Games with Gold: i nuovi giochi gratis di aprile per Xbox Series X

Mese nuovo, altro giro di Games with Gold per tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate su console. Per aprile Microsoft ha preparato un quartetto di giochi gratis con diversi annetti sulle spalle, oltre che poco noti al grande pubblico. Dalla generazione Xbox One arrivano i due platform Another Spirit e Hue, mentre dall'ormai superata era 360 emergono Outpost Kaloki X e MX vs ATV Alive, entrambi fruibili sulle console più recenti della casa grazie alla retrocompatibilità. Prima di andare alla loro scoperta, segnaliamo che avete ancora un po' di tempo per riscattare e aggiungere alla vostra libreria uno dei Games with Gold di marzo 2022: parliamo di Street Power Football, che rimarrà a disposizione fino al 15 aprile.

Another Sight (Xbox One e Series X|S): dal 1 ° al 30 aprile

Another Sight è un'avventura fantasy surreale con elementi steampunk ambientata nella Londra del 1899, verso la fine dell'epoca vittoriana. La storia ha per protagonisti Kit, un'adolescente che perde la vista a causa di un incidente, e Hodge, un misterioso gatto dal pelo rosso che si rivela essere un aiuto essenziale per la ragazza.

Dopo essersi incontrati nell'oscurità, i due s'imbarcano in un viaggio che li porterà alla scoperta di una società nascosta formata dalle più grandi menti scientifiche e artistiche dell'epoca, tra cui il pittore Claude Monet e l'inventore Nikola Tesla. Nel corso dell'avventura dovrete imparare a conoscere e utilizzare le abilità uniche di ciascun personaggio per attraversare i livelli a scorrimento orizzontale e risolvere gli enigmi ambientali. I due protagonisti, infatti, percepiscono il mondo circostante in maniera differente e possono dividersi per esplorare aree diverse. Ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione di Another Sight.

Hue (Xbox One e Series X|S): dal 16 aprile al 15 maggio

Hue è un vivace gioco di piattaforme nel quale l'obiettivo è quello di restituire i colori ad un mondo grigio e consentire ad un bambino di proseguire il suo viaggio alla ricerca della madre perduta.

Gli enigmi del titolo di Fiddlesticks Games e Curve Digital si basano sulla ricerca di frammenti di colore indispensabili per poter interagire con il mondo di gioco. Facendo combaciare il colore degli ostacoli con quello dello sfondo li farete sparire, ottenendo così la possibilità di avanzare. Il piccolo Hue, man mano che riempirà la sua ruota di colori, avrà a che fare con enigmi sempre più complessi e stimolanti, oltre che pericolosi... Potete scoprire maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione di Hue.

Outpost Kaloki X (Xbox 360, One e Series X|S): dal 1° al 15 aprile

Lanciato originariamente nel 2005 (!), Outpost Kaloki X permette di gestire una stazione spaziale con personaggi bizzarri e una storia ancora più strampalata. Il vostro compito, molto semplicemente, è quello di accontentare gli alieni in visita e guadagnare soldi spaziali.

Negli undici scenari che compongono l'offerta ludica, affrontabili sia in modalità Avventura sia in modalità Guerra, potete fare la conoscenza di un variopinto cast di extraterrestri caratterizzati da necessità uniche ed espandere le vostre stazioni spaziali fino agli articolati piani inferiori. Il tutto in nome dei guadagni e della gloria.

MX vs ATV Alive (Xbox 360, One e Series X|S): dal 16 al 30 aprile

Quarto esponente del franchise istituito dall'ormai defunta THQ, MX vs ATV Alive è un gioco di corse off-road che si distingue dai suoi predecessori per un sistema di guida leggermente più votato alla simulazione e, purtroppo, per un'offerta scarna che all'epoca è stata giustificata con un prezzo budget e la promessa di essere rimpolpata artificialmente con numerosi contenuti scaricabili a pagamento.

Il modello di vendita, alla fine rivelatosi un fallimento, ci ha lasciato in eredità un gioco che nella sua versione base offre ben poche modalità di gioco e una ristretta selezione di motocross e quad. Alla Gara Veloce, che permette di accumulare l'esperienza necessaria per sbloccare veicoli, piste e personalizzazioni, si affianca la Free Ride, un'open world nel quale scorrazzare liberamente a bordo dei propri bolidi. Il sistema di guida richiede la padronanza del veicolo (stick sinistro), del peso del pilota (stick destro) e della frizione per poter mettere in scena gli spettacolari (ma poco numerosi) trick. Leggete la nostra recensione di MX vs ATV: Alive del 2011 per approfondire.