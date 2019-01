Games with Gold: i giochi gratis di febbraio 2019 per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha annunciato nelle scorse ore i Games With Gold di Febbraio: i protagonisti del prossimo mese per Xbox One saranno il recente Bloodstained Curse of the Moon e Super Bomberman R, quest'ultimo uscito come esclusiva temporale per Nintendo Switch. Sulla console current gen di Microsoft arriva, direttamente dalla prima Xbox, anche Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, mentre su Xbox 360 (e su One via retrocompatibilità) sarà disponibile Assassin's Creed: Rogue di Ubisoft.

Giochi Gratis Xbox One e Xbox 360

Bloodstained Curse of the Moon

Prequel dell'atteso metroidvania in uscita quest'anno, in Bloodstained: Curse of the Moon è un gioco d'azione 2D in cui vestiremo i panni dell'ammazzademoni Zangetsu, un guerriero assetato di vendetta. In compagnia del protagonista attraverseremo lande insidiose per sconfiggere un potente demone rinchiuso nel suo castello, e durante il viaggio incontreremo vari alleati che lo aiuteranno nell'impresa, e di cui potremo addirittura assumere il controllo.

Ognuno dei combattenti potrà contare su abilità fondamentali per sbloccare nuovi percorsi attraverso i corridoi della fortezza, e le nostre decisioni durante la fase di reclutamento cambieranno dinamicamente la difficoltà della campagna e persino il finale. Bloodstained: Curse of the Moon è senza dubbio un ottimo antipasto per il più corposo Bloodstained: Ritual of the Night, metroidvania sviluppato da Koji Igarashi.



Super Bomberman R

Super Bomberman R è l'ultimo capitolo della popolare serie di Konami uscito in esclusiva temporanea su Nintendo Switch, e approdato anche su Xbox One lo scorso anno. Nella modalità storia ci uniremo agli 8 eroi di Bomberman in una campagna giocabile in single player o in co-op locale per 2 giocatori, con l'obiettivo di sconfiggere il malvagio imperatore Buggler.

"Battaglia" è invece la classica esperienza che il franchise ha offerto sin dalla sua nascita, e prevede scontri senza esclusione di colpi con un massimo di 4 utenti in locale e 8 su Xbox Live. "Gran Prix", infine, è una modalità in cui varie squadre di partecipanti si affronteranno per ottenere quanti più punti possibili. I match si sviluppano in due round, al termine dei quali vincerà il team che ha totalizzato il punteggio maggiore.



Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

A febbraio gli utenti Xbox One troveranno ad attenderli anche Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, Action Adeventure distribuito originariamente per la prima Xbox. Nel gioco vestiremo i panni di uno studente dell'accademia fondata da Luke Skywalker, all'interno della quale verremo addestrati da alcuni dei migliori cavalieri dell'Ordine.

Nel corso dell'avventura miglioreremo le nostre abilità combattive, costruiremo una spada laser personale e impareremo a conoscere la potenza ed i pericoli insiti nella Forza.



Assassin's Creed Rogue

Ultimo capitolo sviluppato per la scorsa generazione di console, Assassin's Creed Rogue racconta le vicende di Shay Patrick Cormac, un affiliato all'Ordine degli Assassini che abbandonerà il Credo per unirsi ai Templari. La trama della produzione ruoterà proprio intorno a questa conversione, e ci porterà ad esplorare ambientazioni tra cui l'Atlantico del Nord, i monti Appalachi e la città di New York.

Si tratta, inoltre, dell'episodio che chiude definitivamente l'arco narrativo della famiglia Kenway, composto da Assassin's Creed: III ed Assassin's Creed: IV Black Flag. Dall'epopea di Edward Kenway fanno ritorno anche le sezioni marittime, che si svolgono a bordo della Morrigan, il vascello del protagonista.