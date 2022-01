Games with Gold: i nuovi giochi gratis di febbraio 2022 per Xbox Series X

Nell'imbastire la line-up dei Games with Gold di febbraio, Microsoft ha ancora una volta scelto dei giochi ben distanti dalla galassia dei tripla A, oltre che lontani dalle luci delle ribalta. Agli amanti dell'avventura dedica Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente, mentre con Aerial_Knight's Never Yield effettua una sortita del mondo degli endless runner. Dall'ormai lontana generazione 360 pesca invece Hydrophobia e Band of Bugs. Probabilmente alcuni di questi giochi non li avete mai sentiti nominare, dunque adesso tocca a noi presentarveli a dovere. Prima, però, ci teniamo a ricordarvi che che avete ancora diversi giorni di tempo per aggiungere alla vostra raccolta alcuni dei Games with Gold di gennaio 2022: NeuroVoider e Space Invaders Infinity Gene saranno disponibili fino alla fine del mese, mentre Aground non lascerà la selezione prima del 15 febbraio.

Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente (Xbox One, retrocompatibile con Series X|S) - dal 1° al 28 febbraio

Sicuramente il più noto del lotto, Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente è il quinto capitolo di una serie di avventure grafiche che ha fatto la storia del genere e dell'intero medium. Scritta e diretta da Charles Cecil, autore storico del franchise, la trama vede l'intrepido americano George Stobbart e l'impavida giornalista francese Nico Collard sulle tracce di un dipinto rubato per svelare una sanguinosa cospirazione più antica della parola scritta.

Una Parigi splendidamente dipinta a mano e una colonna sonora composta da Barrington Pheloung accompagnano una trama appassionante e un comparto enigmi di pregio, che danno il meglio di sé specialmente nella seconda parte dell'avventura. I rompicapi sono tosti ma mai insormontabili, in special modo per coloro che sanno adoperare la logica e affidarsi al pensiero laterale. Per la gioia di tutti gli abbonati del Bel Paese, il gioco di Revolution Studios vanta anche la localizzazione completa in lingua italiana, doppiaggio incluso. Leggete la nostra recensione di Broken Sword 5: La Maledizione del Serpente.

Aerial_Knight's Never Yield (Xbox One e Series X|S) - dal 16 febbraio al 15 marzo

Aerial_Knight's Never Yield è un gioco in 3D a scorrimento laterale simile a un classico endless runner. Ambientato in una Detroit futuristica, cala i giocatori nei panni di Wally, un uomo misterioso che è riuscito a riprendersi ciò che gli era stato portato via e che ora è costretto a scappare dai nemici che lo inseguono.

Contrariamente a molti endless runner, Aerial_Knight's Never Yield è dotato di una trama interessante e dinamica che contribuisce a vivacizzare la progressione. Wally, infatti, è anche entrato in possesso di alcune informazioni che potrebbero cambiare per sempre la città. Durante la sua fuga può correre, saltare, scivolare, scattare e inanellare combo che manderanno in visibilio gli amanti delle speedrun e invoglieranno i novizi ad avvicinarsi al genere. Il tutto è impreziosito dalla colonna sonora di Danime-Sama, un artista che viene proprio da Detroit.

Hydrophobia (Xbox 360, retrocompatibile con One e Series X|S) - dal 1° al 15 febbraio

Hydrophobia è un videogioco d'avventura e sopravvivenza in terza persona ambientato in una città galleggiante soggiogata da un gruppo di terroristi. Il compito del giocatore è quello di sventare la minaccia impersonando Kate Wilson, un'eroina dotata di spiccate abilità ingegneristiche ma perseguitata da inquietanti ricordi d'infanzia.

Kate, infatti, è idrofobica, e suo malgrado dovrà affrontare un'ardua impresa in cui l'acqua rappresenta il principale motore del gameplay. La simulazione fisica dei liquidi non solo si trova al centro degli enigmi ambientali e di alcune fughe al cardiopalma, ma può anche essere utilizzata come un'arma: Kate è infatti in grado di scatenare la potenza dell'acqua contro i nemici, talvolta sfruttandola per propagare l'elettricità e per appiccare incendi sul petrolio galleggiante. L'eccellente modello fluidodinamico riuscì a stupirci nel lontano 2010, tuttavia nemmeno all'epoca fu in grado di nascondere alcuni evidenti limiti. Leggete la nostra vecchia recensione di Hydrophobia.

Band of Bugs (Xbox 360, retrocompatibile con One e Series X|S) - dal 16 al 28 febbraio

Dall'ancor più lontano 2007 emerge Band of Bugs, un videogioco tattico a turni in cui bisogna combattere contro insetti e ragni antropomorfi. Si tratta di un titolo abbastanza impegnativo da dare del filo da torcere agli appassionati del genere, ma anche sufficientemente intuitivo da risultare appetibile ai videogiocatori occasionali, grazie a combattimenti brevi e su piccola scala.

La campagna per giocatore singolo è composta da un totale di venti livelli accompagnati da una storia dai toni umoristici, che vede per protagonista Maal, alla ricerca della causa del male che ha messo in ginocchio la sua terra natia. I livelli vengono sbloccati in successione e prevedono un sistema di punteggio basato sulle performance: gli obiettivi sono molteplici e variano dalla semplice eliminazione di tutti i nemici alla distruzione di obiettivi chiave, fino ad arrivare alla fuga con almeno un'unità al seguito. In alcune partite gli schieramenti in gioco possono anche essere più di due, con un esercito ostile contro una fazione e amichevole con l'altra.