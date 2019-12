Games with Gold: giochi gratis di gennaio 2020 per Xbox One e Xbox 360

Con l'approssimarsi delle vacanze natalizie, Microsoft ha deciso di bruciare le tappe e annunciare con largo anticipo i giochi che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare senza alcun costo aggiuntiva nel corso del mese di gennaio 2020. Il primo mese dell'anno vedrà il debutto, com'è consuetudine, di quattro Games With Golds: due per Xbox One, Styx: Shards of Darkness e Batman: The Telltale Series - The Complete Season, e due per Xbox 360, Tekken 6 e LEGO Star Wars II: The Origin Story. Questi ultimi potranno essere tranquillamente giocati anche sulle console dell'attuale generazione grazie alla retrocompatibilità.



Prima di andare alla scoperta dei nuovi giochi, ci teniamo a ricordarvi che siete ancora ampiamente in tempo per aggiungere alla vostra raccolta tre dei Games with Gold di dicembre 2019: Insane Robots e Castlevania Lords of Shadow - Mirror of Fate HD saranno disponibili fino al 31 dicembre, mentre Jurassic World Evolution non lascerà la selezione prima del 15 gennaio 2020.

Styx Shards of Darkness (1-31 gennaio)

Dopo Master of Shadows, il goblin assassino Styx torna in Shards of Darkness, una nuova avventura stealth che amplia e approfondisce tutte le meccaniche di gioco che hanno fatto la fortuna del predecessore. I goblin si sono moltiplicati e hanno invaso le terre di elfi, nani e uomini: questi ultimi, per arginare quella che loro chiamano "Piaga Verde", hanno istituito un'organizzazione con il chiaro intento di sterminare tutti i mostriciattoli verdi.

Styx, disinteressato alla sorte dei suoi simili, da lui giudicati poco intelligenti, s'allea con l'umana Helledryn nel tentativo di rubare uno scettro magico da un'aeronave estremamente sorvegliata. La missione, tuttavia, non va per il verso giusto, e Styx si ritrova alle prese con macchinazioni sconvolgenti, dinanzi alle quali è costretto a mettere da parte il suo cinismo.



Styx: Shards of Darkness è uno stealth game di buona fattura, che cala i giocatori in ambientazioni intricate e strutturate su molteplici livelli e offre loro la possibilità di sbloccare un ampio ventaglio di abilità suddivise in categorie come omicidio, infiltrazione e magia. A rendere le possibilità di approccio ancor più variegate ci pensa il sistema di crafting di trappole e altri oggetti utili. Styx: Shards of Darkness offre inoltre una modalità cooperativa per due giocatori.

Batman The Telltale Series (16 gennaio-15 febbraio)

Batman: The Telltale Series è la prima delle due stagioni curate dallo studio statunitense e incentrate sulle gesta del Cavaliere Oscuro. Sono passati pochi anni da quando Bruce Wayne ha assunto l'identità segreta di Batman, e riuscire a gestire entrambe le vite non è affatto semplice.

Mentre la moralità della sua famiglia viene messa in discussione e Gotham viene messa in ginocchio da una criminalità dilagante, il pipistrello deve affrontare i Children of Arkham, una nuova organizzazione terroristica che, con la collaborazione del criminale noto come Pinguino, intende innescare una rivoluzione con l'ausilio di un farmaco psicotropo. Come la maggior parte delle serie Telltale, anche questa è suddivisa in cinque episodi e presenta una storia che si adatta alle scelte compiute dai giocatori.

Tekken 6 (1-15 gennaio)

Sono passati oltre 10 anni dall'uscita di Tekken 6 e ormai l'attenzione dei giocatori è, comprensibilmente, tutta rivolta al settimo capitolo, che sta ancora godendo di un supporto di tutto rispetto. Pur non essendo ricordato come uno dei migliori capitoli della serie, Tekken 6 ha rappresentato un passo importante nella storia del franchise di Bandai Namco, avendone sancito il debutto su una console diversa da PlayStation.

All'epoca della sua uscita, il gioco vantava la gamma di personaggi più vasta in assoluto per la serie e ha inoltre avuto il merito di introdurre una moltitudine di opzioni di personalizzazione, un'importante componente online, una modalità beat 'em' up incentrata su Lars e anche il sistema RAGE, che incrementa la forza dei lottatori in fin di vita.

LEGO Star Wars II The Origin Trilogy (16-31 gennaio)

In occasione dell'arrivo delle sale di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, con LEGO Star Wars II: The Origin Trilogy Microsoft consente ai suoi abbonati di rivivere le storie dei tre film della trilogia originale di Guerre Stellari in salsa LEGO.

Figlio di un'epoca in cui i personaggi videoludici LEGO non avevano ancora imparato a parlare, il gioco offre tutti i tratti distintivi della serie, ovvero divertimento spensierato, infinite opportunità di personalizzazione e una rilettura degli avvenimenti della saga con toni umoristici.