

Il nuovo sistema di combattimento dinamico prevede mosse e contromosse inedite per sopraffare gli avversari: Jacob prediligerà uno stile più diretto e brutale, grazie all'utilizzo del coltello kukri e del tirapugni, mentre Evie ci permetterà di utilizzare un approccio più furtivo e letale. Rispetto al capitolo precedente, il comparto narrativo risulta indubbiamente più curato sebbene privo di particolari colpi di scena, Non a caso il gioco dà il meglio di sé sul fronte delle quest secondarie: queste missioni ci permetteranno infatti di incontrare alcuni celebri personaggi storici vissuti realmente in quell'epoca, e molte di esse verranno sbloccate soltanto dopo aver concluso la storia principale. Non manca infine la possibilità di guidare le carrozze e di salire sui treni in corsa, stratagemmi grazie ai quali riusciremo a spostarci da un punto all'altro della mappa molto più velocemente.

Sono stati necessari ben 7 anni di sviluppo, ma finalmente lo sviluppatore Jonathan Blow è riuscito a pubblicare The Witness, un particolare Puzzle Game in prima persona disponibile dapprima come esclusiva console PS4, e poi arrivato l'anno successivo anche su Xbox One. Nell'ultima fatica del creatore di Braid, verremo catapultati in una splendida isola liberamente esplorabile, costellata da oltre 500 enigmi da risolvere nell'ordine che più si preferisce.

Ognuno di questi puzzle si compone generalmente di una schermata nella quale dovremo collegare tra di loro due punti attraverso una linea, seguendo le regole "nascoste" all'interno dei puzzle. Alcune tipologie di puzzle ci chiederanno anche di studiare da vicino l'ambiente circostante, magari osservando le sagome delle rocce o delle palme presenti sullo sfondo, mentre altri giocheranno con i colori, con le forme geometriche e con mattoncini in stile Tetris. Se già sul fronte degli enigmi il titolo di Jonathan Blow colpisce e coinvolge, lo stesso può dirsi per il comparto stilistico: forte di un'accorta direzione artistica, l'isola che fa da sfondo all'avventura è in grado di lasciare senza fiato il giocatore grazie alla magnificenza di alcune location e alla grande varietà delle ambientazioni.

Novità Xbox One & 360

Il primo titolo di Aprile per Xbox 360 è Cars 2: Il Videogioco, racing game ispirato all'omonima pellicola cinematografica. Questo titolo permetterà agli utenti di tuffarsi nel colorato universo del brand Disney Pixar, e di viaggiare in compagnia dei propri personaggi preferiti. Il nostro obiettivo sarà quello di allenarci per diventare un agente del C.H.R.O.M.E. (il misterioso Comparto Hi-security per Ricognizioni e Operazioni Motorizzate Extrasegrete), e di lanciarci in pericolose missioni per diventare la più veloce auto di corsa al mondo.

Il gioco Xbox 360 di aprile più interessante è senza dubbio Dead Space 2. L'eccellente survival horror in terza persona sviluppato da Visceral Games ci farà vestire nuovamente i panni dell'ingegnere Isaac Clarke, che a seguito dell'infestazione aliena del primo episodio si risveglierà nella gigantesca città spaziale conosciuta come "The Sprawl". E' proprio in questo luogo che il protagonista sarà braccato dagli agenti del governo e, in costante lotta con la propria follia, farà tutto ciò che è in suo potere per sopravvivere. Nel corso del suo viaggio, Isaac incontrerà nuovamente i necromorfi, pericolosa razza extraterrestre che può essere abbattuta soltanto smembrandone le parti del corpo.