Games with Gold: giochi gratis di febbraio 2018 per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore i Games With Gold di febbraio per Xbox One e Xbox 360. I possessori dell'ultima console della casa di Redmond potranno scaricare gratuitamente Shadow Warrior e Asssassin's Creed Chronicles: India, mentre Split Second e Crazy Taxy saranno disponibili anche su Xbox 360. Si tratta di un buon mese per la promozione di Microsoft, che questa volta alterna diverse tipologie di racing game con giochi d'azione all'arma bianca.

Xbox One

Nato come reboot del titolo originale uscito nei lontani anni '90, Shadow Warrior è il primo Games With Gold di febbraio per Xbox One. Ci troviamo di fronte ad un particolarissimo sparatutto in prima persona che propone agli utenti meccaniche basate sia sull'utilizzo di armi da fuoco che sulla katana del protagonista, spettacolare strumento di morte e distruzione con il quale saremo in grado di uccidere umani o demoni recidendone violentemente gli arti. A disposizione del nostro eroe, comunque, non ci sarà soltanto la già citata spada o le armi da fuoco, dato che la magia gli consentirà di sbloccare utili bonus (tra cui uno scudo in grado di bloccare gli attacchi subiti o la possibilità di rigenerare più della metà dell'energia totale). Tra i difetti della produzione dobbiamo segnalare purtroppo una diffusa linearità e la mancanza di un impianto narrativo approfondito, due elementi che però non devono scoraggiare gli amanti dei giochi d'azione e dello splatter allo stato dell'arte.

Assassin's Creed Chronicles: India è il secondo capitolo dell'omonima serie Spin-Off della saga Ubisoft. Questa volta vestiremo i panni di Arbaaz, un Assassino che si ritroverà a viaggiare per l'India Coloniale nel tentativo di portare a termine una missione di vitale importanza. Assassin's Creed Chronicles: India supera il suo predecessore in fatto di varietà e quantità, diversificando in maniera più efficace la progressione ed aggiungendo, oltre ai potenziamenti da sbloccare grazie al punteggio, anche delle sfide extra molto impegnative, perfetto corollario all'esperienza offerta dall'avventura. Le ambizioni del prodotto, che si presenta come sempre con uno stile ispiratissimo, vengono limitate dalla trama inconsistente, ma soprattutto da un level design che non riesce mai ad esplodere, costringendo spesso e volentieri il giocatore ad un esercizio di "trial & error" (funestato ora dalla distribuzione dei checkpoint, ora dai tempi di attesa che frammentano l'avanzamento).

Si tratta comunque di un prodotto con un suo carattere ben delineato ed un gameplay stealth assai raro da incontrare di questi tempi.

Xbox One & 360

Split Second è un interessante racing game arcade ambientato in un reality show ad alto budget. I concorrenti di questa trasmissione si sfideranno in una città costruita appositamente per essere distrutta. Il loro obiettivo? Vincere l'ambito campionato stagionale. Il complesso urbano, però, brulica di cariche esplosive che spetterà a noi far saltare in aria contro gli avversari. Vedremo ponti crollare al suolo, edifici inabissarsi tra nubi di polveri e auto saltare letteralmente in aria. Le esplosioni non danneggeranno soltanto gli avversari, ma modificheranno il circuito stesso e creeranno ostacoli spesso insormontabili.

L'ultimo gioco del mese per Xbox One e 360 è Crazy Taxi, frenetico racing game scaricabile gratuitamente dal 16 al 28 febbraio. Sfrecceremo tra le strade intasate dal traffico, attraverseremo parcheggi multilivello e faremo di tutto per lasciare i nostri clienti a destinazione e intascare compensi fuori di testa. Le strade che ci ritroveremo a percorrere saranno ricche di pendii extra large, strapiombi vertiginosi e discese ripide, tutti elementi pensati per farci realizzare quante più acrobazie possibili, ma non mancheranno neppure eventi ancora più bizzarri come esplorazioni sottomarine occasionali.

Lista completa novità

Xbox One

