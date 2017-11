Games with Gold: giochi gratis di dicembre 2017 per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore i giochi che faranno parte dei Games With Gold di dicembre: su Xbox One gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare gratuitamente su Xbox One Warhammer: End Times - Vermintide e Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition, mentre su Xbox One (e One tramite retrocompatibilità) troveranno ad attenderli Child of Eden e Marlow Briggs and the Mask of the Death. Si tratta di un'offerta interessante e decisamente variegata, con cui la casa di Redmond può chiudere nel migliore dei modi il 2017.

Xbox One

Annunciato nel febbraio del 2015, Warhammer End Times Vermintide è un action in prima persona ambientato nell'universo narrativo di Warhammer (più precisamente nella città di Ubersreik) dove i giocatori dovranno fronteggiare l'invasione degli Skaven, creature ibride fra umani e ratti. Sarà possibile scegliere il proprio eroe fra cinque classi, per poi trucidare, trafiggere e schiacciare quanti più nemici possibili con una moltitudine di armi corpo a corpo. Warhammer End Times Vermintide è scaricabile gratuitamente dall'1 al 31 dicembre.

Back to the Future The Game 30th Anniversary Edition è un'avventura grafica di Telltale Games ambientata sei mesi dopo l'ultimo episodio della trilogia di Ritorno al Futuro. In questa nuova opera creata in collaborazione con Bob Gale, produttore e co-sceneggiatore della pellicola, i giocatori vedranno la popolare DeLorean ritornare alla Hill Valley senza alcun guidatore. Il protagonista Marty McFly dovrà ancora una volta tornare indietro nel tempo e salvare il continuum spazio-temporale da una catastrofe imminente. Nel gioco sono inclusi anche dei video-documentari in cui il team di sviluppo e lo stesso Bob Gale raccontano alcuni retroscena sulla realizzazione del titolo.

Xbox One/Xbox 360

Child of Eden è un eccezionale shooter "multisensoriale" pensato originariamente come esclusiva temporale per Xbox 360. Pensato come vetrina per le potenzialità della prima versione di Kinect, nel gioco sviluppato da Ubisoft i giocatori si immergono in una sorta di mondo virtuale basato integralmente sulla musica, dove colpendo i nemici che si scagliano davanti a loro comporranno non soltanto melodie sempre più complesse, ma anche dei veri e propri spettacoli visivi. Ai possessori del primo Kinect consigliamo vivamente di provare Child of Eden con questa periferica, anche se è comunque possibile utilizzare normalmente il controller (opzione che, almeno nel caso di Xbox One, sembra essere l'unica disponibile in questo momento).

Marlow Briggs and the Mask of Death è un action in terza persona adatto a tutti gli utenti desiderosi di provare un videogame ispirato ad un mix fra blockbuster hollywoodiani, eroi dei fumetti e pellicole ad alto tasso di adrenalina. Definito dagli stessi sviluppatori come un vero e proprio "no-nonsense hero", il protagonista Marlow è un uomo che non fugge mai davanti al pericolo o alle disavventure: sopravvissuto ad un incidente aereo in America Centrale, il nostro avatar dovrà affrontare una misteriosa organizzazione malvagia intenzionata ad utilizzare la maschera della morte, un antico manufatto Maya, per i suoi oscuri intenti, e cercare allo stesso tempo di salvare la sua compagna dalle grinfie dei dei malvagi. Marlow Briggs and the Mask of Death è scaricabile su Xbox One e Xbox 360 dal 16 al 31 dicembre.

Lista completa novità

Xbox One

Warhammer: End Times - Vermintide - 1-31 dicembre

Back to the Future: The Game - 30th Anniversary Edition - 16 dicembre- 15 gennaio



Xbox One & Xbox 360

Child of Eden - 1-15 dicembre

Marlow Briggs and the Mask of the Death - 16-31 dicembre