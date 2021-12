Games with Gold: i nuovi giochi gratis di gennaio 2022 per Xbox Series X

Prima della chiusura dei propri uffici per le festività natalizie, Microsoft ha lasciato in dote la line-up dei Games with Gold con la quale verrà inaugurato la prossima annata. A gennaio 2022 tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate potranno aspettarsi un poker composto da piccole produzioni poco note al grande pubblico, ossia NeuroVoider e Aground per Xbox One, e Radiant Silvergun e Space Invaders: Infinity Genie per Xbox 360. Prima di andare alla loro scoperta, ci teniamo ad avvisarvi che avete ancora diversi giorni di tempo per aggiungere alla vostra raccolta alcuni dei Games with Gold di dicembre 2021: The Escapists 2 e Insanely Twisted Shadow Planet rimarranno a disposizione fino al 31 dicembre, mentre Tropico 5 Penultimate Edition non lascerà la selezione prima del 15 gennaio del prossimo anno.

NeuroVoider (Xbox One, Series X|S): dal 1° al 31 gennaio 2021

NeuroVoider è un twin-stick shooter con elementi RPG ambientato in un mondo cyber-futuristico nel quale dei cervelli vanno in giro a sparare a robot malvagi con lanciarazzi nucleari. Voi impersonate uno di questi cervelli: a bordo di un mech a quattro zampe siete chiamati a combattere orde di macchine vigilanti, potenziare il loadout impiegando i resti fumanti dei nemici sconfitti e annientare il capo dei NeuroVoider per mettere definitivamente fine alla guerra.

L'esperienza è impreziosita da meccaniche rogue-lite con morte permanente, mentre i livelli e i contenuti sono generati in maniera procedurale per rendere avvincente ogni partita. Volendo, è anche possibile moltiplicare il divertimento giocando assieme ai propri amici in una modalità competitiva locale in grado di ospitare fino ad un massimo di quattro partecipanti. Completa il pacchetto una colonna sonora realizzata appositamente da Dan Terminus.

Aground (Xbox One, Series X|S) - dal 16 gennaio al 15 febbraio

Aground è un gioco di ruolo basato sul mining e sul crafting realizzato in pixel art. Soli e abbandonati su un'isola deserta nei panni di uno degli ultimi abitanti della Terra, dovete armarvi di tanto ingegno per recuperare ciò che è andato perso e cominciare una nuova vita.

Andando avanti nell'avventura, incontrerete dei nuovi personaggi non giocanti, sbloccherete tecnologie avanzate e v'imbatterete anche nella magia. Partendo dal nulla, incontrerete persino dei draghi e avrete l'opportunità di raggiungere lo spazio. Aground ha un aspetto minimale, ma nasconde un impianto di gioco molto profondo, ricco di possibilità e privo di confini.

Radiant Silvergun (Xbox 360, One, Series X|S) - dal 1° al 15 gennaio 2022

Realizzato sull'onda del successo della riedizione di Ikaruga, Radiant Silvergun per Xbox 360 è il porting del primo sparatutto a scorrimento verticale realizzato da Treasure nel 1998 per sale arcade e SEGA Saturn. La storia, ambientata in un lontano futuro, ha per protagonisti dei piloti che hanno il compito di sconfiggere un misterioso oggetto a forma di ottaedro che, dopo essere stato rinvenuto durante uno scavo sulla Terra, ha evocato orde di nemici.

Il porting per Xbox 360, retrocompatibile con Xbox One e Series X|S, consente a un maggior numero di videogiocatori di apprezzare quello che viene ricordato come uno dei miglior shoot 'em up di sempre, con nuove funzionalità come la cooperativa online e offline, i replay scaricabili e una modalità di sparo aggiuntiva mutuata dal suo successore spirituale, Ikaruga. Leggete la nostra recensione di Radiant Silvergun per saperne di più.

Space Invaders Infinity Gene (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 16 al 31 gennaio

Chiude la selezione un'altra riedizione di un sparatutto classico, che in questo caso ci porta ancora più indietro, fino alla fine degli anni '70. Space Invaders: Infinity Gene comincia come un remake dell'iconico arcade di Tomohiro Nishikado, ma poi abbraccia la teoria dell'evoluzione di Darwin per trasformarsi sotto l'occhio e i polpastrelli dei videogiocatori.

Con il passare del tempo e dei livelli Space Invaders: Infinite Gene si evolve e guadagna nuove meccaniche di gioco, come la possibilità di muoversi in tutte le direzioni (laddove il classico permetteva di spostarsi solo a destra e sinistra), nuovi potenziamenti e possibilità di personalizzazione. Il gioco include 143 fasi sia in modalità Normale sia in modalità Sfida, dove gli schemi cambiano a ogni partita. Inoltre, è sono prensenti anche delle sezioni speciali in cui è possibile generare fasi a partire dalla propria musica.