Games with Gold: giochi gratis di marzo 2018 per Xbox One e Xbox 360

Microsoft ha anticipato, come di consueto, la concorrenza annunciando di recente i Games With Gold di marzo per Xbox One e 360. A partire dal prossimo mese, sulla console Current Gen potremo scaricare gratuitamente Trials of the Blood Dragon e Superhot, mentre anche su 360 saranno disponibili il videogioco ufficiale di Brave e Quantum Conundrum. Se anche questa volta l'offerta delle casa di Redmond si rivela sufficientemente varia, forse sono proprio i giochi Xbox 360 ad aver deluso maggiormente i fan.

Giochi Gratis Xbox One

Annunciato ufficialmente durante la conferenza Ubisoft all'E3 2016 e pubblicato subito dopo, Trials of the Blood Dragon unisce l'omonima serie di Trials con quella più scanzonata del DLC stand alone di Far Cry 3. Ci troviamo di fronte ad un racing game a scorrimento orizzontale dove saremo chiamati a correre in diverse ambientazioni per realizzare acrobazie sempre più complesse e spettacolari, tenendo conto anche di armi, sfere rotanti e diversi altri pericoli che minacceranno la buona riuscita delle nostre attività. Ci muoveremo nelle zone di guerra del Vietnam, regoleremo i conti con la criminalità di Miami e affronteremo gli eroi della TV a Tokyo, non facendoci mancare neppure una breve trasferta nello spazio. E se ancora non vi sentirete soddisfatti, sappiate che ci toccherà fare un giretto anche negli inferi.

Il protagonista assoluto dei Games With Gold di Marzo è SUPERHOT, eccezionale sparatutto in prima persona che cancella il confine tra strategia e massacro sfrenato, dove il tempo (e di conseguenza anche i nemici che ci circondano) si muove solamente quando lo faremo noi. Non esistono barre di salute rigeneranti o munizioni posizionate in luoghi strategici: il giocatore sarà in netta inferiorità numerica e potrà utilizzare le armi cadute ai nemici in un vero e proprio uragano di proiettili in slow motion. Tra le varie modalità presenti nel gioco segnaliamo "Senza Fine", dove gli utenti saranno chiamati a resistere il più a lungo possibile contro ondate infinite di avversari, e "Sfida", che ci obbligherà ad affrontare SUPERHOT a mani nude, senza rinascita e col cronometro sempre attivato. Come se non bastasse, l'offerta si conclude con la possibilità di modificare e condividere i momenti più epici della nostra partita con la community di Xbox Live e di immergerci ulteriormente nel particolare stile del titolo grazie ad una serie di minigiochi e alle ASCII art.

Giochi Gratis Xbox 360

Il primo gioco di marzo su Xbox 360 (compatibile anche con Xbox One) è Disney Pixar: The Brave, titolo ispirato all'omonima pellicola uscito nel lontano 2012. In questo action game impersoneremo la protagonista Merida, assieme ad un fuoco fatuo e a tanti altri personaggi del film di animazione. Potremo correre, saltare e lottare nelle affascinanti lande scozzesi: affidandoci a saggezza e coraggio affronteremo pericolosi nemici per spezzare una maledizione e salvare il regno. Disponibile anche una modalità Cooperativa in cui il secondo giocatore controllerà il fuoco fatuo.

I Games With Gold di Marzo si concludono con Quantum Conundrum, interessante puzzle game per Xbox 360 e One. Arrivati al castello del proprio zio, i giocatori si renderanno conto che qualcosa non va. C'è stata un'esplosione e la casa sembra decisamente più strana rispetto al solito. La nostra missione sarà quella di ritrovare lo zio scomparso nel nulla, utilizzando l'interfaccia dimensionale simultanea. Questa invenzione ci permetterà di spostarci fra ben cinque dimensioni diverse e risolvere tutti gli enigmi. Non riusciamo a spostare un oggetto troppo pesante? Basterà passare alla dimensione piuma per rendere tutto più morbido e leggero. Raggiungere una determinata sporgenza è impossibile? Non lo sarà più viaggiando nel mondodell'antigravità. Solo padroneggiando al meglio le caratteristiche di ogni realtà parallela saremo in grado di risolvere il mistero.

Tutte le novità di marzo

Xbox One

Trials of the Blood Dragon - dall'1 al 15 marzo

Superhot - dal 16 marzo al 15 aprile



Xbox 360 & One

Disney Pixar: The Brave - dall'1 al 15 marzo

Quantum Conundrum - dal 16 al 31 marzo