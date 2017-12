Games with Gold: giochi gratis di gennaio 2018 per Xbox One e Xbox 360

Qualche ora fa Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games With Gold di Gennaio per le sue console: su Xbox One i giocatori troveranno The Incredible Adventures of Van Helsing 3 e Zombi, mentre gli utenti Xbox 360 (e One tramite retrocompatibilità) potranno scaricare Tomb Raider Underworld e Army of Two. Si tratta di un mese ricco di esperienze diverse, che lascia presagire un 2018 ancora più promettente per il servizio di Microsoft.

Giochi gratis Xbox One

The Incredible Adventures of Van Helsing 3 è un action RPG ispirato a Diablo, ambientato nella città di Borgovia in preda ad una terrificante guerra civile. La città è in rovina, preda di scienziati pazzi, fazioni in lotta e gruppi criminali alla ricerca di potere, a cui si aggiunge però uno strano culto che profetizza l'imminente "fine del tempo". I giocatori, dunque, prenderanno il controllo di Van Helsing per porre fine alla minaccia, scegliendo una fra le sei classi disponibili, tra cui il Cacciatore di Taglie (un cecchino infallibile) e il Costruttore (abile nel realizzare automi di metallo). Nel corso del gioco sconfiggeremo innumerevoli avversari, guadagnando esperienza salendo di livello e ampliando a dismisura la possibilità di personalizzare il nostro eroe. Anche se The Incredible Adventures of Van Helsing 3 è un titolo prevalentemente single player, non mancano alcune modalità online: 8 giocatori potranno affrontarsi nel PVP online, oppure riunirsi per affrontare la storia in co-op (limitata a 4 utenti).

Ricordato come uno dei titoli migliori che ha accompagnato il lancio di Wii U nel 2012, Zombi è il secondo titolo di Gennaio per Xbox One. Esattamente come nella versione originale, i giocatori saranno chiamati ad esplorare una Londra devastata dall'Afflizione, tremenda epidemia capace di trasformare ogni essere umano in un terrificante zombie. Nel corso dell'avventura in ciò che rimane della capitale inglese ci imbatteremo in intrighi e profezie che risalgono addirittura all'astronomo britannico John Dee, ed esploreremo alcuni dei luoghi più importanti della Città come il celebre Buckingham Palace o la Torre di Londra. Uno degli elementi che distingue Zombi dagli altri Survival Horror è la meccanica legata al Game Over: una volta esaurita la salute, infatti, non ricominceremo dal primo checkpoint disponibile, dato che il nostro personaggio morirà definitivamente. Piuttosto vestiremo i panni di un nuovo sopravvissuto, e per recuperare lo zaino contenente tutti i nostri vecchi oggetti saremo obbligati ad affrontare il nostro alter ego ormai trasformato. Al netto di un comparto tecnico che già nel 2012 mostrava il fianco a diverse imperfezioni, il titolo di Ubisoft si è rivelato, oggi come cinque anni fa, un ottimo esponente della categoria dei survival horror.

Giochi Xbox 360 (retrocompatibili Xbox One)

Xbox One e 360 accoglieranno Tomb Raider Underworld è l'ultimo capitolo del filone narrativo sostituito qualche anno fa dal reboot. In questa avventura sviluppata da Crystal Dynamics vestiremo i panni di una Lara Croft impegnata ad esplorare le rovine sul fondo del Mar Mediterraneo per provare al mondo l'esistenza del leggendario martello di Thor. Cercando di svelare i misteri che si celano dietro questi racconti, il viaggio di Lara porterà l'archeologa a riscoprire un potere ormai dimenticato che, se scatenato, potrebbe spazzare via l'intera umanità. A differenza degli ultimi due episodi della serie, Tomb Raider Underworld si presenta come un classico Action Adventure, privo quindi della componente open world.

Pubblicato da Electronic Arts nel lontano 2008, Army of Two è uno sparatutto in terza persona fortemente incentrato sulla cooperazione. Il titolo vede come protagonisti i mercenari Elliot Salem e Tyson Rios, soldati dalle abilità eccezionali che visiteranno location come Iraq, Miami e Somalia per sventare un complotto di proporzioni planetarie. L'obiettivo principale del gioco, nonché la sua caratteristica più importante, è la necessità di coordinarsi col proprio partner per affrontare ogni singolo combattimento, sia in cooperativa con un giocatore in carne ed ossa che in single player. In quest'ultima modalità, infatti, il nostro partner verrà programmato per seguire in dettaglio le nostre strategie, adattarle al suo stile di combattimento e venirci in aiuto nel modo più efficace possibile.

Le novità di gennaio

Xbox One

The Incredible Adventures of Van Helsing 3 - dall'1 al 31 gennaio

Zombi - dal 16 gennaio al 15 febbraio



Xbox One & 360

Tomb Raider Underworld - dall'1 al 15 gennaio

Army of Two - dal 16 al 31 gennaio