Games with Gold: i nuovi giochi gratis di giugno per Xbox Series X/S

Mentre la concorrenza di PlayStation Plus si evolve per andare incontro alle esigenze di un mercato in continuo mutamento, Xbox Live Gold saluta l'arrivo del mese di giugno alla maniera di sempre, offrendo a tutti i suoi abbonati (e agli iscritti a Game Pass Ultimate) una nuova line-up di quattro giochi gratis, due nati su Xbox One e due provenienti dall'era 360. Prima di scoprirli uno ad uno, ci teniamo a ricordarvi che avete ancora qualche giorno di tempo per aggiungere alla vostra raccolta uno dei Games with Gold di maggio 2022: stiamo parlando di The Inner World - The Last Wind Monk, che non lascerà la selezione prima del 15 giugno.

Aven Colony (Xbox One e Series X|S) - dal 1° al 30 giugno

Aven Colony è un gioco gestionale che v'invita a costruire una nuova casa per l'umanità su Aven Prime, un pianeta alieno con un'atmosfera a basso livello di ossigeno, temporali estremi, tempeste di ghiaccio, diavoli di sabbia, eruzioni di gas tossici e giorni talmente lunghi da durare quanto un'intera stagione terrestre.

Nonostante il pessimo biglietto da visita, Aven Prime può ospitare la vita umana, dunque toccherà a voi armarvi di tanta pazienza e ingegno per consentire ad una colonia di prosperare. In qualità di Governatori, dovrete gestire dodici differenti aspetti - Raccolto, Cittadini, Felicità, Reati, Aria, Elettricità, Lavoro, Risorse, Pendolari, Edifici, Droni e Acqua - per conquistare il rispetto dei vostri coloni e ottenere la promozione a Presidente della Missione.



Affrontando la campagna per giocatore singolo avrete inoltre modo di scoprire maggiori dettagli sulla storia del pianeta Aven Prime e incontrare forme di vita tanto sorprendenti quanto letali, compresi bachi della sabbia, spore mortali e una violenta infezione fungina conosciuta come Creep.

Project Highrise: Architect's Edition (Xbox One e Series X|S) - dal 16 giugno al 15 luglio

Altro gioco, stesso genere, ma impostazione molto differente. Come Aven Colony, anche Project Highrise: Architect's Edition è un gioco gestionale, ma qui non c'è un pianeta in tre dimensioni da gestire, bensì un complesso grattacielo da costruire e amministrare.

Non lasciatevi ingannare dalla presenza di un unico edificio o al massimo di un blocco residenziale: un grattacielo non è soltanto acciaio e vetro, bensì un ecosistema intricato, pieno di gente che vive e lavora, un sistema complesso che deve essere gestito con mano ferma in modo efficiente e senza intoppi.



Project Highrise è una simulazione approfondita che consente di creare gli edifici dei propri sogni, da eleganti torri a complessi residenziali, adatti per qualsiasi tipo di persona (dai viaggiatori d'affari ai turisti) o esigenza (dalla vita mondana a quella di tutti i giorni). Oltre ad una campagna composta da 29 Sfide Scenario, include inoltre una modalità Sandbox nella quale dare libero sfogo alle proprie ambizioni da architetto.

Super Meat Boy (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 1° al 15 giugno

Super Meat Boy è uno degli indie più famosi di tutti i tempi, nonché un'esperienza talmente difficile e spietata da avere ben pochi eguali nella storia videoludica moderna.

Ideato da Edmund McMillen, lo stesso genio dietro a The Binding of Isaac, Super Meat Boy narra di un pezzetto di carne animato che tenta di salvare la sua ragazza fatta di bende da un malvagio feto in smoking chiuso in un vaso. Folle, vero? Per riuscire nella sua impresa, il carnoso eroe dovrà saltare dai muri, superare seghe circolari, attraversare caverne sul punto di crollare e pozze di aghi arrugginiti nel corso di ben 300 livelli per giocatore singolo.



Grazie a Games with Gold, questo mese potete riscoprire una vera e propria pietra miliare, un platform diretto, essenziale e senza fronzoli, con una difficoltà crescente che passa dall'impegnativo all'impossibile. In tempi ben più recenti ha anche generato un degno erede, Super Meat Boy Forever.

Raskulls (Xbox 360, One e Series X|S) - dal 16 al 30 giugno

Ben lontano dalla filosofia di Super Mear Boy, Raskulls è invece un platform in cui l'obiettivo è quello di muoversi attraverso dei livelli distruggendo blocchi di pietra di differenti forme e dimensioni, stando ben attenti a non farsi schiacciare dagli stessi o coinvolgere nelle esplosioni che generano.

La campagna per giocatore singolo, chiamata Mega-Missione, è suddivisa in 3 capitoli, per un totale di ben 60 livelli raggiungibili mediante una mappa in stile Super Mario World. Ad affiancarla c'è una modalità multiplayer in cui quattro giocatori devono competere per far segnare il miglior tempo di completamento nei differenti livelli. Durante il percorso, possono indurre i propri nemici a sbagliare strada o coinvolgerli in incidenti ambientali.